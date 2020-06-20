Правообладатель иллюстрации AFP Image caption На посту советника по вопросам национальной безопасности Джон Болтон играл одну из ключевых ролей во внешней политике США

Суд округ Колумбия отказался удовлетворить иск минюста США, в котором содержится требование отложить публикацию мемуаров бывшего советника президента по вопросам национальной безопасности Джона Болтона.

Книга называется "Комната, где все произошло: мемуары из Белого дома".

О полном запрете на издание книги речи не шло, но администрация Белого дома настаивает, что рукопись должна пройти дополнительную проверку на предмет наличия в ней секретной информации.

Ранее презиент США Дональд Трамп заявил, что даже содержание бесед с президентом США относится к категории гостайны, а Болтон, без сомнения, приведет целый ряд их разговоров.

Администрация президента также пыталась предотвратить попадание в магазины небольшого тиража, который уже успели напечатать.

Судья Ройс Ламберт согласился, что Болтон, как он выразился, поставил на кон сферу национальной безопасности США и подверг свою страну угрозе. Однако он постановил, что правительство не смогло убедить его в том, что судебный запрет на публикацию поможет предотвратить непоправимый вред.

Трампа это решение, однако, вполне удовлетворило. В своем "Твиттере" он написал, что это огромная судебная победа над Болтоном, так как суд признал, что экс-советник выдал секретную информацию.

"Тот, кого я вернул [в политику] и дал ему шанс, когда его все списали, нарушил закон, выдав секретную информацию [в больших объемах]. Он должен заплатить за это очень высокую цену, как это было с некоторыми до него. Это не должно никогда повториться!" - написал Трамп.

Адвокат Джона Болтона и руководство издательства также остались довольны вердиктом суда.

Что в книге?

В широкую продажу книга должна поступить 23 июня, ее тираж - сотни тысяч экземпляров. В ней экс-советник пишет, что все действия и решения президента за время пребывания в Белом доме были продиктованы единственным желанием - переизбраться на второй срок.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В своей книге Болтон в основном ссылается на личные разговоры с Дональдом Трампом

Среди прочего Болтон утверждает:

Трамп пытался заручиться поддержкой лидера Китая Си Цзиньпина для победы на выборах 2020 года. В обмен он обещал увеличить объемы закупок китайской сои и пшеницы.

Трамп был готов вмешаться в уголовные расследования, чтобы оказать личные услуги "диктаторам, которые ему нравятся". В частности, он хотел повлиять на дело, фигурантом которого стала турецкая компания, чтобы помочь президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Президент США говорил, что "было бы классно" завоевать Венесуэлу, потому что на самом деле эта южноамериканская страна "является частью США".

Дональд Трамп не знал, что Великобритания является ядерной державой, а однажды спросил своего помощника, входит ли Финляндия в состав России.

Однако, как говорят эксперты, изучившие текст книги, многие обвинения Болтона основаны на на его личных разговорах с Трампом, и их невозможно проверить. Трамп со своей стороны заявляет, что книга состоит из лжи и выдуманных историй.

В конце апреля Совет национальной безопасности, с которым Джон Болтон согласовывал текст мемуаров, постановил, что секретных сведений в книге не содержится. Однако в мае один из высокопоставленных сотрудников Совета инициировал дополнительную проверку, в ходе которой пришел к выводу, что не вся засекреченная информация изъята из текста.

Кто такой Джон Болтон?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Под конец президентского срока Буша-младшего их отношения с Болтоном ухудшились. Они говорили, что разочаровались друг в друге

На пике его карьеры Болтона в политических кругах США называли вашингтонским внешнеполитическим ястребом. Он работал в администрации у Рональда Рейгана и обоих Бушей. В 1989-1993 годах он был помощником госсекретаря по по делам международных организаций, а в 2005 году Джордж Буш-младший назначил его американским представителем в ООН.

Уже будучи в команде Трампа, Болтон пытался неоднократно обратить внимание президента на то, что россикси президент Владимир Путин ему лжет. В частности, это касалось болезненного вопроса о предполагаемом вмешательстве России в американские выборы.

Болтон говорил тогда, что Трамп должен воспринимать путинские отрицания вмешательства как оскорбление. "Наблюдать за тем, как Путин ему лжет, - сказал Болтон, - должно быть для Трампа прекрасным уроком нравов российского руководства".

Дональд Трамп уволил Джона Болтона с поста советника по нацбезопасности в сентябре 2019 года из-за "несогласия с его суждениями".

Болтон стал третьим советником по нацбезопасности, уволенным Трампом с этой должности.