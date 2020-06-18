Правообладатель иллюстрации Getty Images

Британия продолжает разбираться с рабовладельческим и колониальным прошлым. Одна из старейших и известнейших в Соединенном Королевстве сетей пабов Greene King и страховая компания Lloyd's публично извинились за то, что в прошлом имели отношение к рабству и работорговле.

Один из основателей Greene King владел несколькими плантациями в Вест-Индии, а Lloyd's страховала суда, ходившие через Атлантику, в том числе корабли работорговцев.

Компания Lloyd's, основанная в 1688 году, является одной из ведущих в мире, особо специализируясь на страховании судоходства, энергетики и политических рисков.

Пивоварня и сеть пабов была основана в 1799 году плантатором Бенджамином Грином и получила свое нынешнее название в 1887 году. В 1833 году после отмены рабства ее собственники, среди тысяч других, получили крупную компенсацию за потерю "живого товара" и плантаций.

"Непростительно"

Обе фирмы обещали сделать крупные пожертвования неправительственным организациям, отстаивающим интересы этнических меньшинств, и способствовать тому, чтобы эти меньшинства были представлены в их структурах.

"В нашем прошлом есть моменты, которыми мы не можем гордиться. Это был возмутительный и постыдный период в английской и нашей собственной истории", - говорится в заявлении Lloyd's.

Банк обещает финансировать НКО, занимающиеся борьбой с расизмом, и запустить внутреннюю программу по продвижению сотрудников, принадлежащих к этническим меньшинствам.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британское правительство владеет 62% Королевского банка Шотландии (Royal Bank of Scotland), который тоже теперь может статью мишенью борцов с расизмом

Судя по всему, Lloyd's и Greene King будут не единственными британскими компаниями, которым придется обратиться к своей истории.

На очереди банки?

Банк и пивоварня упомянуты в списке проекта Университетского колледжа Лондона под названием Legacies of British Slave-ownership.

Кроме них, там упоминаются крупнейшие британские банки:

Royal Bank of Scotland (RBS) - в 2009 году признал, что предки некоторых его партнеров были связаны с работорговлей и могли владеть перевозившими рабов судами.

Партнеры Barclays Bank, основанного в 1896 году, также значатся в списках проекта Университетского колледжа как получатели компенсаций за отмену рабства. Представитель банка прокомментировал это, заявив, что "Barclays, как и многие другие учреждения, пересматривает свою историю после последних событий".

HSBC, крупнейший банк Британии, возможно, также был связан с работорговлей. Менеджер одного из поглощенных им банков Джордж Поллард значится как получатель компенсации. В банке не ответили на просьбу Би-би-си о комментарии.

Меценат и колонизатор

В Оксфорде продолжаются споры вокруг памятника Сесилу Родсу. Движение "Родс должен пасть" сочло половинчатым решение совета управляющих Оксфордского университета создать общественную комиссию для оценки исторической роли южноафриканского политика и предпринимателя конца XIX века и определения судьбы его статуи на фасаде Ориел-колледжа.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Активисты назвали вынесенное 17 июня постановление обнадеживающим, но остались недовольны тем, что статую не уберут тотчас, и заявили, что, пока она не исчезнет, акции против "империалистической и колониальной иконографии" не прекратятся.

Совет управляющих в принципе высказался за демонтаж статуи, но заявил, что это потребует дополнительных консультаций.

Сторонники сохранения монумента возражают против "редактирования и переписывания истории".

Сесил Родс создал крупнейшую в мире алмазодобывающую компанию De Beers, в 1890-1896 годах был премьер-министром Капской провинции и основал колонии, названные в его честь Северной и Южной Родезией, а ныне являющиеся независимыми государствами Замбией и Зимбабве.

Статуя Родса появилась на фасаде одного из 23 колледжей, образующих Оксфордский университет, потому что он в нем учился, а впоследствии пожертвовал своей альма-матер значительные суммы и учредил именную стипендию для студентов-иностранцев.

На прошлой неделе вице-канцлер Оксфордского университета профессор Луиза Ричардсон в интервью Би-би-си высказалась против демонтажа статуи.

"Не думаю, что сокрытие истории ведет к просвещению. Наш университет существует 900 лет. 800 из них им руководили люди, считавшие, что женщинам образование не нужно. Должны ли мы отрекаться от этих людей? Они заблуждались, но судить о них надо в контексте эпохи, в которой они жили", - сказала она.