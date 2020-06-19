Facebook удалил рекламу Трампа с нацистским символом. В штабе говорят, что это был символ "Антифа"
Компания Facebook сообщила, что удалила рекламу предвыборного штаба президента Дональда Трампа, содержавшую символ, использовавшийся в нацистской Германии.
В баннерах официальных страниц президента, а также вице-президента Майка Пенса, использовался красный треугольник с вершиной, обращенной вниз. В нацистских концлагерях такой знак нашивался на униформу политических заключенных, в частности коммунистов.
Штаб Трампа заявил, что это символ леворадикального движения "Антифа", которое президент обвиняет в организации протестов против расизма в полиции и провокации насилия во время этих акций.
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Независимые наблюдатели говорят, что "Антифа" в США не функционирует как единая организация, ее участие в протестах и беспорядках после убийства Джорджа Флойда малозаметно. К тому же, "Антифа" чаще использует другую эмблему.
"Мы не разрешаем символы, представляющие организации или идеологии, проповедующие ненависть, иначе как с контекстом или осуждением," - заявил руководитель отдела безопасности сети Facebook Натаниэл Глейхер.
В рекламе говорилось: "Опасные ТОЛПЫ крайне левых группировок бегают по нашим улицам и сметают все на своем пути", цитирует New York Times. Баннер провисел около суток.
"Перевернутый красный треугольник - это символ, используемый "антифа", поэтому его и включили в рекламу об "Антифа", - заявил представитель штаба Трампа Тим Мертог. - Мы бы заметили, что в "Фейсбуке" до сих пор есть эмодзи в виде перевернутого красного треугольника; оно выглядит точно так же".
Некоторые левые антифашистские группы в Европе, например в Германии и Великобритании, в последние годы действительно приняли этот символ, подобно тому, как, например, ЛГБТ-активисты присвоили розовый треугольник, использовавшийся в концлагерях для гомосексуалов.