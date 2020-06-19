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Статья Путина о причинах Второй мировой войны

Президент России Владимир Путин выполнил обещание и написал статью, в которой изложил свое видение причин начала Второй мировой войны. Русская версия под заголовком "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим" вышла ровно в полночь по Москве в "Российской газете", а английская - в американском консервативном журнале National Interest (под заголовком "Владимир Путин: Истинные уроки 75-й годовщины Второй Мировой войны").

В статье президент повторяет тезисы, недавно изложенные им во время заочного спора с премьер-министром Польши. Основный упор, как и прежде, Путин делает на обвинении Польши в сговоре с Германией и оправдании пакта Молотова-Риббентропа как вынужденной и оборонительной меры со стороны СССР после Мюнхенского сговора.

Но есть и новые утверждения: российский лидер пишет, что в Британии в архивах якобы лежат секретные документы о переговорах с Гитлером до начала войны, и защищает советскую оккупацию стран Балтии, проходившую, как он утверждает, "при согласии избранных властей" и в соответствии с нормами международного права.

Основные тезисы Путина в январе проанализировал историк Сергей Радченко (требуется подписка), профессор международной политики в Кардиффском университете. Радченко изучил заявления Путина и пришел к выводу, что он использует факты выборочно, искажая суть событий, и умалчивает о неудобных событиях — это взгляды историка-любителя, которые не опубликует ни один научный журнал. Историк кратко разобрал в "Твиттере" и новые заявления президента России.

Умерли сын Хрущева и сестра Кеннеди

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Сергей Хрущев, сын первого секретаря ЦК КПСС, умер на 85-м году жизни в городе Кранстон, штат Род-Айленд, сообщает РБК.

До эмиграции Сергей Хрущев занимался машиностроением и разработкой ракет. В 1991 года она уехал в Штаты, чтобы читать лекции о "Холодной войне" в Брауновском университете. Он написал ряд книг об отце: "Хрущев о Хрущеве", "Пенсионер союзного значения" и др.

В эмиграции "Хрущевы зажили типичной американской жизнью с двумя американскими машинами и загородным ранчо возле Кранстона. В доме есть центральный кондиционер, джакузи и развлекательный центр", - передавало агентство “Ассошиэйтед пресс” в 1999 году, когда Хрущев получил гражданство США.

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А в среду в своем манхэттенском доме скончалась Джин Кеннеди Смит, младшая сестра 35-го президента США Джона Кеннеди. Ей было 92 года. Кеннеди Смит служила послом США в Дублине и сыграла важную роль в мирном процессе в Северной Ирландии и переговорах с боевиками Ирландской республиканской армии.

Всего у убитого в 1963 году президента было восемь братьев и сестер, один из них - сенатор Роберт Кеннеди, тоже погибший в результате политического покушения в 1968 году.

Джин пережила всех.

Возвращение российского футбола - и сразу с болельщиками

В пятницу возобновятся матчи Российской футбольной премьер-лиги после трехмесячного перерыва. Возглавляет турнирную таблицу петербургский "Зенит" с отрывом в 9 очков от ближайших конкурентов. Последнюю строчку занимает грозненский "Ахмат".

В отличие от европейских первенств, РФПЛ возвращается сразу с болельщиками - правда, на стадионы будут пускать до 10% от общей вместимости.

Годовщина окончания рабства в США

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В США отмечают "июнадцатое" ("Juneteenth"), праздник в честь окончания рабства. Дата - годовщина того дня, когда указ президента Авраама Линкольна был зачитан в Техасе, спустя два с половиной года после его издания, 19 июня 1865 года (отсюда название - слияние слов “июнь” и "девятнадцатое"). Техас в то время был самым отдаленным и опасным из мятежных южных штатов, и рабство там сохранялось дольше всего.

Белые американцы до недавнего времени знали об этом празднике, популярном на юге страны, немного. Зато в этом году он обсуждается массово благодаря обострившейся дискуссии о межрасовых отношениях в США и, как ни странно, президенту Дональду Трампу.

Трамп собирался провести свой первый массовый митинг после снятия карантина 19 июня в Тулсе, штат Оклахома, однако перенес его на день из-за возражений активистов.

При этом американский лидер, как всегда, не забыл похвалить сам себя. "Я сделал хорошее дело: я сделал "Июнадцатое" очень известным", - сказал президент в интервью Wall Street Journal в среду.

