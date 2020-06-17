На ремонт и покраску "Адмирала Кузнецова" потратят четверть миллиарда рублей

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Центр судоремонта "Звездочка" заключит контракт на сумму более чем 251,4 млн рублей на ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". С этим кораблем в последние годы было связано несколько аварий, в том числе пожар в декабре прошлого года.

На официальном портале госзакупок размещен заказ на очистку и покраску надстройки корабля - сооружению на палубе. Заказчик - северодвинский судоремонтный завод "Звездочка".

Согласно техническому заданию заявки, исполнителю предстоит очистить от краски и заново окрасить 2050 квадратных метров поверхности. В техзадании также говорится, что работа должна быть выполнена до 31 августа 2022 года. Срок действия контракта истекает 30 ноября 2022 года.

Причина окраски надстроек корабля не указывается. Одной из возможных причин могла стать ликвидация последствий пожара, от которого авианосец пострадал в 2019 году.

Кроме того, он находится в процессе модернизации, а для доступа во внутренние отсеки при проведении масштабных работ в судостроении иногда приходится снимать часть палубы. Возможно, покраска связана с этими работами.

Начальная цена контракта, указанная в карточке на сайте госзакупок, - 252 477 971 рубля. Агентство Интерфакс передает, что в результате предконтрактных переговоров она была снижена до 251,4 млн рублей. СМИ ранее сообщали, что контракт на модернизацию корабля, который получила "Звездочка", составлял 86 млрд рублей.

Заявку на участие в закупке подала лишь одна компания. По данным "СПАРК-Маркетинг", она предложила снижение цены на 0,44% от максимальной.

Чем известен "Адмирал Кузнецов"?

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов" - корабль с непростой судьбой. Он был изначально спроектирован не совсем как авианосец - наличие пусковых установок противокорабельных ракет позволяет относить его к классу авианесущих крейсеров. У него также отсутствовала катапульта, вместо которой палуба заканчивалась взлетным трамплином.

Тем не менее для Советского Союза и России он оставался единственным авианосцем, позволяющим взлетать и садиться самолетам, не оснащенным системами вертикального взлета и посадки.

К 2010-м годам "Адмирал Кузнецов", по мнению многих специалистов, устарел и морально, и физически. Эксперты отмечали, что его силовая установка уже не могла обеспечить достаточно высокую скорость, чтобы запускать самолеты с полной боевой загрузкой.

С ноября 2016-го по январь 2017 года корабль находился у берегов Сирии, где дислоцируются российские военные, поддерживающие правительство Башара Асада.

В Сирии всего за один месяц авиакрыло корабля потеряло два самолета - 5 декабря Су-33 из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы и упал в море, а 14 ноября в нескольких километрах также в море разбился МиГ-29КР. Одна из версий, которая не была опровергнута - самолет не смог сразу сесть также из-за обрыва троса.

После боевого похода к берегам Сирии "Адмирал Кузнецов" был поставлен в док на ремонт.

Упавший кран

Минобороны России в апреле 2018 года заключило контракт со "Звездочкой" на восстановление технической готовности и модернизацию авианосца.

Точная стоимость ремонта и модернизации корабля никогда официально не называлась. Различные источники оценивали ее в 40-60 млрд рублей. РБК писал, что контракт на модернизацию корабля, который получила "Звездочка", составлял 86 млрд рублей.

Правообладатель иллюстрации Lev Fedoseyev/TASS Image caption Пожар на "Адмирале Кузнецове"

Корабль изначально ремонтировали на плавучем доке ПД-50 на 82-м судоремонтном заводе в Кольском заливе, в конце октября 2018 года этот док утонул. В тот момент авианосец находился внутри плавучего сооружения, но уже готовился к выходу из него и остался на плаву.

Во время аварии на его палубу рухнул большой кран. В результате стоимость работ увеличилась, по оценке ОСК, на 70 млн рублей.

ПД-50 был одним из крупнейших плавучих доков в мире, был построен в 1980 году на верфи Götaverken в Швеции. Длина дока - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Док был предназначен для ремонта крупных кораблей и подводных лодок. Помимо "Адмирала Кузнецова" на нем ремонтировался атомный крейсер "Петр Великий", в док был помещен и корпус затонувшей подводной лодки "Курск" после подъема со дна Баренцева моря.

После того как док утонул, авианосец был отправлен на 35-й мурманский завод. Переход был плановый. Однако затонувший док был единственным в России, на котором можно было завершить работы с таким большим кораблем.

В результате было принято решение модернизировать один из сухих доков на самой "Звездочке", чтобы он мог принимать корабли такого размера. Эти работы, как утверждает заказчик работ, компания "Инвестиции. Инжиниринг. Строительство", стоили 23,9 млрд рублей.

В декабре 2019 года во время сварочных работ в одном из отсеков корабля произошел пожар. В результате погибли два человека. Тогда ущерб от пожара, как заявлял глава Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов, составил 500 млн рублей.

Четверть миллиарда, которые будут потрачены на ликвидацию последствий этого пожара, вероятно, входят в эту сумму.

Пожар произошел, когда "Адмирал Кузнецов" находился у причальной стенки на 35-м судостроительном заводе в Мурманске, куда его перевели после предыдущей аварии. По оценкам ОСК, корабль вернется в состав флота в 2022 году, но из-за необходимости устранения последствий пожара - на пять-шесть месяцев позже прежнего плана, передает Интерфакс.

Зачем нужен такой корабль?

Дискуссия о целесообразности содержания авианосца "Адмирал Кузнецов" продолжается не первый год. Главным аргументом в пользу продления сроков его службы считается сохранение традиций палубной авиации и авианосного флота в России. Боеспособность самого корабля также не снимается со счета, хотя она и ограничена.

Военный эксперт из Российского совета по международным делам Илья Крамник полагает, что аргументов в пользу сохранения этого корабля нет даже у руководства ВМФ. По словам эксперта, сложно оправдать вложение больших средств в старый корабль только необходимостью сохранить кадры палубной авиации для нового.

Проект нового авианосца, по его словам, нуждается не только в проекте самого корабля, но и в новых самолетах и вертолетах - нынешние устарели или устареют к вводу в строй нового корабля.

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"Мы технически сможем в течение нескольких лет, если отдадут приказ, построить корабль. Ну то есть корпус, энергетическую установку, оборудование. Но это не будет полноценный авианосец, потому что отсутствует сейчас самолет, вертолет, хотя разработка палубного вертолета ведется, но что-то не слышно о нем, самолет дальнего радиолокационного обнаружения, у нас крайне ограничены силы общего назначения, которые нужны для того, чтобы сформировать авианосную группу", - говорит Крамник.

"У нас в конце концов отсутствуют кадры, потому что у нас нет опыта системной эксплуатации кораблей этого класса. У нас есть редкие походы "Кузнецова", и каждый раз этот опыт фактически терялся. Опыта эксплуатации авиационной группы тоже нет, он скорее отрицательный", - отмечает эксперт.

На военных выставках в России часто демонстрируются макеты перспективного авианосца с атомной энергетической установкой, но о фактическом начале работ по проектированию такого корабля информации в открытых источниках нет.