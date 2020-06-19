Facebook удалил рекламу Трампа с нацистским символом. В штабе говорят, что это был символ "Антифа"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ранее Марк Цукерберг настаивал, что его соцсеть не будет модерировать политические высказывания

Компания Facebook сообщила, что удалила рекламу предвыборного штаба президента Дональда Трампа, содержавшую символ, использовавшийся в нацистской Германии.

В баннерах официальных страниц президента, а также вице-президента Майка Пенса, использовался красный треугольник с вершиной, обращенной вниз. В нацистских концлагерях такой знак нашивался на униформу политических заключенных, в частности коммунистов.

Штаб Трампа заявил, что это символ леворадикального движения "Антифа", которое президент обвиняет в организации протестов против расизма в полиции и провокации насилия во время этих акций.

Независимые наблюдатели говорят, что "Антифа" в США не функционирует как единая организация, ее участие в протестах и беспорядках после убийства Джорджа Флойда малозаметно. К тому же, "Антифа" чаще использует другую эмблему.

"Мы не разрешаем символы, представляющие организации или идеологии, проповедующие ненависть, иначе как с контекстом или осуждением," - заявил руководитель отдела безопасности сети Facebook Натаниэл Глейхер.

В рекламе говорилось: "Опасные ТОЛПЫ крайне левых группировок бегают по нашим улицам и сметают все на своем пути", цитирует New York Times. Баннер провисел около суток.

"Перевернутый красный треугольник - это символ, используемый "антифа", поэтому его и включили в рекламу об "Антифа", - заявил представитель штаба Трампа Тим Мертог. - Мы бы заметили, что в "Фейсбуке" до сих пор есть эмодзи в виде перевернутого красного треугольника; оно выглядит точно так же".

Некоторые левые антифашистские группы в Европе, например в Германии и Великобритании, в последние годы действительно приняли этот символ, подобно тому, как, например, ЛГБТ-активисты присвоили розовый треугольник, использовавшийся в концлагерях для гомосексуалов.