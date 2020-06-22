Петра Верзилова арестовали на 15 суток. Его обвинили в нецензурной брани на улице

Правообладатель иллюстрации MAXIM SHIPENKOV/TASS

Мещанский суд Москвы признал издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова виновным в мелком хулиганстве за нецензурную брань в общественном месте (20.1 КоАП РФ) и арестовал его на 15 суток.

Согласно протоколу, вечером в воскресенье Верзилов, "находясь в общественном месте по адресу г. Москва, ул. Краснопрудная, дом 15, в присутствии граждан, игнорируя общепринятые нормы поведения, неоднократно выражался грубой нецензурной бранью, чем нарушал общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу".

Таким образом, он совершил административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частью 1 статьи 20.1 КоАП РФ ("мелкое хулиганство"), решил инспектор отделения полиции по Мещанскому району. Суд с его доводами согласился.

Пропустить Twitter пост , автор: @gruppa_voina Судья объявила перерыв на 25 минут и разрешает нам ознакомиться с материалами дела - дело о том как я РУГАЛСЯ МАТОМ состоит из 40 (!!!) листов. Мы в шоке с адвокатом! pic.twitter.com/NQLirolO0p — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 22 июня 2020 г.

Сторона защиты Верзилова просила суд отложить судебное заседание, чтобы истребовать запись с камер наблюдения, но судья отклонила это ходатайство.

Задержание за мелкое хулиганство

По статье о мелком хулиганстве Верзилова задержали накануне вечером - вскоре после того, как он вышел из ОВД, где его с самого утра допрашивали по "московскому делу".

Как рассказала член московской ОНК Марина Литвинович, задержали Верзилова из-за того, что он "шел по улице, ругался матом, какая-то драка произошла".

Сам Верзилов утверждает, что на выходе из ОВД на него со спины напал неизвестный, после чего тут же подъехали полицейские и произвели задержание. "Провокатор напал и просто сбил с ног - там не было драки - и было два опера вокруг и менты [появились] через 20 секунд", - рассказал он Би-би-си.

Выступая в суде, Верзилов пояснил, что когда он вышел из ОВД со своей подругой Маргаритой Коноваловой и направился в сторону метро Красносельская, то заметил за собой слежку: "Две полицейских машины следовали за нами и плотно наблюдали за нашими перемещениями".

"Классическая полицейская провокация"

"Потом появился странный юноша, который бежал ко мне и Коноваловой. Он подсечкой попытался сбить меня с ног, я оказался на земле и, понимая, что это провокация, резко встал и мы с Маргаритой начали убегать от него", - рассказал он.

Речь идет о Максиме Барышникове, его объяснение как свидетеля содержится в материалах дела. Его версия произошдшего отличается от версии, изложенной Верзиловым.

"Мимо меня проходил ранее неизвестный мне молодой человек, который вел себя неадекватно - размахивал руками и громко выражался грубой нецензурной бранью. Рядом находились женщины и дети. Я сделал ему замечание, на что данный молодой человек пошел в мою сторону, продолжая ругаться матом. Я снова сделал ему замечание, и тогда он сократил расстояние со мной и сделал выпад, который я расценил как попытку удара. Я попытался его обездвижить, обняв его. Он сделал мне подсечку и мы упали, после чего я прижал его к земле руками и стал ждать помощи. К нам побежали сотрудники полиции и развели нас в стороны", - объяснил Барышников полиции.

По мнению Верзилова, он стал жертвой "классической полицейской провокации". "Поскольку вызвать меня на драку не удалось, обвиняют в нецензурной брани. В протоколе отсутствуют любые данные Барышникова: ни адреса, ни паспортных данных, ни номера телефона", - перечислил Верзилов в суде признаки, указывающие, по его мнению, на то, что случилось с ним, было провокацией правоохранительных органов.

На опубликованном "Медиазоной" видео человек, которого Верзилов считает провокатором, говорит журналистам, что они "просто столкнулись и вместе повалились на землю", после чего, прихрамывая, подходит к машине ДПС и садится в нее. Сидящий за рулем сотрудник на вопрос, что происходит, отвечает, что "просто подвозит" молодого человека.

Верзилова оставили на ночь в ОВД, а утром в понедельник его отвезли на медосвидетельствование. В итоге медики не нашли травм ни у издателя "Медиазоны", ни у его оппонента.

"Гоголевские сценарии"

"Мое задержание и обыск вызвали большой резонанс", - сказал Верзилов в суде и предположил, что это было "операцией в преддверии парада и голосования 1 июля, чтобы как-то урезонить и ограничить гражданское общество".

Произошедшее с ним Верзилов охарактеризовал как "следующую страницу в истории правоохранительной системы": "Уже не придумываются реалистичные обвинения, а реализуются гоголевские сценарии".

На вопрос судьи о том, ругался ли Верзилов матом по дороге от ОВД к метро, тот ответил отрицательно.

Адвокат Верзилова Леонид Соловьев просил суд допросить в суде Барышникова и остальных свидетелей, как полицейских, так и гражданских лиц. Судья не стала удовлетворять это ходатайство, но согласилась выслушать главного редактора Сергея Смирнова с характеристикой личности Верзилова.

Смирнов сказал, что знает Верзилова уже около 10 лет и охарактеризовал его как хорошего товарища с активной гражданской позицией. "Ему важно принять участие в избирательном процессе 1 июля", - добавил Смирнов.

"От Петра Юрьевича я слышал нецензурную брань, но она была только цитатами из современного искусства", - отметил Смирнов.

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Обыск и допрос

Рано утром 21 июня Верзилов сообщил, что ему ломают дверь в квартиру, после чего в течение 13 часов не выходил на связь. Позднее он сообщил, что у него дома прошел обыск, а его самого допросили по "московскому делу".

Верзилов рассказал Би-би-си, что весь день его допрашивали как "организатора массовых беспорядков 27 июля [прошлого года]". В то же время член ОНК Литвинович, посетившая Верзилова в ОВД, сообщила, что по этому делу он проходит в качестве свидетеля.

По мнению главы международной правозащитной группы "Агора" Павла Чикова, задержание Верзилова по административной статье и предшествовавший этому допрос по "московскому делу" нужны были для того, чтобы "спокойно передержать его на период парада, а лучше и голосования".

Как рассказал Русской службе Би-би-си один из друзей Верзилова, во время репетиции парада Победы участник Pussy Riot намеревался провести акцию, суть которой заключалась в том, чтобы встать перед танком и таким образом повторить знаменитый кадр 1989 года, сделанный на пекинской площади Тяньаньмэнь.

"Поскольку задержать при таком раскладе объективно не за что, а нужно, то подняли расследуемое уголовное дело, в котором он проходил каким-то краем (а по "московскому делу" все основные активисты, уверен, проходили на уровне оперативного сопровождения)... Параллельно организовали провокацию, чтобы получить возможность оформить Пете административку по 20.1 КоАП (мелкое хулиганство)", - предположил Чиков в своем телеграм-канале.