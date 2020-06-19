"Дети" против клуба Кокорина, 1:10. Необычный матч в российском чемпионате

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Игроки ФК "Ростов" радуются после забитого гола. Он был первым и последним

Игры Российской премьер-лиги (РПЛ) возобновились в пятницу странным матчем - против "Сочи", в нападении которого есть Александр Кокорин, играли юноши из молодежной команды "Ростова", основной состав которого - на карантине. "Дети", как их назвали в Ростове, впервые выступали в РПЛ и снискали симпатии соцсетей еще до начала игры, закончившейся со счетом 10:1.

Первый матч возобновленного после вынужденного перерыва чемпионата прошел в пятницу в Самаре между местными "Крыльями Советов" и грозненским "Ахматом". Счет - 2:4 в пользу "Ахмата". Гораздо больше ждали следующую игру в Сочи - и именно из-за необычного соотношения сил.

В итоге матч "Сочи" - "Ростов" закончился со счетом 10:1. Это рекордный счет за историю чемпионатов России.

Карантин в "Ростове"

В среду стало известно, что "Ростов" всей командой ушел на двухнедельный карантин - у шестерых футболистов был выявлен коронавирус. В клубе не уточнили, кто именно заболел.

На 19 июня уже был назначен выездной матч с "Сочи" - первый для обоих клубов после перерыва в чемпионате, объявленного в марте из-за пандемии. "Ростов" хотел перенести игру. Российский футбольный союз и Российская премьер-лига (РПЛ) поддерживали эту позицию, оговариваясь, что на это должен согласиться ФК "Сочи". Но сочинская команда согласия не дала.

Утром в пятницу ФК "Сочи" объявил, что матч с "Ростовом" все-таки состоится, хотя примерно в это же время на сайте ростовского клуба появилось обращение титульного спонсора - "ТНС Энерго Ростов-на-Дону" - к "Сочи" с призывом все же перенести игру.

В итоге был задействован единственный остававшийся доступным вариант - ростовчане выпустили на поле молодежь - юношей из клубной академии.

Соцсети сразу наполнились сообщениями о том, что с основным составом "Сочи" будут играть фактически школьники. Их называли победителями еще до начала матча. И шутили на этот счет.

В "Ростове" назвали тех, кому предстояло выступить против клуба, в нападении которого играет звезда "Зенита" Кокорин, детьми.

"Мы по-прежнему изолированы на базе, не выходим из комнат. По поводу сегодняшнего матча мне добавить нечего, я уже все сказал. У нас есть телевизоры в комнатах, все игроки и тренеры будут болеть за наших детей. Главное, чтобы обошлось без травм, желаю всем удачи и здоровья", - говорил в пятницу главный тренер "Ростова" Валерий Карпин.

Средний возраст заявленных "Ростовом" на матч игроков составил 17,2 года, самому старшему футболисту -19 лет.

Сочинцев, занимающих сейчас 12-е место в таблице, от зоны вылета перед матчем отделяло всего одно очко. На поле они выпустили свой сильнейший состав - у нескольких игроков есть опыт выступлений за сборную, а в нападении с первых минут вышел арендованный у "Зенита" Кокорин.

"Ростов" же перед игрой шел в турнирной таблице четвертым - в зоне еврокубков.

"Дети" забили первыми. И отбили пенальти

За счет очевидной разницы в классе "Сочи" в целом удавалось доминировать и чаще создавать опасные моменты, что и отразил итоговый счет. Но, принимая во внимание ту же разницу в классе, можно сказать, что школьники из "Ростова" на поле не терялись, и это было видно в буквальном смысле с первой минуты.

Счет в матче открыла ростовская молодежь и сделала это на 50-й секунде - с линии штрафной мяч в ворота Сослана Джанаева забил Роман Романов (2003 года рождения).

Однако уже через пять минут после удара Андрея Мостового мяч в свои ворота переправил полузащитник "Ростова" Владимир Абрамов. На 15-й минуте Кокорин, оставшийся без опеки защитников "Ростова", переиграл 17-летнего голкипера Дениса Попова.

Правообладатель иллюстрации Dmitry Feoktistov/TASS Image caption Вратарь ФК "Ростов" Денис Попов. Он пропустил 10 мячей, зато отразил пенальти

Попов стал, пожалуй, главным героем игры. Ему часто удавалось отбивать мячи, летевшие в створ ворот, и даже удар с пенальти.

Десятью минутами позже защитник "Ростова" Кирилл Гирнык в своей штрафной не успел выбить мяч в подкате у Мостового, ударив его по ногам, после чего судья назначил пенальти. К точке подошел Антон Заболотный - еще один футболист "Зенита", выступающий на правах аренды за "Сочи". Он пробил в правый угол, и все тот же Попов дотянулся до мяча и отбил удар.

Под конец первого тайма Кокорину второй раз удалось забить - он пустил мяч с острого угла между ног Попова. А уже в добавленное время Заболотный исправился за незабитый пенальти, с близкого расстояния перекинув Попова боковыми ножницами.

Во втором тайме уже на второй минуте "Сочи" довели счет до 5:1 (Заболотный). Следующий удар Попов отразил, но уже на шестой минуте второго тайма Кокорин увеличил счет до 6:1.

Седьмой гол "Сочи" забил Иван Новосельцев. Восьмой - Дмитрий Полоз, это была уже 75-я минута матча. 8:1 - до сих пор был самый крупный счет в РПЛ. В истории чемпионата России был и более крупный счет - 9:0 (в 2000 году московский "Локомотив" победил элистинский "Уралан").

Девятый мяч забил Полоз, когда до окончания основного времени оставалось пять минут. Десятый - Никита Колдунов. И это уже был рекорд чемпионата России.

Острых атак со стороны молодежки "Ростова" уже не было.

Что касается не состоявшегося переноса матча - сами сочинцы попадали в похожую ситуацию в прошлом декабре, когда перед матчем с "Оренбургом" в клубе произошла вспышка ротавирусной инфекции. Тогда соперники пошли сочинцам навстречу, матч был перенесен на март.