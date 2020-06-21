Петр Верзилов перестал выходить на связь, дверь в квартиру взломана. Его пропажу связывают с готовившейся акцией

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Издатель "Медиазоны" и участник Pussy Riot Петр Верзилов перестал выходить на связь после того, как утром 21 июня сообщил, что кто-то взламывает дверь в арендуемую им квартиру.

Исчезновение Верзилова может быть связано с акцией, которая должна была состояться во время репетиции парада Победы, сообщил источник Би-би-си.

Как сообщает “Медиазона”, после безуспешных попыток связаться с Петром Верзиловым, к дому приехал владелец квартиры. Открыть дверь квартиры снаружи своими ключами он сразу не смог и связался с управляющей компанией, чтобы они помогли вскрыть дверь.

В итоге, дверь удалось открыть. В квартире, по данным “Медиазоны”, никого не было.

Издание пишет, что, по словам соседей по подъезду, в квартиру Верзилова ломились примерно десять человек, двое из них были в полицейской форме. Телеграм-канал Baza опубликовал видеозапись с камер наблюдения. На записи видно, как люди одетые в форму полиции заходят в подъезд дома, один из них держит в руках кувалду.

Петр Верзилов в 7:21 успел отправить сообщение сотруднику “Медиазоны”. "У меня дверь ломают", - написал он.

Би-би-си пока не удалось получить комментарий от московских правоохранительных органов.

Анонимный прокремлевский телеграм-канал "Кремлевская прачка" позже в воскресенье опубликовал снимок, на котором Петр Верзилов запечатлен в своей квартире с неизвестным мужчиной, на столе - стопка документов. Фотография сопровождается подписью: "К Верзилову приходил доктор, а Петр долго не открывал".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По данным источников, Верзилова задержали в рамках проверочных мероприятий об экстремизме

Днем в воскресенье в московскую галерею AРT4, где проходили выставки Олега Навального и творчества арт-группы "Война", пришли силовики, сообщила "Медиазона" со ссылкой на владельца галереи Игоря Маркина.

"Часа два назад пришли человек 15, постановления я пока не видел, пока сказать ничего не могу", - сообщил изданию Маркин.

По данным "Медиазоны", в галерею AРT4 зашли двое полицейских в балаклавах с кувалдой и ломом, после чего из здания раздались как минимум 12 ударов.

Встать перед танком

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что Петра Верзилова задержали "в рамках проверочных мероприятий об экстремизме".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В 2018 году Верзилов принял участие в акции Pussy Riot, выбежав на поле во время матча чемпионата мира по футболу в Москве

Как сообщил Русской службе Би-би-си один из друзей Петра Верзилова, исчезновение участника Pussy Riot может быть связано с акцией, которую Верзилов намеревался провести во время репетиции парада.

Суть акции, по этим сведениям, заключалась в том, чтобы встать перед танком во время репетиции парада и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь, который позже стал символом подавления студенческих протестов в Китае.

Петру Верзилову, по словам источника, идея понравилась.

Изначально они планировали провести акцию 14 июня и для этого даже сняли номер в отеле StandArt с видом на Пушкинскую площадь. Но в назначенный день репетиция проходила без техники. Позже автор идеи, посоветовавшись с юристами, решил отказаться от участия в акции.

Источник Би-би-си не исключает, что Петр Верзилов решил провести акцию без его участия.