Суд над экс-президентом Кыргызстана

Адвокат бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заявил, что ожидает в пятницу оглашения приговора своему клиенту. Атамбаев обвиняется в организации досрочного освобождения криминального авторитета, обвинение запросило для него 15 лет тюрьмы и конфискации имущества.

Уголовное дело против бывшего президента привело к противостоянию силовиков и защитников политика в августе 2019 года. Во время штурма дома Атамбаева погиб боец спецназа.

Это третье за неделю судебное заседание с участием лидеров стран бывшего СССР. В Киеве прошло слушание по делу против экс-президента Украины Петра Порошенко, а в Ереване суд освободил под рекордный для страны залог в 4,2 млн долларов экс-президента Армении Роберта Кочаряна.

Первый президент Казахстан Нурсултан Назарбаев, между тем, заразился коронавирусом.

Как грузчик из Уссурийска стал звездой YouTube

Пародийные видео про подвиги "депутата Наливкина", наводящего порядок, задерживающего мигрантов и борющегося с коронавирусом, собрали миллионы просмотров. Однако на видео про подполковника-коррупционера обиделись в полиции - и житель Уссурийска Андрей Неретин, исполняющий роль депутата, был задержан за мелкое хулиганство. Корреспондент Би-би-си Андрей Захаров рассказывает о судьбе Неретина, в которой кроме нечаянной Youtube-славы было детство в интернате и срок в тюрьме.

Верховный суд США остановил депортацию мигрантов

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Судьба сотен тысяч молодых мигрантов остается неопределенной

В США живут сотни тысяч молодых людей, которые попали в страну в детстве со своими родителями - нелегальными мигрантами. Большинство из них прожили почти всю жизнь в США, но при этом не могут получить гражданство. В 2012 году президента Барак Обама ввел временную амнистию, защищавшую их от депортации.

Президент Трамп попытался эту амнистию прекратить - однако Верховный суд США в четверг отменил это решение.

"Проект": как проктолог и охранник боролись с эпидемией в Санкт-Петербурге

Издание “Проект” рассказывает, как череда странных кадровых решений, отсутствие необходимой защиты для врачей, отрицание масштаба заражения и другие промахи правительства Петербурга привели к высокой смертности из-за коронавируса в городе.

Погоны и принципы: повысит ли Трамп подполковника Виндмана?

Подполковник Александр Виндман, ветеран войны в Ираке и бывший эксперт по Украине в Совете национальной безопасности при президенте США, был включен в список на очередное повышение - до полковника. Однако есть проблема, пишет Washington Post (требуется подписка): он был ключевым свидетелем в процессе импичмента Трампа и президент может не утвердить повышение.

В ноябре Виндман давал показания в Конгрессе о неподобающем, как он считает, разговоре Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским. Эти показания, как считают эксперты, уже стоили ему работы в Совете национальной безопасности - в феврале Трамп уволил его и раскритиковал в "Твиттере".

Источники Washington Post в правительстве опасаются, что когда списки на повышение будут направлены в Белый дом, администрация вычеркнет из них имя Виндмана.

Беларусь устала от "батьки"

9 августа в Беларуси пройдут президентские выборы – и впервые за 26 лет правления Александра Лукашенко их исход не всем кажется предрешенным. В белорусском обществе ощущается усталость от "батьки": даже в провинции люди охотно подписывались в поддержку малоизвестных оппозиционных кандидатов, к тому же многих в стране возмутило нежелание Лукашенко признать всю опасность эпидемии Covid-19.

И сам Лукашенко в последние недели демонстрировал нехарактерную нервозность, постоянно обрушиваясь с нападками на оппонентов, которых в былые годы высокомерно игнорировал. О том, как разворачивается предвыборная кампания в Беларуси, - в большом материале Татьяны Мельничук из Минска.

В Петербурге в четверг прошло последнее заседание по делу "Сети" (в России признана террористической организацией и запрещена) перед вынесением приговора. Подсудимые выступили с последним словом.

Русская служба Би-би-си поговорила с матерью 25-летнего программиста и антифашиста Виктора Филинкова, которая приезжала из Казахстана на каждое заседание по делу сына - пока не наступила пандемия. Она готова переехать поближе к сыну - где бы он ни оказался в случае обвинительного приговора.

Media playback is unsupported on your device Дело "Сети" глазами матери: рассказ Натальи Филинковой

Дайджест подготовили Григор Атанесян и Павел Феденко.