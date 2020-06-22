Пользователи Tik-Tok и фаны K-pop утверждают, что сорвали аншлаг на митинге Трампа. Как это возможно?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Многие сторонники Трампа на этом митинге были без масок

Пользователи социальной сети Tik-Tok и любители южнокорейской популярной музыки K-Pop утверждают, что именно благодаря их усилиям аудитория на первом за последнее время предвыборном митинге Дональда Трампа была не такой большой, как ожидалось. Представители президента США с этой теорией не согласны.

В субботу вечером Трамп провел встречу со своими сторонниками на стадионе BOK Center в Талсе, штат Оклахома, вмещающем около 19 тыс. человек. Однако аудитория была заполнена не полностью и часть мест остались пустыми. Пожарная бригада города Талса сообщает, что на митинг пришло 6 тыс. человек, но представители кампании Дональда Трампа утверждают, что участников было намного больше.

Из-за карантина, введенного для борьбы с распространением коронавируса, последний раз Трамп проводил митинг около трех месяцев назад.

По словам политтехнолога Стива Шмидта, тинэйджеры по всей территории США заказали билеты на мероприятие с участием Трампа, хотя на самом деле участвовать в нем не планировали - и сделали это специально, чтобы в зале были пустые места. Шмидт - известный противник действующего президента - сообщил, что в числе тех, кто принимал участие в акции, была его дочь.

В ответ на сообщение кампании Трампа в "Твиттере" о том, что на митинг роздано 800 тыс. билетов, Шмидт написал: "Моя 16-летняя дочь и ее друзья… получили сотни билетов. Американские тинэйджеры вас сделали!"

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Присутствовавшие на митинге подписали документ, снимающий ответственность с его организаторов за возможное заражение коронавирусом

Под этим твитом немало комментариев, авторы которых подтверждают слова Шмидта и говорят, что их дети занимались тем же самым. Некоторые, впрочем, отмечают, что в акции участвовали люди разных возрастов. "Это были не только тинэйджеры. Мне 60, и у меня есть 300 билетов", - написала пользовательница соцсети Тереза Мур.

Конгрессмен-демократ Александрия Окасио-Кортез также написала, что молодежь и поклонники K-pop наводнили кампанию Трампа фальшивыми заказами на билеты.

Перед митингом в Талсе Трамп говорил, что в нем намерен принять участие миллион его сторонников.

"Фальшивые запросы на билеты никогда не влияют на наши расчеты", - написал глава президентской кампании Трампа Брэд Парскаль. Он объяснил, что людей на митинги Трампа пускают в порядке живой очереди, и обвинил в отсутствии аншлага демонстрантов и журналистов, которые отговаривали людей идти на митинг в условиях пандемии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На входе у пришедших на митинг мерили температуру

Левые и онлайн-троли, которые празднуют победу, думая, что они каким-то образом повлияли на явку, даже не знают, о чем они говорят и как работает организация наших митингов, - сказал Парскаль. - Если вы регистрируетесь на участие в митинге, то нужно подтвердить это при помощи номера своего мобильного телефона, и мы постоянно вычисляем фальшивые номера. Так же было и в случае митинга в Талсе, где мы избавились от десятков тысяч номеров и посчитали нашу возможную аудиторию".

Один из участников кампании в социальных сетях Элайджа Дэниел объяснил в интервью Би-би-си, что многие противники Трампа заказывали билеты, чтобы завысить возможную аудиторию митинга и таким образом пошутить над президентом, который часто любит говорить об огромном числе своих сторонников.

"Большая кампания, в которой было занято сообщество любителей K-pop и пользователей Tik-Tok, состояла в том, чтобы показать, как он хвастается своими цифрами, в том числе фальшивыми - теми, которые были явно искусственно завышены при помощи Tik-Tok", - сказал Дэниел.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Штаб Трампа заявил, что получил более миллиона заявок на билеты

Неясно, сколько из упомянутых Трампом сотен тысяч заявок на участие в митинге были фальшивыми. Однако только один из видеороликов в Tik-Tok, размещенный 12 июня и призывавший людей сделать ложные заказы на билеты, получил больше 700 тыс. "лайков".

Сначала штаб Трампа объявил, что митинг пройдет 19 июня. В этот день афроамериканская община в США отмечает праздник, получивший название Juneteenth и знаменующий окончательную отмену рабства в Соединенных Штатах.

После многочисленных протестов, с которыми выступили политики и активисты, избирательный штаб Трампа все же согласился перенести мероприятие на 20 июня.