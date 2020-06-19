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Банк России на заседании в пятницу решил снизить ключевую ставку с 5,5% до 4,5%. Теперь она находится на историческом минимуме. Регулятор пошел на на столь серьезное снижение ставки из-за обострения проблем в экономике: в апреле на фоне карантина ВВП упал на 12%, а в мае промышленное производство сократилось на 9,6%.

Ставка в 4,5% стала минимальным показателем за всю историю режима таргетирования инфляции, действующего с 2013 года.

Кроме того, Банк России снизил ставку сразу на 1 процентный пункт - в последний раз регулятор решался на такое существенное снижение в 2015 году.

Основными причинами снижения ставки в этом году стало обострение экономических проблем на фоне пандемии коронавируса, карантина и падения цен на нефть.

"Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились доходы, значительно сократился оборот розничной торговли", - так в заявлении ЦБ описывают сложившуюся ситуацию в экономике страны. В банке считают, что сокращение ВВП во втором квартале будет более существенным, чем ожидалось ранее. По итогам года, ВВП снизится на 4-6%, предсказывает ЦБ.

Центральный банк ставит своей целью поддержание инфляции на уровне 4%. По данным на 15 июня годовая инфляция составляла около 3,1%. В ЦБ ждут, что она продолжит снижаться в ближайшее время в месячном выражении. В 2021 году инфляция может оказаться ниже цели ЦБ, предупреждает регулятор.

На предыдущем заседании 24 апреля ставка была снижена с 6% до 5,5%, но уже в начале мая глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор рассмотрит дополнительное снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов (1 процентный пункт).

"Я допускаю, что, если ситуация будет развиваться, как сейчас, вариант снижения на 100 базисных пунктов также будет рассматриваться - безусловно, в числе других альтернатив", - говорила она на пресс-конференции 8 мая.

Через месяц - 5 июня - глава регулятора снова повторила, что такой вариант возможен."Я еще раз подтверждаю, что мы видим пространство для снижения ставки, и вариант снижения ставки на 100 б.п. будет рассматриваться среди прочих вариантов на следующем заседании совета директоров", - сказала она.

В преддверии очередного заседания аналитики не были единодушны в своих прогнозах: одни считали, что ЦБ понизит ставку до 5%, а некоторые ждали и более радикального снижения сразу до 4%. Однако большинство экспертов все же сходились на том, что ставка будет снижена на 1 процентный пункт.

Такого снижения, например, ожидали экономисты "Ренессанс Капитала". Они отмечают, что инфляция в мае замедлилась, а рубль остается крепким. Валюту поддерживает сокращение импорта и рост спроса на рисковые активы, пишут экономисты.

Поможет ли снижение ставки?

"Масштаб "экономической просадки" во II квартале будет сравним с кризисом 2008-2009 годов", - пишут аналитики Совкомбанка. Министерство экономического развития оценивало падение ВВП в апреле этого года на уровне 12%.

Экономисты банка полагают, что действия ЦБ помогут преодолеть негативные последствия от пандемии коронавируса. По их расчетам, деньги в экономике станут дешевле, это приведет к стимулированию инвестиционного и потребительского спроса.

В банке ждут, что из-за снижения ставки подешевеют кредиты и ипотека, а также снизятся ставки по вкладам.

"Это окажет существенную помощь экономике, поскольку сделает более доступными кредиты для компаний и граждан. Граждане и бизнес получат возможность рефинансировать кредиты под более низкую процентную ставку, снизить свою долговую нагрузку и высвободить ресурсы под потребление и инвестиции", - так в Совкомбанке описывают последствия решения ЦБ.

В банке "Уралсиб" ждут скорого восстановления экономики. По оценке банка, в апреле ВВП упал на 14%. "Больше всего пострадал сектор услуг, розничная торговля, обрабатывающая промышленность и транспорт", - пишут эксперты. В банке ждут, что ситуация улучшится во втором полугодии, а в следующем году экономика вырастет уже на 2,4%.

В "Ренессанс Капитале" также прогнозируют, что после карантина экономика России будет постепенно восстанавливаться. "Дальше будет лучше", - пишут экономисты банка.

Они считают, что экономика в этом году сократится всего на 2,5%, а в 2021 году ее рост ускорится сразу до 3,1%. Если все же в этом году пройдет вторая волна пандемии, то экономика упадет на 4%, уверены эксперты.

В банке полагают, что ЦБ не будет снижать ставку ниже 4,5%.

Но другие экономисты ждут и более радикального снижения ставки. В Сбербанке предполагают, что к концу сентября она может опуститься до 4%. Такого же снижения ждут и в Совкомбанке, но только к концу года.

Самый смелый прогноз давали аналитики Bank of America: в середине мая они прогнозировали, что на фоне пандемии Банк России и вовсе может пойти на снижение ключевой ставки до 3,5% к концу текущего года.

Центральные банки во многих странах мира в ответ на кризис снижают ставки и запускают программы стимулирования экономики. В частности, в марте на понижение уровня ключевой ставки решились американская ФРС, Банк Англии, центробанки Южной Кореи и Австралии.