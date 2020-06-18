У Нурсултана Назарбаева выявили коронавирус

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У первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева выявлен коронавирус. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на его пресс-службу.

В пресс-службе отметили, что "поводов для беспокойства нет". Назарбаев находится в самоизоляции и работает дистанционно.

На прошлой неделе коронавирус выявили у министра здравоохранения Елжана Биртанова, его госпитализировали. Инфекцию нашли также у председателя нижней палаты парламента Казахстана Нурлана Нигматулина.

Об уходе в режим самоизоляции сообщили несколько других членов правительства и чиновников, в частности, премьер-министр Аскар Мамин и министр обороны Нурлан Ермекбаев.

В Казахстане зарегистрировано 22 708 слуаев заражений коронавирусом. В эту статистику включены как симптомные, так и бессимптомные носители. По данным университета Джонса Хопкинса, в Казахстане 15 877 случаев заболевания. В стране на сегодняшний день зарегистрировано 100 летальных исходов заболевания.

Назарбаев был на посту президента Казахстана почти 30 лет. В мае 2019 года он ушел в отставку, оставшись "лидером нации" и членом Конституционного совета. Он возглавил Совет безопасности Казахстана и правящую партию "Нур Отан".