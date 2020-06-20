Россия отказалась исключить поправку к Конституции о возможности не исполнять решения ЕСПЧ

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 1 июля гражданам России предстоит голосование по поправкам в Конституцию, инициированным Владимиром Путиным

России следует отказаться от поправки в Конституцию, которая закрепит в Основном законе возможность не исполнять решения ЕСПЧ. Такое заключение вынесла Венецианская комиссии Совета Европы. Москва не будет соблюдать рекомендации - это "позиция большинства граждан страны", заявил сенатор Андрей Клишас еще до голосования за поправки.

Что проверяли европейцы в поправках?

Европейская комиссия за демократию через право (Венецианская комиссия) проверила по просьбе ПАСЕ поправки в Конституцию, связанные с исполнением Россией решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Заключение Комиссия собиралась вынести в марте, но из-за пандемии коронавируса его утвердили по итогам онлайн-обсуждения 18 июня.

Важные изменения европейские юристы обнаружили в четырех статьях Основного закона. Речь идет про разрешение Конституционному суду признавать не исполнимыми решения ЕСПЧ и других международных органов.

Кроме того, отстранять от должности судей сможет президент и Совет Федерации, что делает КС "уязвимым для политического давления", считает комиссия.

В ней подчеркнули, что запрос ПАСЕ касался только ЕСПЧ, поэтому нормы о возможности неисполнения решений других международных органов комиссия не проверяла.

Поправки в Конституцию в целом, в том числе об обнулении срока президентских полномочий Владимира Путина, комиссия оценит после общероссийского голосования - в октябре или декабре 2020 года.

Венецианская комиссия - консультативный орган по конституционному праву, действующий при Совете Европы. В деятельности комиссии участвуют все члены СЕ. Комиссия анализирует законы и законопроекты стран-участниц в сфере конституционного права.

Что комиссия рекомендовала изменить?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Веницианская комиссия напомнила Москве, что в соответствии со статьей 46 Конвенции решения ЕСПЧ являются обязательными к исполнению

Наиболее резкую критику Венецианской комиссии вызвало дополнение, которое вносится в статью 79 Конституции. Поправку о том, что решения международных органов "в истолковании, противоречащем Конституции РФ", не подлежат исполнению в России, Венецианская комиссия призывает исключить.

У Москвы нет выбора, исполнять ли решение Страсбургского суда: в соответствии со статьей 46 Конвенции решения ЕСПЧ являются обязательными, напомнила комиссия. Согласно Венской конвенции, государство не может ссылаться на Конституцию в качестве оправдания невыполнения международного договора и своих "действий или бездействия", его нарушающих.

В комиссии не понимают, преследует поправка об утверждении превосходства Конституции над международным правом "символическую цель", или это "должно привести к существенным изменениям" в практике.

Но если компетенцию КС запрещать исполнение решения ЕСПЧ закрепят в Конституции, станет "гораздо сложнее" или "практически невозможно" лишить КС таких полномочий, отмечает комиссия.

Право наложить запрет на исполнение решения ЕСПЧ КС получил еще в 2015 году по закону о КС, комиссия тогда призывала удалить эти изменения.

По мнению комиссии, КС тем более не вправе заблокировать выплаты присужденных ЕСПЧ компенсаций заявителям за нарушение Россией их прав. Такие выплаты "не могут быть предметом оценки конституционности".

Комиссия не согласна с решением КС, на основании которого Россия с 2014 года не выплачивает 1,9 млрд евро бывшим акционерам ЮКОСа.

Комитет министров Совета Европы, который контролирует исполнение решений ЕСПЧ государствами-членами СЕ, регулярно напоминает России о необходимости погасить долг.

Какие компромиссы предложили России?

Если власти России не откажутся от поправки в статью 79 Конституции, комиссия рекомендует хотя бы смягчить формулировку по аналогии с поправкой в статье 125.

В ней указано, что КС не запрещает исполнять решения ЕСПЧ, а лишь "разрешает вопрос о возможности исполнения". Это указывает, по мнению комиссии, на необходимость диалога, а не "односторонних мер".

В случае противоречий между позициями Европейского суда по правам человека и высшими национальными судами комиссия призывает их вести диалог до того, как дело станет предметом рассмотрения Комитета министров.

Возможность судов обратиться с запросом в ЕСПЧ за консультацией по применению Конвенции или исполнению его решений предусматривает протокол №16 Конвенции, но Россия его не ратифицировала.

Что объясняла Москва Венецианской комиссии?

