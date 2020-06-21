В жилом доме в Киеве произошел взрыв, есть жертвы
В жилом доме в Киеве произошел взрыв, сообщается как минимум о двоих погибших.
Взрыв произошел утром в воскресенье в девятиэтажном жилом доме в Дарницком районе. В результате были разрушены с четвертого по восьмой этажи.
Из дома, расположенного на улице Соломии Крушельницкой, были эвакуированы более 20 человек, трех человек извлекли из-под завалов.
Позже поступила информация об обнаружении двоих погибших.
Основной причиной в МЧС называют взрыв газовоздушной смеси без горения. В то же время министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в "Фейсбуке" сообщает о двух возможных версиях: "Одна версия - взрыв газа, другая - взрыв произошел с помощью взрывчатки".
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