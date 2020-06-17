Коронавирус в мире: в Швеции 5000 смертей, в Бразилии 35 тыс. заболевших за сутки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Тоннель для объятий" в бразильском доме престарелых

По статистике Университета Джонса Хопкинса, количество случаев заражения Covid-19 в мире достигло почти 8,2 млн человек. Летальных исходов - около 444 тысяч.

Большая часть зарегистрированных случаев по-прежнему приходится на США, там их 2,1 миллиона, или около четверти мировых.

Штаты быстро догоняет Латинская Америка, и прежде всего Бразилия, на которую приходится около половины случаев в регионе. Сейчас, по данным Европейского центра по контролю и предотвращению заболеваний, в Южной Америке около 1,6 млн подтвержденных случаев.

На этом фоне власти Пекина пытаются предотвратить вторую волну Covid-19. Город фактически изолирован от внешнего мира: его нельзя покидать, не сдав тест на коронавирус. В среду пекинский аэропорт отменил более тысячи рейсов.

Мы собрали последние новости о пандемии коронавируса в разных странах мира.

Швеция: 5000 смертей

Власти Швеции объявили, что в стране в связи с пандемией Covid-19 скончалось 5000 человек. Это значительно больше, чем в соседних странах.

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Шведские власти в начале пандемии приняли решение не вводить строгий карантин. Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл, ответственный за это решение, в начале июня сказал, что сегодня, возможно, поступил бы иначе.

"Если бы мы столкнулись с той же болезнью, имея те же знания, которые у нас есть сегодня, я полагаю, мы бы выбрали нечто среднее между тем, что сделала Швеция, и тем, что выбрал остальной мир", - заявил он.

Новая Зеландия: контроль за карантином передан военным

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Неделю назад премьер-министр Джасинда Ардерн объявила о победе над коронавирусом

Правительство Новой Зеландии, неделю назад объявившей о победе над коронавирусом, передает военным контроль над соблюдением карантина.

Об этом в среду заявила премьер-министр Джасинда Ардерн, связав решение с новым проникновением в страну коронавируса. По информации правительства, его завезли две британки.

Они приехали из Британии через Австралию и провели некоторое время в карантине, но нарушили его до окончания срока, чтобы посетить похороны родственника.

После выхода из карантина заразившихся женщин не тестировали. Ардерн назвала это "неприемлемым провалом системы".

Курировать соблюдение карантина в стране будет заместитель министра обороны Дигби Уэбб. При необходимости он сможет пользоваться ресурсами минобороны, добавила Ардерн.

В трех штатах США рекордная суточная заражаемость

Власти штатов Аризона, Флорида и Техас сообщают о рекордном числе заболевших коронавирусом за последние сутки - в каждом из трех штатов зарегистрировано около 2500 случаев.

Губернатор Флориды Рон Де Сантис на пресс-конференции сказал, что не связывает рост числа заражений с недавним ослаблением карантинного режима в штате.

"Мы не закрываемся. Общество должно продолжать функционировать", - сказал он.

Семь американских авиакомпаний в среду объявили, что не будут перевозить пассажиров без масок.

Эти компании входят в группу Airlines for America и занимаются в основном внутренними перевозками по США.

Каждая из семи авиалиний будет сама определять, как наказывать пассажиров, попытавшихся войти в самолет без маски, но перевозить в таком виде отказываются все семь компаний.

Греция: публичные дома открылись с 15-минутным правилом

В Греции, где за весь период пандемии зарегистрировано всего 3148 случаев заражения и 185 летальных исходов, с этой недели можно свободно передвигаться по стране.

Также открылись легальные публичные дома, но со строгими ограничениями в работе. Клиентам дается не больше 15 минут на встречу с секс-работницами и предписано быть в маске. Весь персонал публичных домов также работает в масках.

Расплачиваться наличными при этом нельзя, а администрации публичных домов будут записывать имена и телефонные номера клиентов.

Списки будут храниться в течение четырех недель в запечатанных конвертах, которые будут открывать только с целью отследить контакты человека при возможном заражении.

Сами работницы эти правила называют нежизнеспособными. Пандемия серьезно ударила по секс-работникам во всем мире, а новые правила отпугнут клиентов, считают они.

"Какой клиент будет сам раздавать персональные данные? Говорю вам, люди будут голодать", - заявила глава группы поддержки секс-работниц Red Umbrella Анна Курупу.

Бразилия: почти 35 тыс. заражений за сутки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption К концу недели количество заболевших в Бразилии превысит миллион человек

В Бразилии зафиксирован очередной рекорд роста заражаемости Covid-19 - за последние сутки в больницы поступило почти 35 тысяч новых пациентов.

Латинская Америка быстро превращается в глобальный центр пандемии. В США, где число заражений самое высокое в мире, сегодня около 2,14 млн заболевших.

В Бразилии сейчас 880 тыс. активных случаев заболевания, к концу недели их количество, вероятно, достигнет миллиона. Учитывая, что в стране проводится сравнительно мало тестов, фактическое число может быть значительно выше.

Растет и смертность, причем в нескольких странах региона. Количество погибших в Бразилии, Мексике и Перу удваивается каждые две-три недели.

Эксперты считают, что пик вспышки в регионе еще не достигнут. Глава американского отделения ВОЗ Кларисса Этьен говорит, что число заражений в некоторых частях Латинской Америки растет по экспоненте.