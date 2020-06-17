Фейслифтинг за миллион: что сделают с самолетом Бориса Джонсона
Самолет королевских ВВС Британии, которым пользуется премьер-министр Борис Джонсон и высокопоставленные члены королевской семьи, перекрасят в цвета национального флага, чтобы он "лучше представлял" Великобританию за рубежом.
Как сообщили представители канцелярии премьера, процедура обойдется в 900 тыс. фунтов стерлингов (около 79 млн рублей), однако, по мнению чиновников, затраты стоят того, поскольку все работы будут выполняться в Британии.
В настоящее время авиалайнер находится в Кембриджшире, где ведется подготовка к покраске в цвета национального флага.
В компании Marshall Aerospace and Defence Group, которой поручены покрасочные работы, заявили Би-би-си, что самолет "Вояджер" королевских ВВС значительно крупнее всего, с чем им до сих пор приходилось иметь дело.
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Оппозиционные партии не преминули высказать критику по этому поводу, заявив, что деньги лучше было потратить на помощь жертвам коронавируса. Пользователи соцсетей тоже не остались в стороне.
"Я единственный человек, который считает, что у Бориса совершенно неверно расставлены приоритеты? 900 тысяч фунтов, чтобы покрасить самолет, потому что ему не нравится серый?", - пишет @starling_trudi.
"250 тысяч. Я готов", - пишет @HarpreetKhara.
"Вояджер", переоборудованный из самолета Airbus A330 за 10 млн фунтов, был впервые использован в качестве правительственного самолета в июле 2016 года: Дэвид Кэмерон и министры его кабинета отправились на нем в Польшу на саммит НАТО.
Тогда правительство оправдывало затраты на оборудование самолета тем, что дешевле иметь свой лайнер, чем пользоваться чартерами, и это позволит сэкономить 775 тыс. фунтов в год.