Трое погибли в результате нападения с ножом в английском Рединге

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В результате нападения с ножом в городе Рединг в английском графстве Беркшир погибли три человека, есть также раненые.

Нападавший задержан, он, предположительно, выходец из Ливии, сообщили Би-би-си источники в службе безопасности. Известно, что ему 25 лет.

На месте происшествия находятся офицеры по борьбе с терроризмом, но террористический мотив нападения пока не подтвержден.

Инцидент произошел в субботу вечером в парке Форбери.

"Он побежал к нам"

20-летний очевидец Лоуренс Ворт рас сказал Би-би-си, что находился на расстоянии около 10 метров от инцидента.

"Человек шел по тропинке напротив того места, где мы проходили мимо группы из восьми-десяти человек, потом он вдруг бросился налево и ударил ножом трех человек в первой группе", - рассказал свидетель.

"Меняя направление, он побежал к нам, а потом, когда понял, что не догонит нас, развернулся и пошел к другой группе, которая еще не поняла, что происходит. Там ему удалось нанести кому-то удар ножом", - говорит Ворт.

По сообщениям СМИ, злоумышленника обезвредил полицейский, который сбил его с ног "регбистским приемом".

Министр внутренних дел Британии Прити Пател написала в "Твиттере", что "глубоко обеспокоена" в связи с нападением.

Госминистр по делам преступности Кит Малтуз выразил глубокие соболезнования всем пострадавшим и назвал инцидент ужасным и чудовищным.

Местная полиция заявила, что нет никаких признаков того, что инцидент был каким-то образом связан с состоявшейся ранее в парке Форбери акцией протеста Black Lives Matter.