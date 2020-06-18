Беларусь: оппозиционер порезал себя в карцере, задержан основной соперник Лукашенко на выборах

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Павел Северинец (на фото с мегафоном) - известный белорусский оппозиционер

Оппозиционный белорусский политик Павел Северинец, находясь в заключении, порезал руку в знак протеста против условий в карцере изолятора, где содержатся арестованные активисты протестных митингов.

"Меня содержат в карцере ЦИП (Центр изоляции правонарушителей - ред.), где отключена вода, меня лишили всех вещей, и так уже десять дней. В знак протеста мне пришлось резать руку", - заявил Павел Северинец в зале суда Фрунзенского района Минска и показал изрезанную руку.

Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова позже прокомментировала эту травму: "Конвоир на мониторе видеонаблюдения еще неделю назад увидел, как Северинец терся рукой о решетку в камере. Действия были пресечены милиционером и вызван медработник, только помощь не понадобилась".

"Любую иную информацию следует расценивать как ложную", - написала Чемоданова в телеграм-канале МВД.

В чем обвиняют Северинца

Северинец обвиняется в участии в двух митингах, в Минске и Витебске, где, согласно оглашенному протоколу, выкрикивал лозунги: "Жыве Беларусь" (Да здравствует Беларусь), "Сыходзь" (Уходи), "Стоп таракан", "Свабоду палітвязням" (Свободу политзаключенным).

Политик был задержан 7 июня после пикета по сбору подписей за выдвижение кандидатов на пост президента (выборы в Беларуси назначены на 9 августа) и, согласно прежним судебным решениям, должен отбыть 75 суток административного ареста.

В суде Павел Северинец заявил, что не понимает, за что его судят в очередной раз, так как на нынешнем этапе избирательной кампании пикеты разрешены.

"Это повод дать еще 15, и еще 15, и еще 15 суток, чтобы я не мог участвовать в избирательной кампании, не был с семьей, все лето провел в карцере?" - спросил Северинец. (Здесь и далее слова Северинца в переводе с белорусского; судебное заседание, по ходатайству арестованного, велось на белорусском языке).

"Нары в карцере откидываются с 22-х вечера и до 6 часов утра. Карцер - бетонная комната размером 3 на 2 метра, солнца не видно, на прогулки меня не выводят. Если ночь холодная, не спишь, а отжимаешься от пола, чтобы не замерзнуть", - рассказал в суде Северинец.

В подобных условиях, по его словам, отбывает административный арест активистка Ольга Николайчик.

Павел Северинец не однажды отбывал многосуточные административные аресты; дважды отбывал сроки в местах ограничения свободы по обвинению в организации акций протеста против выдвижения в президенты Александра Лукашенко; после президентских выборов 2010 года содержался в СИЗО КГБ.

Задержание Бабарико

С начала избирательной кампании в Беларуси десятки человек подверглись задержаниям и арестам за участие в уличных акциях и стримах с критикой действующей власти.

За участие в пикетах по выдвижению кандидатов в президенты в последние полтора месяца (с 6 мая до 16 июня) осуждены 97 человек - в сумме на 1246 суток административного ареста; 105 человек получили штрафы на общую сумму около 90 тысяч рублей (примерно 40 тысяч долларов), сообщает лишенный регистрации, но действующий в стране правозащитный центр "Весна".

Правозащитники обращают внимание на сообщения об угрозах Светлане Тихановской, претенденту в кандидаты на пост президента Беларуси, преследование членов ее инициативной группы, а также давление на главного соперника Лукашенко на выборах Виктора Бабарико - у его коллег, друзей и членов инициативной группы прошли обыски; задержаны 15 человек, которым вменяются финансовые злоупотребления в связи с Белгазпромбанком, которым руководил Бабарико. Самого Бабарико 18 июня задержали вместе с сыном для дачи показаний. Штаб по сбору подписей за выдвижение Виктора Бабарико кандидатом в президенты сообщает, что его выдвижение поддержало более 400 тыс. человек по всей стране.

Правозащитники заявляют, что действия властей - политически мотивированное давление на претендентов на пост президента.

Белорусский Хельсинкский комитет и правозащитный центр "Весна" обратились к Верховному комиссару ООН по правам человека и ряду специальных тематических докладчиков организации с просьбой принять меры "для содействия в улучшении текущей ситуации с правами человека в Беларуси, а также в проведении честных и справедливых выборов".

"Условия отбывания наказания в Минском центре изоляции правонарушителей (ЦИП), где находится большинство арестованных, можно квалифицировать как жестокое, бесчеловечное и унижающее достоинство обращение", - говорится в заявлении правозащитников.

Media playback is unsupported on your device Интервью с белоруской Светланой Тихановской, которая выдвигается в президенты ради защиты мужа и его идей

"Ведро с хлоркой на пол"

Активист "Молодого Фронта" (организация не зарегистрирована в Беларуси) Максим Урбанович, который после административного ареста вышел из ЦИП 15 июня, заявил про запугивания, шантаж, издевательства в изоляторе.

По его словам, ежедневно на пол камеры выливали ведро воды с хлоркой, сообщая арестованным, что такие меры - "из-за политических".

Уже несколько недель в столичном ЦИП не принимают передачи для арестованных. Объявление на дверях учреждения гласит, что такой порядок введен в связи с эпидемиологической обстановкой.

Ольга Северинец, жена арестованного политика Павла Северинца, просит о помощи.

"У Павла забрали все вещи, в том числе зубную щетку, теплую одежду, средства гигиены, и уже два раза отправляли в КПЗ, где очень холодно. Паша просит, чтобы передали передачу хоть какую, а мы не можем это сделать, потому что передачи не принимают. Я очень прошу, если как-то можно повлиять на то, что с ними там делают, - помогите! А то его там убьют", - написала молодая женщина в "Фейсбуке".

"Нарушений не выявлено"

Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел, говорит, что рассказы арестованных и их родственников не соответствуют действительности, а передачи не принимают "исключительно в связи с эпидемиологическими мероприятиями".

"Поскольку информация [об условиях содержания арестованных - ред.] уже не первый день в социальных сетях, руководство Управления внутренних дел Мингорисполкома выезжало в ЦИП, проверки проводились по всем направлениям - и в каких условиях содержатся задержанные, и как выполняются распорядки. Видеокамеры просматривали в том числе. Никаких нарушений не выявлено", - рассказала Чемоданова 16 июня изданию "Наша Ніва".