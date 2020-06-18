"Люди выйдут из кризиса более бедными". Россияне в апреле потеряли пятую часть заработка

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Средняя зарплата россиян после вычета подоходного налога в апреле 2020 года снизилась до 26,1 тысячи рублей. Это сокращение на 21,9% по сравнению с мартом 2020 года, когда средний заработок составил 33,4 тысячи рублей, говорится в исследовании консалтинговой компании FinExpertiza.

"Большинство людей выйдут из кризиса более бедными, чем были до его начала", - отмечается в исследовании.

Средняя зарплата в России снизилась на 22% Рублей "на руки"

Эксперты проанализировали данные по сбору налога на доходы физических лиц (НДФЛ), который взимается с зарплаты каждого работника, и сопоставили объем зарплатного фонда с данными по численности занятых в стране и отдельных регионах.

Нерабочий апрель

В конце марта на фоне эпидемии коронавируса президент России Владимир Путин объявил, что с 30 марта до 3 апреля россияне не будут работать. В результате, как рассчитывали власти, удастся минимизировать контакты и сдержать распространение коронавируса. Впоследствии режим нерабочих дней продлевался. О его окончании Путин сообщил 12 мая.

При этом, по президентскому указу, все работодатели должны были выплачивать сотрудникам зарплату. Власти поэтапно вводили меры поддержки, но, как отмечали эксперты, эти меры зачастую работали со сбоями и были доступны не всем нуждающимся предпринимателям.

Например, омбудсмен по правам предпринимателей Борис Титов отмечал, что программа льготных кредитов бизнесу на зарплаты заработала с опозданием. С критикой в адрес банков, которые неохотно выдавали кредиты, выступал глава минэкономразвития Максим Решетников.

К тому же меры поддержки были недостаточны, отмечается в исследовании FinExpertiza: "Не имея возможности платить зарплаты, многие предприятия начали вынужденно прибегать к оптимизации расходов".

Из-за спада выручки компании начали отправлять сотрудников в частично неоплачиваемые отпуска и снижать премии, отмечает директор Финансового центра Сколково - РЭШ Олег Шибанов.

"Государственные меры поддержки, безусловно, помогают бизнесу в момент кризиса. Но их размер не настолько велик, чтобы значительно повлиять на зарплаты", - говорит он.

В Москве обвал почти на треть

В результате средняя зарплата снизилась. По регионам это снижение было разным. В 42 субъектах зарплаты упали на 20% и более, в 18 регионах - на 25% и более, в отдельных субъектах зарплаты обвалились на треть.

По данным исследования, сильнее всего зарплаты снизились в следующих десяти регионах (все данные приведены после вычета подоходного налога):

Удмуртия, на 35% до 12,5 тыс. рублей

Владимирская область, на 34% до 13,8 тыс. рублей

Пермский край, на 33% до 16,3 тыс. рублей

Тюменская область, на 32% до 21,9 тыс. рублей

Кабардино-Балкария, на 31% до 6,3 тыс. рублей (такой низкий уровень средней белой зарплаты может свидетельствовать о высокой доле неформальной занятости и росте скрытой безработицы, отмечается в исследовании)

Сахалинская область, на 30% до 56,1 тыс. рублей

Санкт-Петербург, на 30% до 39,6 тыс. рублей

Татарстан, на 30% до 17 тыс. рублей

Оренбургская область на 30% до 15,8 тыс. рублей

Москва, на 29% до 69,4 тыс. рублей.

В сообщении подчеркивается, что речь идет только о "белых" зарплатах. В России довольно распространена практика "серых" зарплат, когда работодатель платит часть заработка официально, а еще часть - "в конверте", снижая таким образом налоговые и социальные выплаты. "Вероятно, что в сегменте теневой экономики заработки упали еще более существенно", - отмечают эксперты.

Олег Шибанов добавляет, что зарплаты - это только половина общего дохода россиян. Вторая половина - доходы от предпринимательской деятельности, депозитов и сдачи имущества в аренду - тоже может существенно пострадать. В итоге, даже когда зарплаты вернутся на прежний уровень вместе с восстановлением экономики, доходы россиян в целом могут все равно упасть, считает экономист.

"Быстрого восстановление экономики я бы не ожидал. Большинство прогнозов говорит о том, что мы вернемся на старые уровни деловой активности только в 2022 году", - отмечает Шибанов.

Росстат еще не публиковал данные по зарплатам за апрель. На данный момент доступны только сведения за первый квартал. По итогам этого периода реальные начисленные зарплаты россиян, то есть зарплаты до вычета подоходного налога с поправкой на инфляцию, выросли на 6,2% по сравнению с этим же периодом 2019 года.

Номинальная начисленная зарплата в первом квартале, по данным Росстата, составила 48,4 тысячи в месяц.