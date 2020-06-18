Европейский суд отменил венгерский закон об "иностранных агентах"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Венгрия Виктора Орбана приняла свой закон об иностранных агентах на пять лет позже, чем Россия Владимира Путина

Высший судебный орган Европейского союза в четверг постановил, что венгерский закон о некоммерческих организациях - "иностранных агентах" не соответствует принципам ЕС и должен быть отменен.

Правящая в Венгрии партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в 2017 году провела через парламент закон, согласно которому некоммерческие организации, получающие из-за рубежа пожертвования размером больше 7,2 млн форинтов (около 21 тыс. евро по нынешнему курсу) в год, должны зарегистрироваться в качестве "организаций, получающих финансирование из-за рубежа" и публично отчитываться о всех пожертвованиях больше 1400 евро.

Оппоненты Виктора Орбана говорят, что этот закон был направлен против НКО, защищающих права человека и борющихся с коррупцией, и в частности, против Фонда открытого общества американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.

Орбан и Фидес в последние годы сделали Сороса своим главным идеологическим врагом. По их мысли, Сорос пропагандирует неолиберализм и к тому же будто бы намерен впустить в Европу миллионы иммигрантов из южных стран, тогда как Фидес и правительство Венгрии защищают традиционные европейские христианские ценности и строят, как говорит Орбан, "нелиберальную демократию".

Вскоре после принятия закона об "иностранных агентах" фонд Сороса перевел большую часть своего будапештского офиса в Берлин.

Многие финансируемые им организации, впрочем, продолжили работу в Венгрии.

Европейский суд постановил, что венгерский закон ограничивает свободу передвижения капитала в ЕС, а все его положения вместе взятые неоправданно ущемляют права личности и свободу собраний.

Теперь власти Венгрии должны отменить этот закон.

Глава аппарата правительства Венгрии Гергейи Гульяс в четверг, комментируя этот вердикт, сказал лишь, что Венгрия всегда уважала и будет уважать решения Европейского суда.

Одна лишь прозрачность

В то же время правительство Венгрии продолжает настаивать, что целью закона об "иностранных агентах" была лишь прозрачность работы неправительственных организаций.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Виктор Орбан руководит Венгрией уже 10 лет подряд

"Общество вправе ожидать от гражданских организаций, что они будут прозрачны в части финансирования их деятельности. Правительство, приняв во внимание решение суда, обеспечит такую прозрачность", - сказала в четверг министр юстиции Венгрии Юдит Варга.

Фонд открытого общества приветствовал решение Европейского суда.

"Для Венгрии отмена этого закона станет долгожданным шагом к восстановлению и верховенства права, и плюрализма в общественной жизни", - заявил председатель организации Патрик Гаспар.

Новый вердикт впереди

Венгрию ждет вердикт Европейского суда об еще одном одобренном ей законе.

В 2018 году партия власти Фидес приняла пакет законодательных мер, названных ею "Стоп Сорос".

Главным пунктом этого пакета было введение уголовной ответственности для организаций и частных лиц, помогающих беженцам и нелегальным иммигрантам.

Это решение Европейская комиссия тоже оспорила в Европейском суде.