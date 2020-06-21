Путин допустил, что пойдет на новый срок в случае принятия поправок к Конституции

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption По словам Путина, если поправки не будут приняты, то на разных уровнях власти через пару лет начнутся поиски возможных преемников

Президент России Владимир Путин не исключил, что в случае принятия поправок к Конституции будет баллотироваться на новый президентский срок.

"Я для себя еще ничего не решил. Я не исключаю возможности этого", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1".

"Если это возникнет в Конституции - возможность баллотироваться. Посмотрим. Там видно будет", - добавил глава государства.

"Рысканье глазами в поисках преемников"

При этом Владимир Путин выразил уверенность в правильности предложения о внесении поправок основной закон страны.

"Знаете, я сейчас скажу абсолютно откровенно: если этого не будет [принятия соответствующей поправки в конституцию], года через два, я знаю это по собственному опыту, уже вместо нормальной ритмичной работы на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников", -добавил президент.

В начале июня Владимир Путин объявил, что общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля. Оно должно было состояться 22 апреля, но его перенесли из-за эпидемии коронавируса.

Поправки в Конституцию предусматривают в том числе обнуление президентских сроков: если россияне проголосуют за обновленный проект Основного закона, Путин сможет в 2024 году вновь баллотироваться на очередной шестилетний срок, а по его истечении - еще один раз.

Ранее Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, который попытался оспорить указ президента о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию.

Сначала суд зарегистрировал иск Рудяка, но затем вернул его в канцелярию.

"Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", - сказал РИА Новости представитель суда Павел Одинцов.

10 июня Верховный суд России отказал в принятии аналогичного иска, который подал другой россиянин?Виктор Мещеринов.

Еще один иск с требованием признать указ Путина недействительным накануне подали депутаты Мосгордумы от КПРФ Евгений Ступин и Олег Шереметьев, а также политолог Валерий Соловей.

"Каждый день умирают десятки, иногда сотни людей от непобежденного вируса. Проводить голосование в таких условиях - преступление. Отмена указа Путина спасет многие жизни", - написал Ступин в своем "Фейсбуке".