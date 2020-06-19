Коронавирус: ВОЗ говорит о новой опасной фазе пандемии, первые случаи Covid-19 в Италии появились еще в декабре

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Долгое время Италия лидировала в Европе по числу заболевших и умерших. По словам ученых, оказывается, вирус гулял по стране еще с середины декабря прошлого года

Мир вступил в новую опасную фазу пандемии, вирус по-прежнему быстро распространяется и он все еще смертоносен, сказал в пятницу глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Как выяснили итальянские власти, следы Covid-19 появились в Италии еще в декабре прошлого года, вторая волна эпидемии охватывает Пакистан, ситуация во Флориде вызывает опасения медиков, а Британия понизила уровень угрозы заражения коронавирусом.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в мире насчитывается более 8,5 млн заболевших коронавирусом, 454,5 тысяч человек умерли.

Между тем, в разных странах постепенно ослабляют режим локдауна. В Израиле снова разрешили проведение многолюдных праздников, например, свадеб. Число гостей не должно превышать 250 человек, им рекомендовано носить маски.

В Британии за первую рабочую неделю с тех пор, как в стране возобновилась розничная торговля, объемы продаж в мебельных и хозяйственных магазинах, а также в салонах интерьера подскочили на 42%,

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Тедрос Гебрейесус в пятницу призвал все страны, снимающие карантинные ограничения, быть осторожными и продолжать соблюдать социальную дистанцию и после снятия карантина. Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения сказал, что появление новых случаев необязательно может означать вторую волну эпидемии, речь может идти о повторных пиках во время первой волны.

Эксперты ВОЗ похвалили власти Германии, Китая и Южной Кореи за действия во время пандемии.

Новости из Европы

Итальянские ученые утверждают, что коронавирус присутствовал в сточных водах Милана и Турина еще в декабре прошлого года, задолго до того, как в Италии был поставлен первый диагноз Covid-19. Это подтверждает теорию некоторых специалистов в ряде стран, что вирус начал циркулировать в мире гораздо раньше, чем началось массовое заражение в китайском Ухане. Первые сообщения оттуда начали поступать в конце января, и считается, что именно Китай стал эпицентром пандемии.

В мае врачи во Франции сообщили, что повторная проверка анализов мужчины, которого в конце декабря лечили от пневмонии в больнице в пригороде Парижа, показала, что на самом деле у него был коронавирус.

По словам специалистов в Испании, теперь уже можно утверждать, что следы Covid-19 присутствовали в сточных водах, собранных в Барселоне еще в середине января, - за 40 дней до того, как в городе был зафиксирован первый случай заболевания коронавирусом.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В пятницу в соборе Барселоны прошла первая месса после введения локдауна

В понедельник в барселонской опере будет дан первый спектакль с конца марта, и он будет весьма необычным. Эухенио Ампудиа исполнит арии из оперы Пуччини "Хризантемы" перед 2 292 растениями. После спектакля он разошлет растения с именными сертификатами медикам в знак благодарности за их работу во время эпидемии. Для зрителей представление будет транслироваться на сайте оперного театра.

Лидеры стран Евросоюза в пятницу проводят видеоконференцию, в ходе которой предпримут еще одну попытку согласовать пакет помощи для преодоления последствий пандемии. Часть плана предполагает выделение 500 млрд евро странам, наиболее пострадавшим от Covid-19, однако власти ряда европейских государств противятся этому пункту.

Парламент Венгрии проголосовал за отмену чрезвычайных полномочий, предоставленных премьер-министру страны Виктору Орбану на время борьбы с эпидемией. Но Орбан заявил, что в случае второй волны не раздумывая предпримет необходимые меры. По данным Университета Джонса Хопкинса, в стране на данный момент заболели 4081 человек, умерли 568.

Статистика Британии

Власти Великобритании понизили уровень угрозы распространения коронавируса с четвертого на третий. Третий уровень означает, что вирус продолжает циркулировать, но число новых случаев заражения стабильно. Четвертый уровень подразумевает высокий или растущий по экспоненте индекс заражаемости. Всего существует пять уровней.

