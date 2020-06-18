Коронавирус в России: власти сообщили о почти 500 погибших медиках, а потом открестились от этой цифры

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Росздравнадзор сообщил о смерти почти 500 медиков от коронавируса, а затем заявил, что эти данные взяты из интернета. В Кремле подтвердили, что ветеранов, которые будут смотреть парад Победы вместе с президентом, поместили на двухнедельный карантин. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Второй день меньше 8 тысяч новых случаев

По данным оперативного штаба, за сутки в России выявлено 7 790 новых случаев заражения коронавирусом (на 53 меньше, чем днем ранее). Второй день подряд суточный прирост заболевших составляет меньше 8 тысяч. До этого он находился в диапазоне между 8,2 тыс. и 8,9 тыс. больше двух недель.

На Москву приходится 1 040 новых случаев - это минимальное значение с 11 апреля. Еще 667 случаев приходится на Московскую область, 243 - на Ханты-Мансийский автономный округ, 233 - на Нижегородскую область, 231 - на Петербург. Всего с начала пандемии, согласно подсчетам штаба, в России заразился 561 091 человек.

За сутки от коронавируса скончались 182 человека. Общее число жертв Covid-19 в России достигло 7 660. Выздоровели за сутки 9 621 человек, за все время пандемии - 313 963.

В Росздравнадзоре сообщили о смерти 489 медиков, а потом назвали эти данные неофициальными

Глава Росздравнадзора Алла Самойлова на Всероссийской онлайн-конференции по поводу Дня медицинского работника заявила, что в стране умерли 489 медицинских работников с коронавирусом.

"489 - это медицинские работники, то есть почти 500 человек наших с вами коллег, к сожалению, потеряли", - приводило слова Самойловой агентство РИА Новости.

Однако вскоре пресс-служба Росздравнадзора заявила, что цифры, озвученные Самойловой, не являются официальными. "Речь шла о данных, циркулирующих в сети интернет", - заявили в пресс-службе ведомства.

В "Списке памяти" - созданном врачами мемориальном проекте, куда вносятся фамилии погибших от коронавируса медработников - по состоянию на 18 июня значатся 444 фамилии. Ровно месяц назад их было в два раза меньше - 222.

Тогда издание "Медиазона" смогло подтвердить смерть 186 медиков из списка и, основываясь на данных федерального штаба, сделало вывод, что каждый 15-й умерший от коронавируса в России - это медицинский работник.

Приглашенных на парад ветеранов поместили на карантин

Ветеранов Великой отечественной войны, приглашенных на парад Победы на Красной площади 24 июня, поместили на карантин в санатории, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Действительно, целый ряд ветеранов, которые будут, они находятся на карантине. Это санатории, дома отдыха, - рассказал Песков журналистам, - В первую очередь, конечно, это забота об их здоровье, о здоровье ветеранов, поскольку они будут там вместе, они будут общаться друг с другом. Очень важно, чтобы были приняты все меры предосторожности".

Ранее о том, что почти 80 ветеранов, которые будут находиться на трибуне рядом с президентом Владимиром Путиным, поместили на двухнедельный карантин, со ссылкой на свои источники сообщило агентство Блумберг.

Во вторник глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказывала, что ветеранов привезут на парад на дезинфицированном транспорте в окружении проверенных на коронавирус людей, а на трибуне рассадят через два кресла. При этом сам парад ветераны смогут смотреть без медицинских масок.

ФК "Сочи" хочет играть с "Ростовом", ушедшим на карантин

Футбольный клуб "Сочи" выступает за проведение матча чемпионата России с "Ростовом" 19 июня, как и было запланировано, сообщается на сайте команды.

Накануне стало известно, что "Ростов" всей командой ушел на двухнедельный карантин - у шестерых футболистов был выявлен коронавирус. Под срок 14-дневного карантина попадают также домашние встречи "Ростова" с тульским "Арсеналом" и "Краснодаром".

С учетом того, что клубам в нынешней ситуации разрешили к матчам привлекать игроков молодежной команды, в "Сочи" считают, что игра с "Ростовом" должна состояться - "в противном случае будет нарушен регламент проведения соревнований". Либо - с участием игроков, тесты которых дали отрицательный результат.

При уходе на карантин команды в полном составе под угрозу ставится проведение не только игры 23-го тура в Сочи, но и двух игр в Ростове (27 июня против "Арсенала" и 1 июля против "Краснодара"), "а значит доигровка всех оставшихся игр текущего сезона", заявила пресс-служба сочинской команды.

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев в четверг заявил, что матч между "Сочи" и "Ростовом может быть перенесен на 19 июля.

Российская премьер-лига пока не рассматривает вариант остановки турнира, заявил президент РПЛ Сергей Прядкин. "Нельзя говорить на 100%, что есть ли такой риск. Это пандемия и во главу угла ставится здоровье игроков и населения. Пока с РФС мы такого варианта не допускаем", - сказал он.