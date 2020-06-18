Обвиняемый в попытке поджечь сено у стен Кремля получил 13 лет колонии

Правообладатель иллюстрации Artyom Geodakyan/TASS Image caption По версии следствия, обвиняемые хотели поджечь декорации, оставшиеся от фестиваля "Золотая осень"

Военный суд в Москве приговорил Андрея Толкачева, Юрия Корного и Андрея Кептю к срокам от шести до 13 лет. По версии следствия, они состояли в запрещенном в России движении "Артподготовка" Вячеслава Мальцева и хотели поджечь декорации и сухое сено возле московского Кремля.

Второй западный окружной военный суд признал всех троих виновными в участии в террористическом сообществе, а также в покушении на подготовку теракта. Также Толкачеву было предъявлено обвинение в еще одном эпизоде по подготовке к теракту.

Толкачева приговорили к 13 годам колонии строгого режима, Корного - к 10 годам, Андрея Кептю - к шести.

По версии следствия, в ночь с 11 на 12 октября 2017 года на Манежной площади Толкачев, Корный и Кептя подготовили пластиковые бутылки с бензином для поджога декораций и сухого сена возле московского Кремля, пишет Интерфакс.

Сена там было на 770 тысяч рублей, а всего ущерб должен был составить более 1,1 млн руб., подсчитали следователи.

Помимо этого, в ноябре 2017 года они якобы планировали вывести из строя опоры и линии электропередачи, собирались звонить в разные учреждения с ложными сообщениями о минировании, чтобы отвлечь правоохранительные органы от "революции" 5 ноября.

Движение "Артподготовка" в России признано экстремистским. ФСБ неоднократно заявляла, что оно создано для дестабилизации ситуации в стране и "организации в России революции". Накануне и после намеченных организацией протестных акций 5 ноября полицейские арестовали несколько сторонников движения в разных городах России, пишет "МБХ медиа".

В отношении лидера движения Вячеслава Мальцева было возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к экстремизму. Он покинул Россию летом 2017 года, а в ноябре 2018 года сообщил, что получил политическое убежище во Франции.

Мальцев долгое время вел видеоблог, в котором и анонсировал ноябрьскую "революцию" 2017 года. Широкую популярность приобрела его фраза "Не ждем, а готовимся".

За что судили

Согласно материалам уголовного дела, Толкачев, Корный и Кептя, увлеченные идеями Мальцева, объединились в группировку и распределили между собой роли, писала "Медиазона".

Для встреч они арендовали офис в бизнес-центре "Капитал", а также общались в мессенджерах. В один из чатов, утверждает следствие, Толкачев выложил инструкцию под названием "Опыт украинского Майдана".

Корный развивал YouTube-канал "Русский бунт", где рассказывал о "революции Мальцева", писало издание.

По версии ФСБ, около вечером 11 октября 2017 года Толкачев привез на Манежную площадь бензин в канистре, а Корный перелил его в пластиковые бутылки.

Толкачев, Корный и Кептя якобы собирались поджечь декорации, оставшиеся на Манежной площади после гастрономического фестиваля "Золотая осень" - сено в рулонах и тюках и поддоны, а также листы фанеры. Поджог, однако, не удался: бутылки с бензином и канистру изъяли полицейские, а самих мужчин задержали.

Другие дела сторонников Мальцева

В октябре 2019 года в Ростове-на-Дону были осуждены трое сторонников Мальцева. Суд приговорил Владислава Мордасова и Яна Сидорова к реальным срокам лишения свободы, а Вячеслава Шашмина - к условному. Молодых людей признали виновными в попытке организации и участия в массовых беспорядках в Ростове.

5 ноября 2017 года Мордасов и Сидоров с плакатами "Верните землю погорельцам" и "Правительство в отставку", а также громкоговорителями пришли к зданию правительства области. Там их задержали полицейские. Вячеслава Шашмина, задержали тогда же в переулке неподалеку от площади. На момент задержания самому старшему из них был 21 год.

Позднее следователи выяснили, что все они состояли в одном чате в "Телеграме". По мнению прокуратуры, в этом чате, который являлся ячейкой запрещенного в России движения "Артподготовка", Мордасов подбирал соратников для проведения в Ростове массовых беспорядков. Сидоров, как считает прокуратура, был администратором чата; его участники несколько раз перед выходом на площадь встречались в кафе.

Фигуранты дела вины не признали. Они утверждали, что вышли на мирный митинг, в ходе которого никто не пострадал, и были без оружия. Мордасов свое участие в "Артподготовке" не признал.

Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а "Мемориал" - политзаключенными.

В январе 2019 года Московский окружной военный суд признал активистов запрещенного в России движения "Артподготовка" Олега Дмитриева, Олега Иванова и Сергея Озерова виновными в подготовке теракта. Дмитриев и Озеров получили по восемь лет колонии строгого режима, Иванов - семь лет.

Они были задержаны в Подмосковье 1 ноября 2017 года. По версии следствия, 5 ноября Дмитриев, Иванов и Озеров собирались совершить поджоги зданий органов власти. Сами активисты заявляли, что стали жертвами провокации.