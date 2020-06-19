Дело Ефремова: на Садовом предлагают поставить отбойники, Домогаров обиделся на зрителей

Правообладатель иллюстрации Mikhail Dzhaparidze/Tass Image caption Михаил Ефремов содержится под домашним арестом до 9 августа

Семья погибшего в ДТП на Садовом кольце Сергея Захарова отказалась принимать какие-либо денежные компенсации от Михаила Ефремова. Тем временем в Госдуме предложили установить отбойники на Садовом кольце для предотвращения подобных аварий. Что еще произошло в скандальном деле за последнее время?

Переписка адвоката с семьей

Накануне адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский опубликовал фрагменты переписки с вдовой и братом погибшего, в которой он задает им вопрос: отказываются ли они от компенсаций со стороны виновника ДТП.

Маргарита Захарова в ответ написала, что “никакого мирного урегулирования быть не может” и что семья хочет только справедливости. "Наше решение не изменилось, никаких компенсаций, только суд", - написал Валерий Захаров.

"Оба - Маргарита Захарова и Валерий Захаров - разрешили мне в случае необходимости сделать переписку в этой части публичной. Надеюсь, после публикации сообщений вдовы и брата погибшего все нелепые домыслы, распространяемые в СМИ, прекратятся", - пояснил адвокат в беседе с агентством ТАСС.

Ранее в прессе появлялась информация о том, что родственники погибшего якобы говорили о готовности принять материальную помощь от актера. Адвокат Ефремова Эльман Пашаев также говорил, что ведет переговоры с братом погибшего о возможном получении компенсации.

Звезды вступаются за Ефремова

Еще несколько знаменитостей решили выступить в поддержку Михаила Ефремова, который сейчас находится под домашним арестом.

Среди тех, кто вступился за артиста, - ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе. В своем "Инстаграме" он написал, что и сам в свое время пережил "страшную необоснованную травлю" и ему было страшно "подойти к любому электрическому прибору" и услышать в свой адрес "потоки грязи".

"Никому и никогда не желаю оказаться на месте близких погибшего. Полностью разделяю их праведный гнев. Но не могу больше видеть и смотреть, как доводят до самых нехороших решений оступившегося Михаила Ефремова", - написал артист.

Актер Александр Домогаров написал в своем "Инстаграме", что у него и вовсе пропало желание выходить на сцену после реакции людей на трагедию с Ефремовым.

"У меня нет никакого желания выходить к вам на сцену! Мы богема, мы увядшая культура, мы не несем ничего хорошего. Не ходите в театр! По крайней мере - на мои спектакли. Я богема и артист который вам и вашим чувствам отдавал силы, жизнь - я никогда не буду к вам зрители теперь чувствовать уважения", - написал Домогаров (орфография и пунктуация автора сохранены).

Музыкант Диана Арбенина на своей странице в соцсети осудила "отсутствие милосердия и двойные стандарты" со стороны тех, кто осуждает Ефремова.

“Мы - толпа зевак, глазеющих на пожар. Хватит мусолить. Хватит порицать. Хватить морализировать. В этой истории ужасно все и ужасны все”, - призвала она.

Сын Михаила Ефремова – актер Никита Ефремов – спустя 10 дней после трагедии выразил соболезнования семье Сергея Захарова и выразил надежду, что его отец “примет последствия достойно”.

Отбойники на Садовом

В пятницу стало известно, что депутат Госдумы от ЛДПР Дмитрий Свищев предложил мэру Москвы Сергею Собянину после ДТП с Ефремовым установить отбойники или разделительную полосу с озеленением на опасных участках Садового кольца.

"У подобных происшествий, как правило, повышенная тяжесть последствий, поскольку на встречной полосе происходят лобовые столкновения. Таким образом, существует необходимость принятия дополнительных мер по снижению аварийности, связанной с выездом на встречную полосу движения", - написал депутат в своем обращении.

Согласно статистике МВД, которую приводит парламентарий, за последние 10 лет число ДТП, связанных с выездом на полосу встречного движения, остается значительным, превышая 12,4 тысячи случаев в год.

Дискуссии с предложением установить отбойники на Садовом кольце развернулись в соцсетях практически сразу после резонансного ДТП с участием Ефремова.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и врезался в автомобиль "Лада" с грузовым отсеком. Водитель грузовика, работавший курьером, умер на следующее утро в НИИ им. Склифосовского от множественных травм и обильной кровопотери.