Европейский суд отменил венгерский закон об "иностранных агентах"
Высший судебный орган Европейского союза в четверг постановил, что венгерский закон о некоммерческих организациях - "иностранных агентах" не соответствует принципам ЕС и должен быть отменен.
Правящая в Венгрии партия Фидес во главе с премьер-министром Виктором Орбаном в 2017 году провела через парламент закон, согласно которому некоммерческие организации, получающие из-за рубежа пожертвования размером больше 7,2 млн форинтов (около 21 тыс. евро по нынешнему курсу) в год, должны зарегистрироваться в качестве "организаций, получающих финансирование из-за рубежа" и публично отчитываться о всех пожертвованиях больше 1400 евро.
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Оппоненты Виктора Орбана говорят, что этот закон был направлен против НКО, защищающих права человека и борющихся с коррупцией, и в частности, против Фонда открытого общества американского миллиардера венгерского происхождения Джорджа Сороса.
Орбан и Фидес в последние годы сделали Сороса своим главным идеологическим врагом. По их мысли, Сорос пропагандирует неолиберализм и к тому же будто бы намерен впустить в Европу миллионы иммигрантов из южных стран, тогда как Фидес и правительство Венгрии защищают традиционные европейские христианские ценности и строят, как говорит Орбан, "нелиберальную демократию".
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Вскоре после принятия закона об "иностранных агентах" фонд Сороса перевел большую часть своего будапештского офиса в Берлин.
Многие финансируемые им организации, впрочем, продолжили работу в Венгрии.
Европейский суд постановил, что венгерский закон ограничивает свободу передвижения капитала в ЕС, а все его положения вместе взятые неоправданно ущемляют права личности и свободу собраний.
Теперь власти Венгрии должны отменить этот закон.
Глава аппарата правительства Венгрии Гергейи Гульяс в четверг, комментируя этот вердикт, сказал лишь, что Венгрия всегда уважала и будет уважать решения Европейского суда.
Одна лишь прозрачность
В то же время правительство Венгрии продолжает настаивать, что целью закона об "иностранных агентах" была лишь прозрачность работы неправительственных организаций.
"Общество вправе ожидать от гражданских организаций, что они будут прозрачны в части финансирования их деятельности. Правительство, приняв во внимание решение суда, обеспечит такую прозрачность", - сказала в четверг министр юстиции Венгрии Юдит Варга.
Фонд открытого общества приветствовал решение Европейского суда.
"Для Венгрии отмена этого закона станет долгожданным шагом к восстановлению и верховенства права, и плюрализма в общественной жизни", - заявил председатель организации Патрик Гаспар.
Новый вердикт впереди
Венгрию ждет вердикт Европейского суда об еще одном одобренном ей законе.
В 2018 году партия власти Фидес приняла пакет законодательных мер, названных ею "Стоп Сорос".
Главным пунктом этого пакета было введение уголовной ответственности для организаций и частных лиц, помогающих беженцам и нелегальным иммигрантам.
Это решение Европейская комиссия тоже оспорила в Европейском суде.