Верховный суд помешал Трампу отменить обамовскую амнистию нелегальных иммигрантов

Правообладатель иллюстрации EPA

Верховный суд США признал незаконными попытки администрации Трампа прекратить программу легализации сотен тысяч детей, ввезённых в страну нелегальными иммигрантами, запущенную прежним президентом Бараком Обамой.

Решение, которое Дональд Трамп уже уподобил "выстрелу из дробовика в лицо […] консерваторам", было принято голосами пяти судей против четырёх. Обычно консервативный председатель суда Джон Робертс, назначенный президентом Джорджем Бушем-младшим, в данном случае примкнул к либеральному крылу из четырёх судей.

В 2012 году президент Обама, не имея поддержки в Конгрессе для принятия соответствующего закона, издал указ об "Отсрочке действий для прибывших в детском возрасте" (DACA). Этот указ защищал от депортации несколько сотен тысяч человек, перебравшихся в США без документов в детстве вместе со своими родителями-нелегальными иммигрантами.

Пока Обама оставался президентом, иммиграционные службы не беспокоили этих людей, однако указ президента любой президент может отменить одним росчерком пера, и в 2017 году Дональд Трамп попытался так и сделать.

Решение Трампа, однако, было немедленно оспорено в судах. Суды низших инстанций приостановили исполнение решения Трампа, а затем признали его незаконным. Администрация обжаловала эти решения вплоть до Верховного суда, где она могла надеяться на понимание, уповая на большинство из пяти консервативных судей. Однако этот расчёт не оправдался.

Почему отмена DACA незаконна

И нижестоящие суды, и большинство судей Верховного суда признавали, что Трамп как глава исполнительной власти имел право приостановить программу.

Однако сделано это было некорректно: Акт об административной процедуре 1946 года устанавливает, что действия государственных органов должны сопровождаться обоснованием. Они не могут совершаться "произвольно, злоупотреблять усмотрением" и должны подкрепляться объективными данными.

Судьи сочли, что эти условия не были выполнены.

Многие наблюдатели проводят аналогию с прошлогодним решением Верховного суда по вопросу о включении в анкету переписи населения, которая должна пройти в США в этом году, вопроса о гражданстве. Тогда тот же состав судей и на том же основании не позволил это сделать.

Администрация Трампа стремится всеми способами снизить иммиграцию в Соединённые Штаты - как незаконную, так и законную. Избирательные округа нарезаются исходя из численности не граждан, а жителей округа. Американские консерваторы считают, что это приводит к неоправданному перекосу в представительстве крупных городов и густонаселённых штатов в Конгрессе. Однако данные о том, сколько, к примеру, в Калифорнии американских граждан, федеральное правительство в ходе переписи не собирает.

Как отреагировал Трамп

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Сразу несколько решений председателя Верховного суда Джона Робертса (на фото справа) огорчили Дональда Трампа

Решение Верховного суда по DACA последовало вскоре после другого неожиданного (по признанию самого Трампа) решения, запрещающего дискриминацию по признаку сексуальной ориентации.

В четверг Трамп обрушился на Верховный суд в серии твитов. "Эти жуткие и политически заряженные решения, исходящие от Верховного суда, - это выстрелы из дробовика в лицо людям, с гордостью называющим себя республиканцами или консерваторами". Он призвал своих избирателей переизбрать его в ноябре на новый срок, а также обещал продолжить наполнять суды судьями консервативных взглядов.

Судьи Верховного суда назначаются пожизненно. При этом двое леволиберальных судей уже старше 80 лет, так что в суде в любой момент могут образоваться вакансии.

Верховный суд на протяжении американской истории не раз принимал решения по острым вопросам, сталкивающим прогрессивную и консервативную часть американского общества. Так, в 1973 году он признал право на аборт. Религиозные американцы до сих пор не приемлют этот прецедент; консервативные организации все последние годы лоббировали назначение в суды консервативных судей, считающих допустимым пересмотреть это решение.

В 2016 году, когда один из судей Верховного суда скончался, опросы показывали, что религиозной части электората Трампа импонировало именно обещание республиканцы назначить в суд консерватора. Трамп выполнил это обещание, а позже, после ухода ещё одного судьи на пенсию, назначил ещё одного, усилив правый крен суда.

Тем удивительнее для многих было узнать в начале этой недели, что один из назначенцев Трампа, Нил Горсач, проголосовал за незаконность дискриминации ЛГБТ при трудоустройстве.

Вскоре после появления в Верховном суде большинства из консервативных судей несколько штатов приняли законы, всячески ограничивающие доступ к абортам. Эти законы оспариваются в федеральных судах и ещё могут дойти до Верховного суда в его нынешнем составе.

Что теперь будет делать Трамп?

Трамп пообещал попытаться свернуть DACA заново, оформив на этот раз все аккуратно и в соответствии с буквой закона.

Однако отчасти решение суда играет на руку Трампу с электоральной точки зрения, отмечает обозреватель Би-би-си Энтони Зуркер. Если бы Верховный суд признал отмену программы законной, начинать депортации пришлось бы прямо сейчас и американцы бы увидели людей, чья безукоризненная жизнь в стране (на этот статус могли претендовать лишь люди, не имеющие судимости) оказалась бы разрушена из-за действий администрации.

Кандидат от демократов Джо Байден обещал в случае своей победы на выборах окончательно закрепить статус "мечтателей", как называют в США этих людей с подачи администрации Обамы.

Но до выборов внимание американцев будет занято другим, а сами "мечтатели" (их число оценивается в 700 тысяч) останутся в подвешенном состоянии - при этом никакой перспективы получения американского гражданства программа DACA им не даёт.