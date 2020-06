Дело Ефремова: на Садовом предлагают поставить отбойники, Домогаров обиделся на зрителей

View this post on Instagram

Всем добрый день! ⠀ Выражаю свои соболезнования семье Сергея Захарова. ⠀ Всем, кого коснулась эта трагедия, желаю мужества и сил пройти все испытания. Мне больно от того, что случилось. Папа, я тебя очень люблю. Надеюсь, что ты примешь последствия достойно.