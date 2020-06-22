ВОЗ: коронавирус бьет рекорды

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В Бразилии многие недовольны действиями президента Болсонару по сдерживанию пандемии коронавируса

В воскресенье в мире был зафиксирован рекордный суточный прирост заболеваемости коронавирусом, предупредила ВОЗ.

За сутки в мире было зарегистрировано более 183 тыс. новых случаев. Около 116 тыс. - в Северной и Южной Америке. На Европу приходится около 30% новых заражений и 42% смертей.

Быстрый рост смертности от коронавируса в Бразилии: местные СМИ сообщают о 50 тыс. скончавшихся с начала пандемии. Страна занимает второе место в мире после США по числу погибших. Многие ее жители возмущены неадекватными, по их мнению, действиями властей.

Ученые предупреждают, что пик эпидемии в Бразилии не пройден и она может пострадать от Covid-19 больше всех стран мира.

Между тем страны ЕС все активнее смягчают карантинные меры. Испания отменила чрезвычайное положение, действовавшее три месяца, и открыла границы для туристов из большинства европейских стран. Им не нужно будет самоизолироваться две недели.

Партия президента Вучича победила на выборах в Сербии

Президент Сербии Александар Вучич объявил о победе его Сербской прогрессивной партии на парламентских выборах. По первым данным ЦИК, за нее проголосовало около 63% избирателей.

Партия Вучича выступает за скорейшую интеграцию с Европой при сохранении тесных отношений с Россией.

27 июня Вучич летит в Вашингтон для переговоров с премьером Косово Абдулахом Хоти.

Любители Tik-Tok и K-Pop против Трампа

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Пользователи социальной сети Tik-Tok и любители K-Pop утверждают, что именно благодаря их усилиям аудитория на первом за последнее время предвыборном митинге Дональда Трампа была не такой большой, как ожидалось. Представители президента США с этой теорией не согласны.

В субботу Трамп провел встречу со своими сторонниками на стадионе BOK Center в Оклахоме, вмещающем около 19 тыс. человек. Однако он был заполнен далеко не полностью, несмотря на миллион заявок на билеты.

Более подробно в нашем материале: Пользователи Tik-Tok и фаны K-pop утверждают, что сорвали аншлаг на митинге Трампа. Как это возможно?

Россия и США проведут переговоры об СНВ-З

Делегации России и США встретятся, чтобы обсудить продление Договора о стратегическом наступательном вооружении, подписанного в 2010 году. Действие договора, ограничивающего количество ядерных боеголовок у каждой стороны 1550 единицами, истекает 21 февраля следующего года.

В мае США заявили, что планируют выйти из договора об открытом небе. Таким образом договор об СНВ-З остается единственным важным международным соглашением между Россией и США по контролю над вооружением.

Виртуальный саммит ЕС-Китай

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Ситуация в Гонконге будет одной их тем саммита

В понедельник в онлайне начинается саммит Евросоюз-Китай. Китайскую делегацию возглавляет премьер-министр Ли Кэцян, Европу - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Шарль Мишель. Ожидается участие главы КНР Си Цзиньпина.

Предметом переговоров, помимо прочего, будет закон о национальной безопасности в Гонконге, который может быть принят уже в течение недели. Британия ранее заявляла, что если закон ограничит свободы гонконгцев, Лондон будет готов дать гражданство всем, кто решит эмигрировать в Соединенное Королевство.

Двум фигурантам дела "Сети" огласят приговоры

Военный суд в Санкт-Петербурге в понедельник должен огласить приговоры Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову, которых обвиняют в участии в террористической организации.

Дело Виктора Филинкова (гражданина Казахстана, работавшего в Петербурге программистом) и Юлия Бояршинова (сына петербургских художников, занимавшегося промышленным альпинизмом) рассматривает на выездных заседаниях в Петербурге Второй западный окружной военный суд.

Процесс начался в марте 2019 года после того, как заключивший сделку со следствием третий фигурант петербургского дела "Сети" (запрещена в России) предприниматель Игорь Шишкин был осужден на 3,5 года лишения свободы.

Times: домашняя работа Путина полна ошибок

Газета Times разбирает опубликованную в журнале National Interest статью Владимира Путина о роли СССР во Второй мировой войне.

