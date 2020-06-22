В Петербурге вынесен приговор последним фигурантам дела "Сети"

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption И Филинков, и Бояршинов должны отбывать срок в колонии общего режима, постановил суд

Суд в Петербурге вынес приговоры фигурантам дела "Сети" (организация признана в России террористической и запрещена) Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову. Признавший вину Бояршинов получил пять с половиной лет колонии общего режима, Филинков, заявлявший о пытках и своей невиновности, семь. После оглашения приговора начались задержания у здания суда.

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании в Петербурге признал антифашистов Филинкова и Бояршинова виновными в участии в запрещенной террористической организации. Бояршинов также признан виновным в хранении взрывчатых веществ, передает корреспондент Би-би-си.

Прокуратура просила приговорить Филинкова к девяти годам лишения свободы, Бояршинова - к шести. Таким образом, Филинкову и Бояршинову дали срок меньше, чем просил прокурор.

Судья Роман Муранов постановил зачесть срок нахождения под стражей Бояршинову с 21 января 2018 года, Филинкову - с 23 января 2018 года, то есть даты фактического задержания. Адвокаты настаивали, что он более суток незаконно удерживался сотрудниками ФСБ без процессуальных гарантий, а официально был задержан в здании ФСБ только 24 января.

Срок нахождения под стражей в СИЗО по "террористическим статьям" составляет один день к одному. Осужденные находятся там почти два с половиной года.

Image caption Филинков (слева) и Бояршинов после оглашения приговора

Мотивировочную часть приговора суд не огласил.

Осужденных увели из зала суда, присутствующие скандировали: "Свободу политзаключенным".

"Мне все равно тяжело. Я думаю, они видят, что это настолько несправедливо, и решили хоть как-то. Может быть, совесть какая-то", - сказала Би-би-си мать Филинкова, говоря о снижении запрошенного прокурором срока.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption Задержание протестующих у здания суда

Задержания после суда

У входа в суд несколько десятков человек ожидали, когда выведут осужденных, они скандировали "Антифашист не террорист".

После оглашения начались задержания. Сначала задержали активиста Владислава Токарева, пытавшегося исполнить под гитару песню "Это точно пройдет", которую в феврале после каждого судебного заседания беспрепятственно пели хором более сотни собравшихся.

Присутствующие снова начали ее петь. Потом задержали еще несколько человек, в том числе жену Бояршинова. Задержали, повалив на землю, бывшего члена петербургской ОНК, соавтора доклада о пытках ФСБ , выступавшую свидетелем защиты в суде Яну Теплицкую. Всего в автозаке увезли более 10 человек.

В чем обвиняли осужденных

Антифашисты Филинков и Бояршинов обвинялись по части 2 статьи 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). Бояршинову также вменяли незаконное хранение 408,9 г дымного пороха (статья 222.1 УК).

Бояршинов признал хранение банки с порохом и свое участие в "Сети", но во время последнего слова в суде подчеркнул, что никогда не разделял террористических взглядов. Филинков в последнем слове в очередной раз заявил о сфабрикованности дела.

"Вымышленное террористическое сообщество сконструировано абы как. Плохой сценарий написан! И разыгран ужасно... Я бы рассмеялся или пожалел этих утомленных высокоинтеллектуальным трудом людей, если бы не сидел уже два с половиной года в комнате восемь метров, если бы не грозящий срок, если бы не страдал от болей физических, травм психических, если бы моей жене не надо было получать убежище в Финляндии - и еще тысяча "если бы", - сказал он.

Адвокат Филинкова Виталий Черкасов и общественный защитник Евгения Кулакова настаивали на фальсификациях и недопустимости доказательств обвинения, а также протоколов судебных заседаний. Гособвинитель, по словам защитников, фактически скопировал обвинительное заключение следствия без учета показаний свидетелей и данных экспертизы, оглашенных в ходе судебного процесса, который длился более года.

Обвинение считает, что 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов были членами петербургских ячеек "межрегионального террористического сообщества анархистского толка с условным наименованием "Сеть", которое было создано не позднее 2015 года "с целью свержения власти".

Филинкову в "Сети" приписывалась роль "связиста", Бояршинову - "сапера". В ячейке "Марс", к которой причислен Филинков, он - единственный установленный следствием участник.

Уголовное дело о "террористическом сообществе "Сеть" было возбуждено ФСБ в октябре 2017 года после явки с повинной студента Егора Зорина, пойманного на употреблении наркотиков (от ответственности по статье о терроризме освобожден). Всего в деле 10 фигурантов, большинство из них - антифашисты и анархисты. По версии обвинения, "Сеть" объединяла активистов в Пензе и Санкт-Петербурге, ячейку в Москве и одного участника из Беларуси.