Российские власти объясняли в ходе проверки докладчикам Венецианской комиссии, что поправки в Конституцию не означают отказа России от международных обязательств и не ограничивает возможность для граждан Российской Федерации обращаться в ЕСПЧ, говорится в заключении.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сенатор Андрей Клишас объяснил формулировки поправок в Конституцию "позицией большинства граждан страны", несмотря на то, что итоги общероссийского голосования еще не подводились

Комиссия возражает, что поправка в Конституцию создает правовую неопределенность для заявителей, если они могут быть лишены права на исполнение вынесенного по их делу решения.

Москва также отметила "растущее недоверие в России по отношению к ЕСПЧ и его судьям". Некоторые судьи избраны ПАСЕ в отсутствии российских парламентариев, после того как Россию лишили ряда прав в ПАСЕ после аннексии Крыма в 2014 году (летом 2019 права российской делегации восстановили в полном объеме).

Недовольство российских властей вызывают и "прежние профессиональные связи" судей ЕСПЧ с НКО.

В этой связи поправка к статье 79 Конституции, должна, по мнению ее сторонников в России, "рассматриваться как компромисс".

"Позиция большинства"

Власти России не будут вносить изменения в поправки к Конституции в связи с позицией Венецианской комиссии, заявил сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, член Совета Федерации и его представитель в Конституционном суде Андрей Клишас.

"Текст поправки останется неизменным", сказал он.

По версии Клишаса, исполнять Россия должна только решения ЕСПЧ, прямо основанные на Конвенции. А все решения, которые основаны на толковании Конвенции, "могут быть исполнены только в случае, если они не противоречат российскому конституционному правопорядку", считает сенатор.

Клишас объяснил формулировки поправок в Конституцию "позицией большинства граждан страны", несмотря на то, что итоги общероссийского голосования еще не подводились.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал критику Венецианской комиссии доказательством того, что Россия находится на правильном пути.

"Документ выдержан в компромиссном стиле между антироссийской истерией и здравым смыслом", - сказал Би-би-си зампредседателя Госдумы от "Единой России" и вице-спикер ПАСЕ Петр Толстой.

Здравый смысл, по его мнению, говорит, что "ни одна страна не может исполнять решения, которые противоречат ее основному закону".

Комиссия же указывает, что это не так и приводит примеры урегулирования противоречий - не только в Европе, но и в решениях Конституционного суда.

Толстой заверил Би-би-си, что решение ЕСПЧ по процессу "ЮКОС против России" о выплате бывшим акционерам ЮКОСа 1,9 млрд евро "никогда не будет выполнено".

"Драмы нет"

"Никакой драмы нет в этом решении [...] все очень позитивно - это рекомендация, соответственно, будем двигаться, как двигались и дальше", сказала РИА Новости член Венецианской комиссии директор Института законодательства и сравнительного правоведения (ИЗИСП) при правительстве РФ Талия Хабриева.

Image caption 17 июня в заседании расширенного бюро Венецианской комиссии Россию представляла член Европейской комиссии за демократию через право Талия Хабриева

В комиссию ее назначил Владимир Путин, она же до голосования по поправкам остается сопредседателем рабочей группы по разработке раскритикованных комиссией поправок в Конституцию.

Второй, "замещающий" член Комиссии от России Анатолий Ковлер на вопросы Би-би-си о поправках в Конституцию отвечать отказался. Он сослался на то, что по уставу член Венецианской комиссии от "заинтересованного государства" не вправе комментировать поставленные перед ней вопросы и заключение - так же, как и судьи ЕСПЧ в отношении постановлений суда.

Ковлер до 2012 года сам был судьей ЕСПЧ. При обсуждении в КС отношений с ЕСПЧ в 2014 году он выступал в защиту Европейского суда.

"У нас один Страсбургский суд на всю Европу, а национальными ценностями можно оправдать все что угодно. Важно не забывать и об универсальных ценностях и стандартах", - говорил он тогда.

Членами Венецианской комиссии от России до 2013 года были председатель Конституционного суда Валерий Зорькин и его заместитель Сергей Маврин.

Когда они покинули эти посты, эксперты говорили, что Россия таким образом окончательно отказалась следовать рекомендациям Венецианской комиссии и пытается снизить их политический статус и авторитет, отреагировав на критику российских законов.

Профессор Московского юридического университета имени Кутафина Владимир Лафитский, входивший в Венецианскую комиссию до 2017 года, назвал недопустимым пренебрежительное отношение к ее позициям и игнорирование ее "четких экспертных оценок".

"Комиссия убедительно доказывает необходимость конструктивного диалога между высшими национальными судами государств Совета Европы и ЕСПЧ для решения спорных вопросов, связанных с исполнением его судебных актов", сказал он Би-би-си.

К тому же позиции комиссии ЕСПЧ часто цитирует в своих решениях, добавил он.