Статья, описывает его виденье событий, предшествовавших войне. Основный упор в ней он делает на обвинениях Польши в сговоре с Германией и оправдании пакта Молотова-Риббентропа как вынужденной и оборонительной меры после Мюнхенского сговора.

Профессиональные историки не одобряют домашнюю работу Владимира Путина... Российский лидер, в прошлом сотрудник КГБ, пишет о попытках скрыть Мюнхенское соглашение 1938 года, которым Британия и Франция по сути попустительствовали расчленению Чехословакии. Но провалы политики примирения - один из основных элементов школьных программ и политического лексикона в Британии и не только, пишет автор статьи.

Российский лидер относится к этой стороне истории избирательно. Им не упомянута ужасная судьба той части Польши, которая отошла СССР по договоренности с Гитлером - массовые депортации и казнь 23 тыс. захваченных офицеров под Катынью и не только. Он утверждает, что СССР оккупацией и аннексией Балтийских стран в 1939-1940 годах преследовал свои стратегические военные и оборонные цели, но игнорирует то, как обошлись с их жителями, отмечает Times.

Владимир Путин в своем эссе заслуженно упрекает Британию за заигрывание с нацистами в 1935 году и Японией в 1939, отмечает автор, однако ошибки совершал и Советский Союз, и в России пока не желают их признавать.

Guardian: подозреваемый в нападении в Рединге был знаком спецслужбам

Правообладатель иллюстрации STEVE PARSONS/PA WIRE Image caption Ночью вооруженные полицейские провели обыск в квартире подозреваемого

25-летний беженец из Ливии Хаири Саадалла, совершивший нападение с ножом в Рединге, уже попадал в поле зрения спецслужб, пишут источники Guardian.

На Саадалла было открыто дело, поскольку он ездил за рубеж с экстремистскими мотивами, однако оно достаточно быстро было закрыто, поскольку оперативники не сочли, что он представляет собой угрозу.

В субботу вечером в результате нападения в центральном парке города, расположенного примерно в 50 км к западу от Лондона, погибли три человека, еще трое получили серьезные ранения.

Полицейские прибыли в парк Форбери Гарденс в центре Рединга в районе 19:00 после нескольких сообщений о том, что неизвестный напал с ножом на посетителей.

На месте преступления был задержан 25-летний житель Рединга. По сообщениям СМИ, злоумышленника сбил с ног регбистским приемом полицейский, у которого не было оружия.

Он хотел встать перед танком, как на Тяньаньмэнь

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Издатель "Медиазоны" и участник группы Pussy Riot Петр Верзилов провел ночь в ОВД. Ранее он сообщил Би-би-си, что его допрашивали в связи с событиями 27 июля прошлого года, то есть по "московскому делу".

Ранее источники Би-би-си сообщили, что допрос Верзилова может быть связан с акцией, которая должна была состояться во время репетиции парада Победы. Суть акции, по этим сведениям, заключалась в том, чтобы встать перед танком на репетиции парада и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь.

Столкновения в Штутгарте: ранено 20 полицейских

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В Штутгарте в ночь с субботы на воскресенье произошли массовые беспорядки: несколько сотен человек громили магазины и нападали на полицейские патрули в центре города. Около двадцати сотрудников полиции получили ранения.

Гитара Кобейна продана за 6 млн долларов

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Ретро-гитара Martin D-18E солиста группы Nirvana Курта Кобейна была продана на американском аукционе Julien за 6 010 000 долл. Первоначальная стоимость лота составляла около миллиона долларов.

На этой гитаре Кобейн играл на легендарном акустическом концерте MTV Unplugged 18 ноября 1993 года, за пять месяцев до своей смерти. Этот концерт вошел в историю популярной музыки как одно из лучших живых выступлений на рок-сцене.

Купил гитару основатель компании RODE Microphones Питер Фридман.

Что грозит российской Арктике

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Разлив топлива под Норильском стал одним из самых крупных экологических бедствий в российской Арктике. Одной из возможных его причин называют таяние вечной мерзлоты. Ученые давно предупреждали об этом риске и оценивали возможные потери для инфраструктуры в миллиарды долларов.

К чему может привести деградация вечной мерзлоты на Крайнем Севере? Об этом материал Марии Киселевой:

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Дайджест готовили Александр Баранов и Артем Воронин