По версии обвинения, они участвовали в тренировках "по рукопашному и ножевому бою, боевой подготовке, штурму зданий", разработали "план по революционной деятельности", готовились "к ведению партизанской войны против действующей власти, ликвидации сотрудников силовых структур в России", собирались "осуществлять террористическую деятельность в период выборов президента в 2018 году", а также "взрывать офисы политической партии "Единая Россия" и нападать на полицейские участки".

Приговор Филинкову и Бояршинову - уже третий по счету в рамках дела "Сети".

В феврале 2020 года от шести до 18 лет получили семь не признавших вину фигурантов в Пензе (двое из них признаны организаторами террористического сообщества).

В январе 2019 года в Петербурге к 3,5 годам был приговорен Игорь Шишкин (заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке).

Большинство фигурантов дела "Сети" заявляли о пытках, избиениях и психологическом давлении, некоторые отказались от признательных показаний, данных в первые дни после задержаний.

Жалобы на пытки

Виктор Филинков первым из фигурантов заявил, что сотрудники петербургского управления ФСБ при задержании пытали его электрошокером, и отказался от признательных показаний. Защита настаивала, что Филинков больше суток незаконно удерживался сотрудниками УФСБ без адвоката и процессуальных гарантий, пищи и сна.

В УФСБ применение электрошокера объясняли мерами безопасности по отношению к задержанному, который, по их версии, пытался бежать из машины. Руководивший задержанием Филинкова оперуполномоченный УФСБ Константин Бондарев в суд на допрос не явился, ссылаясь на "длительную командировку".

Обвинение утверждает, что заявления о пытках связаны со стремлением Филинкова избежать наказания.

Юлий Бояршинов жаловался на пыточные условия в СИЗО-6 Ленинградской области. Кроме того, в материалах дела есть расшифровка его тайно записанного разговора с Филинковым, где Бояршинов рассказывает о физическом и психологическом давлении на него сокамерников. Однако в суде факт такого давления Бояршинов отрицал.

В докладе членов петербургской Общественной наблюдательной комиссии говорится о пытках и "ином противозаконном насилии" со стороны сотрудников петербургского УФСБ в отношении Филинкова, Бояршинова и еще двоих фигурантов дела "Сети ".

Военное следствие отказалось возбуждать уголовное дело о пытках, суды жалобы защиты Филинкова на этот отказ, а также жалобы Бояршинова на условия содержания в СИЗО отклонили. Сейчас их жалобы ожидают рассмотрения в Европейском суде по правам человека.

Правообладатель иллюстрации Peter Kovalev/TASS Image caption 18 июня 25-летний программист Филинков и 28-летний промышленный альпинист Бояршинов выступили в суде с последним словом

Кто такие Филинков и Бояршинов

Виктор Филинков - гражданин Казахстана. Несмотря на обвинение, уже после завершения следствия руководство школы, где он учился, официально представило идеальную характеристику, в которой говорится, что подсудимый всегда относился с уважением к закону, был доброжелательным, добросовестным и ответственным, отличным учеником и призером астрономической олимпиады на Байконуре.

Во время учебы в университете в Омске он стал участником антифашистского движения. В своих показаниях Филинков сообщал, что он и его друзья подвергались нападениям со стороны "праворадикалов, нацистов и фашистов", в том числе провокаторов, по его словам, связанных с правоохранительными органами. В этих стычках, утверждает подсудимый, нападавшие на них люди были вооружены колюще-режущим и травматическим оружием.

В момент задержания Филинков работал в Петербурге высокооплачиваемым программистом в компьютерной фирме. В суде коллеги характеризовали его исключительно положительно.

28-летний Юлий Бояршинов - сын петербургских художников. Чтобы содержать пожилых родителей, работал промышленным альпинистом. Помогал бездомным и занимался другой благотворительной деятельностью.

Как участник антифашистского движения для получения навыков самообороны прошел курс в официально действующем в Петербурге центре тактической и огневой подготовки "Партизан". Программа центра во многом совпадает с описанием тренировок, которые вменены в вину фигурантам дела "Сети".

Один из руководителей центра Денис Гариев в апреле 2020 года, по словам координатора Госдепартамента США по борьбе с терроризмом, был внесен в США в список террористических организаций как один из лидеров "Российского имперского движения".

Член Совета Федерации Людмила Нарусова заявляла в начале процесса, что факты занятия подсудимых боевой подготовкой, прозвучавшие в тексте обвинения, "не соответствуют никаким нормам".

"Военной подготовкой официально занимается "Юнармия", которой руководит министр обороны Сергей Шойгу. Там учат метать гранаты и тактике ведения боя. Спросите у Шойгу, зачем вся "Юнармия" занимается умением вести бой", - говорила сенатор.