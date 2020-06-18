Власти заявили о восстановлении деловой активности в Москве. Бизнес не верит

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В мэрии Москвы заявили, что деловая активность в городе почти вернулась к докризисному уровню благодаря поддержке властей. Бизнес не согласен с этим утверждением: спросом пользуются лишь некоторые товары и услуги, о полном восстановлении рынка речи пока не идет.

"С начала месяца мы наблюдаем устойчивую и позитивную динамику по показателям деловой активности города. Меры поддержки бизнеса и поэтапное снятие ограничений позволили предпринимателям достаточно быстро вернуться к работе, выполнив все требования по обеспечению безопасности для своих сотрудников и клиентов", - заявил заммэра Владимир Ефимов.

Оборот торговых и сервисных предприятий во вторую неделю июня составил 24,5 млрд рублей - это 98% от уровня деловой активности в городе до введения режима самоизоляции, цитирует его сайт мэра Москвы.

"По некоторым направлениям обороты бизнеса всего за неделю увеличились в разы. Так, сфера бытовых услуг показала рост по сравнению с предыдущей неделей в два раза", - добавил Ефимов.

Поддержку, оказанную бизнесу властями Москвы, он оценил более чем в 85 млрд рублей. В эту сумму заммэра включил арендные каникулы и другие отсрочки платежей, налоговые послабления, субсидии и стабилизационные кредиты.

Би-би-си спросила у представителей бизнеса, почувствовали ли они то, о чем говорит заместитель мэра Москвы.

Салоны красоты: выручка растет из-за отложенного спроса

На прошлой неделе в Москве открылись салоны красоты и парикмахерские. Они были закрыты с конца марта.

Рост выручки по сравнению с аналогичным периодом прошлого года действительно наблюдался у салонов, которые предоставляют парикмахерские услуги, рассказала Би-би-си вице-президент Ассоциации предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

"На первой неделе работы выручка была в полтора раза больше, чем в том году, на этой неделе выручка сравнялась с прошлым годом", - подсчитала она.

По словам Литвиновой, на выручку парикмахерских влияет отложенный спрос - часть клиентов салонов красоты сходили на стрижку просто потому, что уже три месяца не были в салоне.

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Но на рынок также влияет то, что часть клиентов переселилась за город и посещает подмосковные салоны красоты.

Судить сейчас о том, как будет развиваться ситуация дальше, сложно, считает Литвинова. Показательны будут следующие две недели, но "все ждут падения".

"Очень большую долю у салонов отнял нелегальный рынок - мастера выезжали на дом", - пояснила Литвинова.

По ее данным, у маникюрных салонов, студий по оформлению бровей, а также у барбершопов сейчас падение по сравнению с тем же периодом прошлого года составляет около 35-40%.

Доля парикмахерских в целом выше, и за счет этого показатели предыдущей недели могут быть как в прошлом году, несмотря на проседание других категорий салонов, сказала Литвинова. Но в целом намечается тенденция к падению выручки, а оживление в индустрии временное, полагает она.

Рестораны и гостиницы: до выхода на докарантинные показатели далеко

Московские рестораны пока работают лишь отчасти - на этой неделе открылись веранды ресторанов. На следующей неделе рестораны смогут пускать посетителей внутрь помещений.

Глава Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров согласен с оценкой московских властей.

После снятия ограничений стало тепло, многие начали брать еду на вынос и есть ее у ресторана или брать в парк, говорит он. "Некоторые заведения только открылись, и, конечно, по сравнению с нулевой выручкой у них рост", - рассказал Би-би-си Бухаров.

Привести точные цифры сложно, потому что каждый день открывается что-то новое, а какие-то рестораны ждут 22 июня, когда смогут открыться полностью, пояснил он.

Однако не для всех заведений выгодно открывать веранду на небольшое количество мест, проще дождаться официального открытия ресторанов, добавил эксперт. Около 35% заведений, по его оценке, в итоге вообще не откроются.

По данным исследований, лишь 40% россиян готовы вернуться к докарантинному образу жизни, продолжил Бухаров. Люди, как правило, боятся заразиться и предпочитают заказать еду домой. Некоторые говорят о том, что с утратой прежней атмосферы в ресторанах не хотят туда идти, рассказал он.

Пока сложно говорить о прибыли, считает глава межрегиональной общественной организации "Союз отельеров" Роман Сабиржанов. "Это абсолютная спекуляция, ничего подобного нет, - не согласен он с оптимистической оценкой властей. - Реальные показатели загрузки [отелей] сейчас стали 15-20%" (во время режима запретов, по его оценке, была в районе 5-7%).

"Конечно, относительно пяти процентов - это стопроцентный рост. Но до выхода на докарантинные показатели еще очень далеко", - уверен Сабиржанов. По его словам, до карантинных мер средняя загрузка в его отелях была 80-85%.

Серьезный спад

Деловую активность в экономике в целом можно проследить на индексах. Самый популярный из них - это индекс PMI, который рассчитывает компания IHS Markit. Он строится на опросах компаний и оценивают настроения бизнеса в целом в экономике, а также отдельно в промышленности и сфере услуг. По динамике этого индекса можно предсказать, как будет развиваться ситуация в экономике.

В мае индекс PMI для сферы услуг для России в целом составил 35,9. Когда индекс ниже 50, то это говорит о спаде в отрасли. В апреле индекс составлял 12,2 пункта.

"Хотя последние данные свидетельствуют о более медленном сокращении деловой активности, спад по-прежнему остается серьезным и вторым максимальным с начала 2009 года", - говорилось в пресс-релизе IHS Markit.

Эксперты считают, что настроения бизнесменов остаются пессимистичными, так как они опасаются, что экономика будет долго восстанавливаться после пандемии. Бизнес жалуется на слабый спрос.

Индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности в мае составил 36,2 балла, а в апреле - 31,3 балла. Несмотря на замедление темпов сокращения, обвал в мае стал одним из самых сильных за 11 лет.

Совокупный индекс деловой активности в России в мае составил 35 баллов, значительно увеличившись с апрельского уровня в 13,9 балла. Однако значение ниже 50 баллов указывает, что активность все еще сокращается.

Ранее бизнесмены в беседе с Би-би-си жаловались на то, что многие их клиенты пострадали от кризиса. Салоны, магазины и фитнес-клубы, которые пришлось потратиться на дополнительные меры защиты, не могут поднять цены из-за снижения покупательской способности.

Это подтверждает исследование консалтинговой компании FinExpertiza: средняя зарплата россиянина в апреле снизилась на 21,9% по сравнению с мартом - до 26,1 тысячи рублей. В Москве доходы упали почти на треть. Из-за периода "нерабочих дней", которые продлились с с 30 марта до 11 мая, многие работодатели не смогли оставить сотрудников, либо их отправили в неоплачиваемый отпуск.

"Большинство прогнозов говорит о том, что мы вернемся на старые уровни деловой активности только в 2022 году", - сказал Би-би-си профессор Российской экономической школы Олег Шибанов.