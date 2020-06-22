День рождения принца Уильяма: необычные фото королевской семьи

Правообладатель иллюстрации Kensington Palace

Принцу Уильяму в воскресенье, когда в Британии отмечался День отца, исполнилось 38 лет. По этому случаю были опубликованы необычные для королевской семьи фотографии: вместо формальных, постановочных фото мы видим полные эмоций снимки принца с детьми и отцом.

На одном фото на лежащем на траве Уильяме расположились трое его детей - шестилетний принц Джордж, пятилетняя принцесса Шарлотта и двухлетний принц Луи.

На другом та же компания устроилась на веревочных качелях. Это фото сделано у поместья Анмер-холл - свадебного подарка королевы Елизаветы II Уильяму и Кейт. Поместье расположено в королевских угодьях Сандрингем в графстве Норфолк.

Обе фотографии сделала в июне жена принца герцогиня Кембриджская.

Третья фотография, также сделанная Кейт, запечатлела обнимающего своего отца Уильяма. Она была опубликована в воскресенье официальной резиденцией принца Чарльза с пожеланиями его сыну всего наилучшего в день рождения.

Правообладатель иллюстрации Kensington Palace

Правообладатель иллюстрации Kensington Palace

Принц Уильям признался, что появление детей коренным образом изменило его жизнь.

"Мне кажется, что когда переживаешь что-то тяжелое в жизни - например, если отца не было рядом, когда рос, или если мамы не стало, когда был еще юным, - то потом начинают захлестывать чувства, потому что это новая фаза жизни", - сказал он, отвечая на вопрос, что он чувствовал, заимев детей.

"И нет никого, кто тебе бы помог, и мне совершенно точно было порой очень тяжело", - поделился принц переживаниями своей юности.

Его отец принц Чарльз написал в "Твиттере" в День отца, обращаясь к Уильяму: "Кем бы ты ни был - отцом, папой, папочкой или папулей - желаю тебе счастливого Дня отца!"

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