В России выявили меньше всего случаев коронавируса с начала июня

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

В России зарегистрировали еще 7 600 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Это минимальное число за июнь. Умерли 95 пациентов с Covid-19. Число умерших в Москве при этом оказалось минимальным с 17 апреля.

За последние сутки в стране подтвердили 7 600 заражений Covid-19 в 83 регионах, из них в Москве - 1 068, сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Число случаев за все время пандемии приблизилось к 600 тысячам - 592 280.

Накануне в России было зафиксировано 7 728 новых случаев заражения, и это тоже был самый низкий показатель с начала июня, из этого числа 968 пришлось на Москву - до этого меньше тысячи случаев последний раз фиксировали 9 апреля.

Начиная с 17 июня в России регистрировали меньше 8 тысяч заражений Covid-19 в сутки. С 1 мая до 17 июня число случаев превышало эту планку. Пик выявленных заражений был 11 мая - 11 656 случаев.

За сутки подтверждено 95 летальных случаев, общее число достигло 8 206. В Москве скончались 20 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Это наименьшее количество умерших с 17 апреля. Накануне в столице умерли 32 человека с Covid-19. Общее число жертв коронавируса в Москве достигло 3 617.

За сутки в России выписаны 4 705 человек, всего - 344 416. В Москве выздоровели 1 114 пациентов, число вылечившихся увеличилось до 136 670 (в Подмосковье - 1 238 человек, общее число выздоровлений - 25 036).

Всемирная организация здравоохранения за сутки зарегистрировала 183 тысяч заразившихся, и это рекордный показатель. Больше всего случаев в Бразилии, затем идут США и Индия. За сутки в мире умерли 4,7 тысячи человек. Предыдущий максимальный суточный прирост фиксировали 18 июня.