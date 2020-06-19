Китай обвинил двух граждан Канады в шпионаже. Что об этом известно?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бизнесмен Майкл Спейвор и бывший дипломат Майкл Ковриг находятся в заключении в КНР

Китай предъявил обвинения в шпионаже двум канадцам спустя полтора года после их задержания в декабре 2018 года.

Власти КНР отрицают связь между этим делом и арестом в Канаде топ-менеджера компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

Финансовый директор телекоммуникационного гиганта и дочь его основателя Жень Чжэнфэя была задержана в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США, которые обвинили ее в 23 нарушениях закона, в том числе в обмане с целью обойти введенные Вашингтоном антииранские санкции.

Китаянка была освобождена под залог. Слушания в суде Ванкувера об ее экстрадиции в США продолжаются.

Канадцы, бывший дипломат Майкл Ковриг и бизнесмен Майкл Спейвор, были арестованы в КНР через 10 дней после задержания Мэн Ваньчжоу и с тех пор находятся в заключении.

Канадский премьер Джастин Трюдо в сентябре прошлого года назвал их арест произвольным и политически мотивированным.

Китайская прокуратура спустя 18 месяцев предъявила им официальные обвинения в "выведывании национальных секретов в интересах заграничных организаций".

Суды КНР полностью подконтрольны правящей компартии и практически в 100% случаев выносят обвинительные приговоры лицам, которым были предъявлены обвинения, указывает корреспондент Би-би-си в Пекине Стивен Макдоннелл.

Власти КНР заявляют, что задержанные полностью здоровы. Вместе с тем, в апреле прошлого года поступили данные, что их допрашивали по 608 часов в день, и на ночь не выключали в их камерах яркий свет.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мэн Ваньчжоу была задержана в Ванкувере 1 декабря 2018 года по запросу США,

К Ковригу и Спейвору не допускают адвокатов и родных, а только американских консульских сотрудников.

Международная неправительственная аналитическая организация Crisis Group, на которую до своего ареста работал Майкл Ковриг, пишет на своем вебсайте, что его деятельность подразумевала многократные визиты в Китай, где он встречался с официальными лицами, учеными и политологами. Он несколько раз выступал на китайском телевидении с комментариями по региональным проблемам.

Дело Мэн Ваньчжоу в прошлом месяце вступило в новую фазу. Канадский суд определил, что вменяемые ей действия являются противозаконными как в США, так и в Канаде. Таким образом, вопрос ее экстрадиции может рассматриваться дальше.

В конце прошлого года 47-летняя Мэн Вэньчжоу, проживающая в доме своего мужа в Ванкувере, опубликовала открытое письмо, в котором рассказала, что приучила себя не бояться неизвестности и что у нее впервые появилось время, чтобы прочесть от корки до корки книгу или порисовать.