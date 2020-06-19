Умер ветеран кинематографа, британский актер Иэн Холм

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption В 1998 году королева Елизавета II посвятила Холма в рыцари за вклад в драматическое искусство

На 89-м году жизни скончался британский актер Иэн Холм. На его счету десятки ролей во множестве выдающихся картин, включая трилогии "Властелин колец" и "Хоббит", фильмы "Пятый элемент", "Франкенштейн Мэри Шелли", "Чужой", "Авиатор" и другие.

Ветеран сцены и кинематографа ушел из жизни утром 19 июня. Он скончался спокойно, в больнице, в окружении семьи и врачей. Причина смерти актера связана с болезнью Паркинсона, говорится в заявлении его представителя.

Начиная с 1958 года Иэн Холм сыграл в кино около 110 ролей, преимущественно второго плана.

Наибольшую известность принес ему образ хоббита Бильбо Бэггинса в многосерийных фильмах Питера Джексона "Властелин колец" (2001-2003) и "Хоббит" (2012-2014) по произведениям основателя жанра фэнтези Джона Толкиена.

Он сыграл также андроида Эша в "Чужом" (1979), Наполеона в "Бандитах времени" (1981) спортивного тренера Сэма Муссабини в оскароносных "Огненных колесницах" (1981), священника Вито Корнелиуса в "Пятом элементе" (1997).

Иэн Холм был лауреатом британской кинопремии BAFTA и театральной премии "Тони".

В 1998 году королева Елизавета II посвятила его в рыцари за вклад в драматическое искусство.