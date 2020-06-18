Германия обвинила Россию в заказе убийства чеченского полевого командира

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В сентября 2019 года у посольства Германии в Грузии состоялся протест из-за убийства Хангошвили

Германия обвинила российские власти в заказе убийства бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили. Он был убит в центральном парке Берлина в августе 2019 года.

Федеральная прокуратура заявила, что его убийство было совершено по распоряжению "государственных служб в центральном правительстве Российской Федерации".

Исполнителем убийства следователи называют гражданина России по имени Вадим К.

Россия ранее заявляла, что любые обвинения в причастности к убийству Хангошвили являются абсолютно беспочвенными.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что посол России был вызван в ведомство. Он отметил, что правительство страны оставляет за собой право на дальнейшие действия.

Бывший чеченский полевой командир Зелимхан Хангошвили, у которого было грузинское гражданство, был убит в Берлине 23 августа 2019 года в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен.

Вскоре был задержан предполагаемый убийца.