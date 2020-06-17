Павел Дуров обвинил Facebook и Instagram в рекламе мошенников

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Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров обвинил компанию Facebook и принадлежащий ей Instagram в том, что они зарабатывают на рекламе мошеннических схем, использующих его имя. Дуров не исключил судебных разбирательств с Facebook.

"Уже больше года компании Facebook и Instagram зарабатывают на рекламе мошеннических схем, запускаемых от моего имени", - написал в своем телеграм-канале Павел Дуров. Он утверждает, что мошеннические схемы "одобряются модераторами Facebook", получают статус рекламных объявлений и вводят людей в заблуждение.

Дуров пригрозил Facebook судебными исками в случае, если Facebook и Instagram не прекратят одобрять такие рекламные объявления.

"В интересах Facebook начать ответственно относиться к собственной рекламной платформе до конца недели. Я также надеюсь, что компания компенсирует своим пользователям ущерб, нанесенный действиями ее модераторов", - написал он.

"Если этого не случится, призываю пользователей Facebook и Instagram сохранять случаи распространения компанией мошеннических рекламных объявлений. Эти свидетельства могут быть востребованы в рамках возможных в этом случае судебных процессов", - заявил Дуров.

Что расстроило Дурова

Основатель Telegram в приложении привел несколько приверов таких объявлений.

"Мы неоднократно заявляли о том, что ни я, ни Telegram не предлагают людям способов заработка, однако команда Facebook не прекратила размещать рекламу поддельных проектов", - возмутился Дуров.

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Кроме того, Дуров упрекнул Facebook в том, что команда компании быстро убирает политические объявления по требованию властей, сделав вывод о том, что на оценку рекламных объявлений у компании должно быть достаточно ресурсов.

"Среди потерявших деньги в результате этих схем - пожилые люди и пенсионеры. Последний случай подобного обмана описан в СМИ сегодня", - написал он, приложив ссылку на статью в газете "Известия". В ней идет речь о том, что в России распространяется мошенническая схема, направленная на пожилых людей, желающих заработать на торговле ценными бумагами.

В статье фамилия Дурова упоминается лишь однажды - в ней говорится о рекламе "уникальной торговой платформы для пенсионеров, которую разработали братья Дуровы", которую одна из пострадавших от мошеннических схем нашла в одной из соцсетей.

Другая статья вышла равно год назад под заголовком "Мошенники используют фейковые публикации о Павле Дурове" на сайте Business FM.

Дуров не объяснил, что именно - публикация в "Известиях" или иные причины - подтолкнуло его к резкому выступлению против Facebook.

Компания Facebook пока не прокомментировала заявление Дурова.

Это не первый конфликт Дурова с Facebook. В ноябре прошлого года, например, он призвал ответственных пользователей удалить мессеннджер WhatsApp, который принадлежит Facebook.

"Все больше свидетельств того, что WhatsApp - ловушка для простаков, все еще доверяющих Facebook в 2019 году. В принципе можно допустить, что в приложениях WhatsApp раз в несколько месяцев случайно появляется критическая уязвимость. Но я в этом сомневаюсь - с Telegram, приложении похожей сложности, у нас не было таких проблем с момента запуска шесть лет назад", - писал тогда он.

12 мая Дуров объявил о прекращении работы над блокчейн-платформой Telegram Open Network (TON), в которую инвесторы вложили 1,7 млрд долларов. Об этом он также написал в своем телеграм-канале. Решение было связано с конфликтом с властями США, которые приостановили выпуск токенов Gram, заявив, что их продажу нужно регистрировать как ICO.