По словам министра здравоохранения Мэттью Хэнкока, это очень важный момент для страны, демонстрирующий, что стратегия правительства работает. Власти полагают, что скоро можно будет переходить к следующему этапу ослабления карантинных мер.

В частности, с 1 июля власти могут отменить обязательный 14-дневный карантин для прибывающих из ряда стран. С инициативой создания специальных коридоров выступил президент Франции Эммануэль Макрон, посетивший на этой неделе Великобританию. Сообщается, что в обсуждении правил британского карантина участвуют несколько европейских стран, точно известно, что в их числе - Португалия.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Несмотря на положительную динамику, Британия остается самой пострадавшей страной в Европе. На табло на автобусной остановке так и написано - "Худшая [ситуация] в Европе"

Согласно данным Национальной статистической службы Великобритании, у людей с инвалидностью и у мужчин еврейского происхождения риск смерти от Covid-19 в два раза выше. К такому выводу исследователи пришли, проанализировав данные умерших от коронавируса в период с 2 марта по 15 мая. На 200 тысяч людей с инвалидностью жертвами эпидемии в Британии стали 340 мужчин и женщин, причем мужчин больше, чем женщин. Статистика среди людей без инвалидности: 106 умерших на 200 тысяч человек, из них 70 - мужчины.

Более высокую смертность среди еврейской общины аналитики связывают с особенностями выполнения религиозных обрядов. Среди христиан и мусульман показатели смертности от Covid-19 примерно одинаковые, а среди индуистов и людей, не придерживающихся никаких религиозных обрядов, цифры значительно ниже.

По мере того, как по всему миру постепенно возвращается к работе сфера бизнеса, королева Елизавета II поблагодарила компании разных стран за щедрую поддержку, оказанную многими из них уязвимым слоям населения и системам здравоохранения. В своем обращении она пожелала компаниям удачи и процветания.

Ситуация в мире

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вирусологи США опасаются, что Флорида может стать новым эпицентром эпидемии коронавируса

В американском штате Флорида за прошедшие сутки зарегистрировано 3207 новых случаев заболевания коронавирусом. Это самый высокий суточный показатель с начала эпидемии и четвертый антирекорд за минувшую неделю. Флорида - наиболее пострадавший штат в стране: 86 тысяч инфицированных, более 3 тысяч умерших. Однако губернатор штата республиканец Рон Десантис заявил, что не планирует отказываться от послаблений карантина, необходимых для восстановления экономики.

США по-прежнему занимают первое место в мире по числу заболевших и умерших - почти 2,2 млн и 118,4 тыс. человек соответственно.

В Иране за последние сутки выявлено 2615 новых случаев Covid-19, 120 человек умерли. Иран стал одной из первых стран, куда проникла эпидемия, и самой пострадавшей страной Ближнего Востока.

Разгораются споры вокруг решения правительства Пакистана вводить выборочный карантин лишь в тех районах, где суточный показатель новых случаев заболевания составляет 300 и более инфицированных. Власти объясняют это экономическими соображениями, однако медицинское сообщество и оппозиция указывают на то, что статистика заражений в стране снова пошла резко вверх. ВОЗ предлагает сторонам промежуточное решение - 15 дней всеобщего карантина, 15 дней послаблений.

С начала эпидемии в Пакистане заразились 165 тысяч человек, умерли - 3229.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ООН заявила, что система здравоохранения Йемена перестала быть хоть сколько-нибудь функциональной

Самолет ЮНИСЕФ доставил в столицу Йемена Сану 10 тысяч наборов для тестирования населения на коронавирус. Еще 8 тысяч прибудут в другой крупный город страны - Аден - в ближайшие дни. Недавно ООН предупредила, что система здравоохранения Йемена полностью рухнула. Это бедная страна, терзаемая многолетним вооруженным конфликтом, где от голода умирают сотни детей. Первый случай Covid-19 был выявлен там 10 апреля, общее число заболевших - 909, умерли 248 человек.