Поправки в Конституцию: Клишас объяснил смысл обнуления сроков Путина

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Поправка Терешковой об обнулении президентских сроков Владимира Путина была нужна, чтобы элиты перестали думать о трансфере власти после 2024 года, разъяснил сенатор Андрей Клишас. Иски к Путину о голосовании 1 июля продолжают отклонять. Эти и другие новости - в обзоре Би-би-си.

Поправка Терешковой, трактовка Клишаса

Поправка, которая теоретически позволяет Путину сохранять за собой президентский пост, была внесена в последний момент с подачи депутата Валентины Терешковой. Именно первая женщина-космонавт предложила снять ограничения на количество президентских сроков для Путина.

"Вопрос стоит не о нем, а о нас, гражданах России, и ее будущем. Если так, то зачем крутить и мудрить, зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть", - говорила она.

Путин поправку поддержал и подписал закон об изменениях в Конституцию, который будет вынесен на голосование 1 июля, с этой оговоркой. А накануне, 21 июня, государственное телевидение России показало фрагмент интервью, в котором Путин объяснил необходимость обнуления своих сроков.

"Я не исключаю возможности, если это возникнет в Конституции, баллотироваться. Там видно будет", - сказал он. Если же поправка не будет внесена, то года через два, по его словам, "на очень многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках возможных преемников".

Интересно, что за три дня до этого, 18 июня, телеканал "Россия 24" показал интервью мэра Москвы Сергея Собянина. В нем он тоже говорил, что поправка, которая позволит Путину снова баллотироваться в президенты, нужна для сохранения стабильности, а сам Путин "еще не факт" что будет переизбираться на два новых срока.

Теперь на эту тему высказался сенатор Клишас, который был сопредседателем рабочей группы по поправкам в Конституцию.

Появление поправки Терешковой связано с необходимостью стабилизировать политическую систему, заявил он в интервью РБК: "Чтобы система заработала, люди, в первую очередь, некий политический класс, чиновники, парламентарии, крупные наши политики, члены правительства, должны перестать думать о трансфере. Они должны перестать рассуждать о том, кто там будет преемником, когда это произойдет и так далее".

Высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. "На сегодняшний день я не вижу человека, которого можно было бы назвать преемником", - написал он в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента об обнулении сроков, заявил, что власть в России и так меняется, "происходит постоянный процесс ротации, и не замечать этого было бы неверно".

Суд не принимает

Верховный суд России отказался рассматривать иск депутатов Мосгордумы Евгения Ступина и Олега Шереметьева (оба из КПРФ), в котором они обжаловали указ Путина о назначении голосования по Конституции на 1 июля. Об этом сообщает "МБХ медиа" со ссылкой на карточку на сайте суда.

Это уже третий подобный иск, который не принял Верховный суд России. Еще одним истцом по нему выступал политолог Валерий Соловей.

На прошлой неделе Верховный суд России отказался принять административный иск Геннадия Рудяка, еще раньше - Виктора Мещеринова.

"К компетенции Верховного суда отнесены дела об оспаривании нормативных правовых актов ниже уровня федерального закона. Полномочия по рассмотрению заявлений об оспаривании закона о поправке к Конституции у Верховного суда отсутствуют", - говорил представитель суда Павел Одинцов.

Ступин в разговоре с "МБХ медиа" настаивал на том, что голосование 1 июля "угрожает жизни и здоровью граждан России", поскольку "коронавирус не побежден, каждый день умирают десятки, а иногда сотни людей".

Бьют тех, кто против поправок?

В Петербурге неизвестные избили двоих членов избиркома, агитировавших против поправок в Конституцию, пишет "Медиазона" со ссылкой на телеграм-канал.

Согласно изданию, пострадал член избирательной комиссии №46 с правом решающего голоса Евгений Смирнов (в телеграм-канале прилагается фото). Смирнова и его друга, члена участковой избирательной комиссии, избили, когда они расклеивали листовки с призывом проголосовать против поправок, утверждают их соратники.

По словам самого Смирнова, нападавшие якобы кричали: "Мы за Путина" и "Бей предателей Родины". Официально эти заявления ни в полиции, ни в других органах власти не прокомментировали.