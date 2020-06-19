Австралия подверглась массированной кибератаке. Кого подозревают власти?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам премьера, за нападением стоят не отдельные злоумышленники, а иностранное государство

Австралийские организации и компании стали объектами широкомасштабной кибератаки. Австралийский премьер сказал в пятницу, что масштаб и изощренность вмешательства указывают на то, что за кибератакой стоят не отдельные злоумышленники, а иностранное государство, но не высказал конкретных подозрений.

Эксперты по кибербезопасности давно приписывают различные кибератаки против Австралии Китаю.

На пресс-конференции в пятницу премьер сообщил, что атаки затронули все уровни государственного управления, жизненно важные службы и частные компании, но существенной утечки персональных данных австралийцев пока не случилось.

Враждебная деятельность продолжается несколько месяцев, и ее масштабы нарастают, заявил Моррисон.

Этим заявлением он, по его словам, стремился побудить граждан повысить бдительность, а компании, особенно жизнеобеспечивающие, - усилить защиту данных.

Ведомства, отвечающие за кибербезопасность, предотвратили много хакерских покушений, но безопасность - "повседневное дело, требующее настойчивости и последовательности", заметил премьер. Особенно это относится к медицинским, энергетическим и транспортным компаниям.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Компьютерная система парламента подверглась кибератаке в 2019 году

Моррисон добавил, что подобная зловредная деятельность наблюдается по всему миру, и Австралия в данном смысле не исключение.

Подозревается Китай

"В мире не так много государств, технически способных на подобные действия", - заметил Моррисон.

В ответ на вопрос, кого конкретно он подозревает, премьер сказал, что хотел бы пока воздержаться от публичных обвинений.

Эксперты по кибербезопасности давно приписывают различные кибератаки против Австралии Китаю.

Лишь несколько стран, а именно Китай, Россия, Иран и Северная Корея, обладают необходимыми для этого возможностями и при этом не являются союзниками Австралии. Впрочем, как замечают специалисты, кибершпионаж случается и между союзниками.

"В случае с Австралией в первую очередь приходят на ум Россия и Китай", - заявил Би-би-си эксперт Джошуа Кеннеди-Уайт.

Агентство Рейтер ранее сообщало¸ что австралийская разведка подозревает Китай в организации хакерской атаки против австралийского парламента в 2019 году. Официальная Канберра не подтвердила и не опровергла эту информацию.

Анализ

Шаймаа Халил, корреспондент Би-би-си в Австралии

На пресс-конференции Моррисона многое осталось недосказанным.

Например, неясно, почему он выступил именно теперь, хотя сам сказал, что кибератаки продолжаются уже некоторое время.

Заявив, что за атаками стоит технически изощренное государство, он отказался поделиться своими подозрениями, даже в ответ на прямой вопрос по поводу Китая, о котором все сразу подумали.

В последние годы отношения между двумя странами постепенно ухудшались. Отношения особенно обострились после того, как Австралия присоединилась к требованию США провести международное расследование происхождения коронавируса, впервые обнаруженного в Китае в конце прошлого года.

Вслед за этим Китай обложил пошлиной импорт австралийского ячменя, прекратил закупки говядины и не рекомендовал своим туристам и студентам ездить в Австралию из-за якобы имевших место проявлений расизма.

Австралия тоже ужесточила риторику. На прошлой неделе Скотт Моррисон заявил, что не поддастся давлению со стороны Пекина.

Нет стопроцентной уверенности, что за нынешними кибератаками стоит именно Китай. Но руководство Австралии приурочило заявление к моменту самого значительного в современной истории охлаждения отношений с Пекином.

Это пятое за последние пять лет значительное кибернападение на Австралию.

2015 год: Иностранные хакеры атаковали Национальное бюро метеорологии;

2017 год: У правительственного подрядчика похищены данные о военных кораблях и истребителях;

февраль 2019 года: компьютерные сети парламента и политических партий подверглись хакерской атаке, предположительно организованной на государственном уровне;

июнь 2019 года: Национальный университет Австралии выявил "высокопрофессиональную" группу, включавшую в себя до 15 хакеров, примерно полгода имевшую доступ к результатам научных исследований и персональным данным преподавателей и студентов;

Жертвами нынешней атаки, по словам Скотта Моррисона, оказались "правительственные, промышленные и политические структуры, учреждения образования и здравоохранения, поставщики жизненно важных услуг и операторы ключевой инфраструктуры". В их числе были названы сталеплавильная компания BlueScope, логистическая фирма Toll Group и агентство государственных услуг провинции Новый Южный Уэльс.