Обращение Путина и жалобы в суд. Что происходит с голосованием о поправках в Конституцию

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/TASS

Президент России Владимир Путин может выступить перед россиянами с обращением перед голосованием по поправкам в Конституцию, президентский указ о дате голосования оспорен в суде, а к журналисту "Дождя" приехала полиция.

Последние новости о грядущем голосовании - в дайджесте Русской службы Би-би-си.

Обращение Путина

О возможном обращении Путина к россиянам сообщает Интерфакс со ссылкой на два источника.

"Президент планирует обратиться к гражданам, чтобы еще раз лично разъяснить смысл поправок в Конституцию РФ. Это произойдет в один из дней после Парада Победы, который состоится 24 июня", - рассказал один из собеседников агентства.

Среди возможных дат обращения рассматриваются 29 и 30 июня - дни, которые непосредственно предшествуют основной дате голосования, назначенной на 1 июля, сказал Интерфаксу другой источник.

"Тему изменений в основной закон страны президент затронет и в интервью для документального фильма ВГТРК к 30-летию новой России, который будет показан 22 июня", - также рассказали агентству.

Полиция приехала к журналисту "Дождя" из-за репортажа о голосовании по поправкам в Конституцию

Сотрудники полиции приехали к редакции телеканала "Дождь" в Москве в ночь на 18 июня в связи с репортажем журналиста Антона Баева, в котором говорилось, что паспортные данные московских пенсионеров могут без их ведома использоваться для регистрации на сайте электронного голосования по поправкам в Конституцию.

Приехавшие полицейские рассказали, что им поступило заявление о преступлении по статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий), сообщил телеканал. От кого именно поступило заявление, они не уточнили.

"В связи с этим им дали указание провести опрос журналиста, который разместил эту информацию. Никакого уголовного дела еще не возбуждено. Никакого статуса у Баева, соответственно, нет. Взяли объяснение и все. По сути, Антон рассказал ту информацию, которая и так была сообщена в эфире Дождя", - рассказал юрист телеканала Роман Мазаев.

При этом главный редактор телеканала "Дождь" Тихон Дзядко в своем "Твиттере" написал, что сначала полицейские требовали, чтобы Баев прямо ночью проехал с ними в отдел и дал пояснения там, и только потом, когда к ним подъехал юрист "Дождя", предложили дать пояснения на месте.

Пропустить Twitter пост , автор: @tikhondzyadko Только когда приехал юрист телеканала, оперативники предложили дать пояснения на месте, в машине полиции, что и было сделано, хотя все «пояснения» - это материал Баева.

Зачем было выдумывать «Вячеслава»? Зачем было в ночи приезжать, а не позвонить в редакцию? Вопросы без ответа — Tikhon Dzyadko (@tikhondzyadko) 17 июня 2020 г.

Указ Путина о назначении голосования на 1 июля оспорили в Верховном суде

Верховный суд России зарегистрировал иск, в котором оспаривается указ Путина о назначении голосования по поправкам в Конституцию на 1 июля.

Истцом в иске указан Геннадий Рудяк, ответчиком - Путин. Иск был зарегистрирован, но затем суд принял решение не принимать исковое заявление и вернул его в канцелярию.

Ранее, 10 июня, Верховный суд отказал в принятии аналогичного иска, который подал другой россиянин Виктор Мещеринов.

Еще один иск с требованием признать указ Путина недействительным подали в Верховный суд депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Солоевей и юрист Сергей Бочаров.

"Причина: каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях - преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", - написал Ступин в своем "Фейсбуке".