Заповедник Аляски остался без автобуса из фильма "В диких условиях". Надоело спасать туристов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Заброшенный автобус стал популярной достопримечательностью у туристов после съемок в фильме "В диких условиях"

Из заповедника на Аляске убрали старый заброшенный автобус, который после съемок фильма "В диких условиях" стал настоящим местом паломничества для искателей приключений.

Власти приняли это непростое решение, чтобы не подвергать фанатов фильма опасности: на пути к заветному месту путешественники должны были перейти вброд реку Текланика, отличающуюся стремительным течением.

Автобус стал туристической достопримечательностью после съемок фильма "В диких условиях" (Into the Wild) с Эмилем Хиршем в главной роли.

Клей Уокер, мэр округа Денали, где находится одноименный национальный парк, в интервью агентству Рейтер назвал автобус "опасным аттракционом", а его исчезновение - "большим облегчением".

Вертолет армии США в пятницу поднял проржавевшую машину в воздух и перенес в "безопасное место", где она пока будет находиться.

Автобус, выпущенный вскоре после войны, в 1961 году оставили строители в лесу в 50 км от ближайшего населенного пункта. Иногда в нем ночевали местные охотники.

В 1992 году 24-летний американский студент Крис Маккэндлесс отдал все свои деньги на благотворительность, отправился один в дебри Аляски, обнаружил автобус и поселился в нем, чтобы жить вдали от цивилизации. в гармонии с природой.

Судя по записям в дневнике, Маккэндлесс провел там 189 дней. 6 сентября 1992 года случайно забредший охотник обнаружил в автобусе его тело. Беглец от цивилизации умер от истощения либо по ошибке употребил в пищу ядовитое растение.

Жизнь и смерть Маккэндлесса вдохновили писателя Джона Кракауэра на создание книги Into the Wild ("В диких условиях"), по которой режиссер Гэвин Бреннан снял одноименный фильм.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Поднял проржавевший автобус в воздух вертолет армии США

В результате автобус Маккэндлесса стал местом паломничества его идейных приверженцев, презирающих жизнь, в которой требуется каждый день с девяти до пяти быть на работе, и просто искателей приключений.

Проблема заключалась в том, что на пути к заветному месту путешественники должны были перейти вброд реку Текланика, отличающуюся стремительным течением.

В июле прошлого года 24-летнюю уроженку Белоруссии Веронику Майкамава затянуло под воду и унесло на глазах мужа, который не смог ее спасти. Это было их свадебное путешествие. Еще один человек утонул в 2010 году.

В феврале этого года пять итальянских туристов, пытавшихся дойти пешком до автобуса, заблудились и были найдены в двадцати с лишним километрах от места назначения. Один из них сильно обморозился.

В апреле пришлось спасать путешественника из Бразилии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Куда отправится автобус, пока неясно

В общей сложности с 2009 по 2017 год власти провели 15 поисковых операций, чтобы вызволить из неприятностей людей, пытавшихся добраться до автобуса. Уговоры и предупреждения не помогали. Большинство местных жителей были от происходящего не в восторге.

"Я понимаю, как этот автобус действовал на воображение публики. В то же время находившаяся в запустении и постепенно разрушавшаяся машина требовала дорогостоящих и опасных операций, и, что еще более важно, визиты к ней стоили некоторым людям жизни", - заявил уполномоченный штата Аляска по природным ресурсам Корри Фейджи.

Мэр округа Денали Клей Уокер приветствовал избавление от автобуса, но сказал, что одновременно испытывает толику горечи, поскольку это "часть нашей истории".

Что делать с автобусом, власти пока не решили.

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