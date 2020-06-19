Коронавирус в России: число новых случаев за сутки снова меньше 8 тысяч

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За последние сутки в России зарегистрировали 7 972 новых случаев коронавируса. Таким образом, общее число заболевших за время время достигло 569 063 человек. 1 136 из новых случаев коронавируса зафиксированы в Москве.

181 человек с подтвержденным коронавирусом за последние сутки скончался, общее число умерших составило 7 841 человек.

Выписали из больниц за последние сутки 10 443 пациента. Общее число выписанных за все время - 324 406 человек.

На главных улицах в центре Москвы больше сотни магазинов и кафе закрылись навсегда

За время действия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса, на Арбате, Тверской, Никольской и других ключевых торговых улицах в центре Москвы прекратили работу 112 магазинов (продовольственных и других) и заведений общественного питания. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные геосервиса 2ГИС.

Больше всего магазинов и кафе закрылись на Садовом кольце (62) и на Арбате (десять).

Таким образом, режим самоизоляции не пережили 4% от общего числа торговых точек на этих улицах, делает вывод сервис. Однако за это время были и открытия новых точек - на главных торговых улицах Москвы заработали 39 новых заведений.

Таким образом, общее число магазинов и кафе на 18 центральных улицах Москвы за время действия режима самоизоляции сократилось на 3%.

Глава РФПИ испытал на себе вакцину от коронавируса

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью РБК рассказал, что испытал на себе вакцину от коронавируса, которую разработали в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи (НИЦЭМ). Разработку финансировал в том числе и РФПИ.

"По вакцине я сам выступил одним из добровольцев и уже был провакцинирован НИЦЭМ", - рассказал он, добавив, что после испытаний с ним "все нормально".

По его словам, есть шанс, что Россия станет одной из первых стран, которые выпустят вакцину от коронавируса в массовое производство.

"По вакцине у России очень сильный задел. В мире сейчас семь-восемь вакцин в наиболее продвинутой стадии из более чем 100. Есть три хорошие вакцины, которые РФПИ детально изучил, - у "Вектора", НИЦЭМ и из международных - у AstraZeneca. Все они могут быть одними из первых в мире", - сказал он.

Сотрудники НИЦЭМ успешно испытали ванкцину от коронавируса на себе в мае. Накануне, 18 июня, вакцину начали испытывать на доброврольцах в Главном военном клиническом госпитале имени академика Н.Н.Бурденко.