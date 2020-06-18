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Болтон рассказывает все

В среду журналисты получили копии еще не вышедшей в продажу книги бывшего советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона. Администрация Трампа пытается не допустить выхода книги - но газетам New York Times, Washington Post и Wall Street Journal уже дали с ней ознакомиться.

В их пересказе книга Болтона уже разошлась на анекдоты. Так, бывший советник утверждает, что Трамп не знал, что Британия - ядерная держава, и спрашивал, не является Финляндию частью России.

Он также вспомнил, что Путин сравнил лидера оппозиции Венесуэлы Хуана Гуайдо с Хиллари Клинтон. "Великолепный пример пропаганды в советском стиле, - пишет Болтон.

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Об уступках Трампа лидерам Китая и Турции - как их описывает Болтон - и юридической битве вокруг книги пишет корреспондент Би-би-си в Вашингтоне Кирилл Белянинов.

Брат Джорджа Флойда - ООН: "Я сторож брату моему"

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Филонис Флойд, брат умершего при задержании полицией Джорджа Флойда из Миннеаполиса, выступил в среду на внеочередной сессии Совета ООН по правам человека. Он призвал ООН расследовать убийства чернокожих американцев, совершенные полицейскими.

"Я - сторож брату своему, - сказал Флойд, проводя параллель с библейской историей о Каине и Авеле. - Вы в ООН - сторожи вашим братьям и сестрам в Америке, и в вашей власти помочь нам добиться справедливости для моего брата Джорджа Флойда".

Боги-короли каменного века

На раскопках мегалитических захоронений в Ирландии археологи нашли признаки инцеста между близкими родственниками, жившими около 5 тыс. лет назад. Следы кровосмешения они истолковывают как признак существования правящей элиты, считавшей себя приближенной к богам.

Ученые проанализировали найденные следы ДНК и установили близкое родство, которое указывает на существование правящего класса. Это один из самых ранних следов иерархического общества в человеческой истории.

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Так, ДНК мужчины, захороненного в кургане Ньюгрейндж, свидетельствует о том, что его родителями были близкие родственники - возможно, брат и сестра.

Ученые собрали ДНК из захоронений 44 древних жителей Ирландии в разных частях страны. Инцест - редкость в истории человечества, и случается он чаще всего в группах с высокими статусом, например, царских династиях, ведущих происхождение от богов. Так, египетские фараоны и правители империи инков в Южной Америке порой брали в жены сестер.

Джонсон и Макрон вспоминают Шарля де Голля

Президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Лондон, чтобы отметить 80-летие знаменитой речи генерала Шарля де Голля. Именно 18 июня 1940 де Голль записал обращение с призывом к борьбе против нацистской оккупации и коллаборационистского режима маршала Петена - своего бывшего командира (в свое время де Голль даже назвал в честь него сына). Обращение генерала передала Би-би-си.

Image caption Шарль де Голль в студии Би-би-си в 1941 году

В четверг Макрон и британский премьер-министр Борис Джонсон официально объявят о награждении четверых ветеранов французского Сопротивления почетными знаками Ордена Британской империи. Самому младшему из них 98 лет, двоим - 99, а старшему - 100. Сами награды будут вручены во Франции в ближайшие месяцы.

Судебное заседание о мере пресечения для Порошенко

Киевский суд выберет меру пресечения для экс-президента Украины Петра Порошенко. Обвинение подозревает его в злоупотреблении полномочиями на посту президента. Из-за судебного заседания похороны его отца Алексея Порошенко, скончавшегося на этой неделе, были перенесены на пятницу.

Плохой день для семьи Асадов

Французский суд признал брата покойного сирийского президента (и дядю нынешнего) Рифата Асада виновным в растрате бюджетных средств и приговорил его к четырем годам тюрьмы заочно и конфискации имущества на сумму 90 млн евро, в том числе особняков, замка и конной фермы. Редактор Би-би-си Ксения Гогитидзе рассказывает о судьбе "мясника Хамы" - так называют его за жестокое подавление восстания в этом городе в 1982 году.

В тот же день в действие вступил новый пакет американских акций против правительства Башара Асада. Впервые попала под санкции жена президента Асма. Но, что важнее, США теперь угрожают санкциями правительствам и частным фирмам, которые активно сотрудничают с правительством.

Новые санкции уже привели к падению сирийской валюты и взлету цен на продовольствие и медикаменты.

Забастовки шахтеров самопровозглашенных республик Донбасса

Корреспондент Би-би-си Илья Барабанов рассказывает о серии забастовок шахтеров в Донбассе. На некоторых шахтах зарплаты не платят больше двух лет. Власти отколовшихся от Украины территорий ведут переговоры с горняками - и подключают к решению проблемы спецслужбы.

Independent: Кремль приговорил российские медиа к смерти через тысячу порезов

Московский корреспондент британской газеты Independent Оливер Кэрролл размышляет о судьбе газеты "Ведомости" и о том, как сужалось российское информационное пространство в последнее десятилетие (требуется подписка).

Изощренные схемы по закрытию и цензурирования знаковых изданий совпали с победой соцсетей как главного источника информации. Сейчас Кремль не может полностью контролировать интернет - но было бы наивно ожидать, что он не попытается, пишет Кэрролл.

Пандемия могла вспыхнуть из-за кластеров

Последние исследования об истоках пандемии коронавируса указывают на ключевую роль в распространении болезни массовых заражений внутри социальных групп, а не случайных контактов незнакомых людей, пишет научный корреспондент Би-би-си Николай Воронин.

"Большинство носителей вируса, возможно, и не представляют особой опасности для окружающих, но иногда лишь одного инфицированного оказывается достаточно, чтобы спровоцировать цепную реакцию и привести к резкой вспышке болезни. Подобное распространение называют кластерным".

Протесты движения Black Lives Matter - глазами русскоязычных жителей США: владельца русского ресторана Pushkin в Сан-Диего Айка Газаряна и преподавательницы Валерии Сворцовой из Миннесоты.

Media playback is unsupported on your device Русскоязычные жители в центре протестов в США

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Павел Феденко.