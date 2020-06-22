Коронавирус: что такое вторая волна, насколько опасной она будет и можно ли ее избежать?

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Пандемия коронавируса далека от завершения. Есть страны, где до сих пор высокий уровень заболевающих, а там, где вирус удалось взять под контроль, опасаются второй волны.

Век назад вторая стадия пандемии “испанского гриппа” унесла больше жизней, чем первая.

Вирусологи из нескольких университетов Британии считают, что потенциал для второй волны пандемии Covid-19 есть. Насколько она опасна?

Что такое вторая волна?

Можно представить себе волны на море. Число зараженных растет, потом снова снижается: каждый такой цикл - “волна” коронавируса.

Как ни странно, единого научного определения волны пандемии нет, говорит Майк Тилдесли, специалист по математическому моделированию инфекционных заболеваний из Уорикского университета в Англии. “Понятие “волна” трактуют произвольно”, - объясняет он.

Некоторые считают все взлеты и падения числа заболевших волнами, но зачастую это только неровности линии первой волны. Такая ситуация сейчас в некоторых штатах США.

Чтобы объявить об окончании волны, власти должны взять вирус под контроль и достичь существенного падения числа новых случаев заражения.

О начале второй волны можно говорить, если заметен устойчивый рост новых случаев. Новая Зеландия, где были зарегистрированы первые заражения после 24-дневного перерыва, и Пекин, где наблюдается новая вспышка после 50 дней без коронавируса, не находятся в этом состоянии.

Однако некоторые ученые заговорили о том, что происходящее в Иране сейчас соответствует критериям второй волны.

Придет ли вторая волна в Британию?

Ответ почти на 100% зависит от наших решений.

“Мне кажется, сейчас перед нами колоссальная неопределенность, и, честно говоря, это меня сильно беспокоит”, - говорит Майк Тилдесли.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Потенциал для второй волны, очевидно, имеется. Вирус по-прежнему циркулирует, а его способность распространяться и убивать - ничуть не меньше, чем в начале года.

По имеющимся данным, только порядка 5% британцев переболели Covid-19, и гарантий того, что все они получили иммунитет, нет.

“Факты указывают на то, что большинство населения по-прежнему подвержено риску заражения, - отмечает еще один ученый-эпидемиолог, Адам Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины. - По большому счету, если мы сейчас отменим все ограничительные меры, мы вернемся к тому, что было в феврале. Все как будто начнется заново”.

Какие факторы могут спровоцировать вторую волну?

Слишком значительное ослабление карантинных мер.

Режим локдауна стал причиной серьезных сбоев в жизни людей по всему миру - уничтожив рабочие места, повлияв на здоровье людей, нарушив процесс образования. Но эти меры помогли взять вирус под контроль.

“Самый сложный ребус - в том, чтобы понять, как можно удерживать контроль, минимизируя разрушительные последствия для обычной жизни людей”, - считает Кучарски.

Никто не знает точно, как далеко можно идти по пути ослабления карантина.

По этой причине в Британии ограничительные меры снимаются поэтапно, и одновременно вводятся новые меры контроля - например, ношение масок и отслеживание контактов инфицированных.

“В Британии и соседних странах новые вспышки могут произойти очень быстро, если карантин снимут до уровня, после которого контролировать дальнейшее распространение будет невозможно”, - объясняет Кучарски.

Это уже начинается в Германии. Там недавно выявили коронавирус у 650 работников скотобойни.

Проблема не разрастется, если власти будут быстро выявлять кластеры заражений, вводить карантин на местном уровне и не давать вирусу распространиться дальше.

В отсутствие же быстрой реакции такие вспышки могут привести ко второй волне.

Южной Корее, которую хвалили за эффективную борьбу с распространением коронавируса, пришлось заново вводить некоторые ограничительные меры после появления подобных вспышек.

Будет ли вторая волна похожа на первую?

Только если что-то пойдет сильно не так...

Индекс репродукции вируса (R) - среднее число людей, которому один инфицированный передает вирус - в начале эпидемии равнялся трем.

Это означало, что вирус распространялся быстро. Но наше поведение изменилось, люди помнят о социальной дистанции, и в этой ситуации сложно представить, что R снова так сильно вырастет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption После снятия карантинных мер британцы отправились по магазинам

“Ни в одной стране не будет такого, что карантин просто закончится, и все вернутся к прежней жизни, - уверен Кучарски. - Даже в странах, где вирус не удалось взять под контроль, например, в Бразилии и Индии, индекс репродукции не достигает трех”.

Если число случаев инфицирования снова пойдет вверх, скорее всего, этот рост будет относительно медленным.

С другой стороны, вторая волна теоретически может оказаться масштабнее первой - по причине того, что столько людей остается подвержено риску заражения.

“Но если заболеваемость быстро пойдет вверх, мы сможем снова ввести локдаун для подавления второй волны”, - считает Майк Тилдесли из Уорикского университета.

Когда случится вторая волна? Усугубит ли ее зима?

По мнению Адама Кучарски из Лондонской школы гигиены и тропической медицины, локальные вспышки могут появиться уже в ближайшие недели или месяцы после ослабления карантинных мер. Но это не гарантирует пришествия второй волны.

Майк Тилдесли, в свою очередь, отмечает, что если меры ослабят сильно, вторая волна может начаться в конце августа-начале сентября.

Зима может оказаться сложной, учитывая, что обычно коронавирусы быстрее распространяются в холодное время года. Даже небольшая вспышка в зимний сезон может привести к новой волне.

“Весна нам, несомненно, помогла, - говорит профессор Джонатан Болл, вирусолог из Ноттингемского университета. - Но вторая волна практически неизбежна, особенно учитывая, что впереди холодные месяцы”.

“Для властей главная задача - добиться того, чтобы пик не перегрузил систему здравоохранения”, - добавляет ученый.

Станет ли вирус менее опасным?

По одной теории, вирусы со временем ослабляют свою хватку - чтобы быстрее распространяться от одного носителя к другим, не убивая их.

Даже ВИЧ, похоже, со временем слабеет.

“Но гарантий никаких нет, это такая "ленивая" теория некоторых вирусологов”, - считает профессор Болл.

Кроме того, процесс предполагаемого ослабления вируса может занять долгое время. Нынешняя пандемия длится больше полугода, и пока не было явных свидетельств того, что вирус мутировал для скорейшего распространения.

“Мне кажется, вирусу в настоящий момент и так хорошо. У многих людей симптомы легкие или их вообще нет, при этом они могут его распространять, а значит, причин для того, чтобы ослабить собственную силу, у вируса нет”, - говорит профессор Болл.