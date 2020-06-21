Глава СВР Сергей Нарышкин об отравлении в Солсбери, гегемонии США и переписывании истории. Эксклюзив Би-би-си

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сергей Нарышкин возглавил Службу внешней разведки в 2016 году

Глава Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в эксклюзивном интервью журналисту Би-би-си Стиву Розенбергу сказал, что США пытаются управлять миром, а Россия защищает свои национальные интересы, в том числе, когда отстаивает правду о событиях Второй мировой войны.

Впервые в современной истории журналистов западных СМИ пустили в штаб-квартиру СВР, где и состоялась беседа.

Би-би-си: Сегодня растет напряжение между Россией и Западом. Почему, по-вашему, это происходит и насколько это опасно?

Сергей Нарышкин: У некоторых политиков на Западе, на мой взгляд, возникли неоправданные ожидания. Они почувствовали, что миром можно править из одного центра. Этот центр называется Вашингтон. Надо об этом помнить всем, в том числе и политикам, которые находятся на другом берегу Атлантики.

Би-би-си: Вы говорите, что Вашингтон хочет править миром. Западные лидеры регулярно обвиняют Россию в ведении гибридной войны против Запада, используя в качестве оружия кибератаки и дезинформацию. Совсем недавно Евросоюз обвинил Россию в проведении кампании по дезинформации о коронавирусе. Почему Россия это делает? Вы согласны с тем, что все это происходит?

Сергей Нарышкин: Разве являются дезинформацией те фактические данные о том, что Россия искренне вызвалась помочь Италии в борьбе с пандемией коронавируса и направила в эту страну - дружественную нам страну - несколько десятков или даже сотен военных медиков, большое количество оборудования. В чем здесь дезинформация?

Би-би-си: Вы понимаете, почему Запад, возможно, испытывает недостаток доверия по отношению к России в настоящий момент, если посмотреть на некоторые недавние события, как, например, отравление в Солсбери? Британия верит, что за этим стоит Россия.

Сергей Нарышкин: Вы знаете, доверия недостает с двух сторон. Вы привели случай в Солсбери. У нас нет доверия к словам официальных лиц британского правительства. [Выражение] "highly likely" нас не убеждает ни в чем. А если говорить о доверии, конечно, мы очень, я бы сказал, сожалеем о том, что доверие снижается в результате действий подобных тому, что происходит сегодня. Вот последние политические события: заявление Соединенных Штатов Америки о выходе из Договора по открытому небу. Ведь этот договор является существенной частью того, что мы сейчас называем доверием. Ну разве можно рушить этот договор?

Россия, как и любое другое государство, по-настоящему суверенное, защищает свои национальные интересы. Национальные интересы - это и настоящее, и будущее, но это и прошлое. Победа была оплачена очень дорогой ценой, ценой более 27 миллионов жизней моих соотечественников. Многие молодые люди в странах Западной, а теперь уже и Восточной Европы искренне считают, что Соединенные Штаты победили гитлеровскую Германию, победили нацизм и освободили Европу. И вы знаете, такое невежество воспитывается не случайно, а осмысленно, с тем, чтобы было такое представление о том, что все хорошее в прошлом и в настоящем связано с одной страной - Соединенными Штатами Америки.

Би-би-си: И о Солсбери...

Сергей Нарышкин: Я прошу прощения, у меня уже не хватает времени больше…