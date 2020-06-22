Джастина Бибера анонимно обвинили в изнасиловании в 2014 году. Он все отрицает

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Канадский певец и актер Джастин Бибер отверг обвинение в изнасиловании, которое было выдвинуто против него в анонимном аккаунте в "Твиттере". Автор этого сообщения - женщина, представившаяся как Даниэль, - утверждает, что Бибер изнасиловал ее в марте 2014 года в гостинице в Техасе.

Кроме того, похожие обвинения появились в еще одном аккаунте в "Твиттере": в нем идет речь о событиях, которые якобы произошли в 2015 году. Этот аккаунт не анонимный: в нем женщина по имени Кади утверждает, что Бибер изнасиловал ее в нью-йоркской гостинице. Певец пока не давал комментариев относительно этих утверждений. Би-би-си попросила его представителя дать комментарий.

Анонимный аккаунт Даниэль был затем удален, но Джастин Бибер решил ответить на обвинения, написав: "В этой истории нет правды".

Второй - неанонимный аккаунт - по-прежнему можно найти в "Твиттере".

Представитель Бибера сообщил Би-би-си, что не будет комментировать ситуацию, и ему нечего добавить к твитам музыканта.

Пропустить Twitter пост , автор: @justinbieber Every claim of sexual abuse should be taken very seriously and this is why my response was needed. However this story is factually impossible and that is why I will be working with twitter and authorities to take legal action. — Justin Bieber (@justinbieber) 22 июня 2020 г.

"Всякое обвинение в сексуальном насилии нужно воспринимать со всей серьезностью, и поэтому я решил, что нужно ответить. Но эта история не могла произойти фактически, и поэтому я свяжусь с "Твиттером" и властями, чтобы обратиться в суд", - написал Бибер в связи с обвинениями Даниэль.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джастин Бибер и Селена Гомес на вручении премии Teen Choice Awards в 2012 году

Инцидент с Даниэль, как утверждается, случился в городе Остин (Техас) 9 марта 2014 года. Она говорит, что решила заявить о случившемся после того, как увидела в интернете не связанное с Бибером обвинение в насилии, выдвинутое против одного американского актера.

Даниэль утверждает, что Бибер неожиданно приехал в один из баров и дал там небольшое выступление, после которого пригласил девушку и двух ее подруг в гостиницу Four Seasons в Остине.

По ее словам, музыкант отвел ее в отдельную комнату и совершил над ней сексуальное насилие. Она написала, что никому не рассказывала об этом много лет, но после нескольких сеансов у психолога она открылась друзьям и родным. Эти твиты были удалены, но сохранились скриншоты сообщений, которые публикуют пользователи в соцсетях.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Джастин Бибиер женат на фотомодели Хейли Бибиер

Джастин Бибер в ответ заявил, что никого не насиловал. Он подтвердил, что действительно выступал в Остине во время фестиваля South by Southwest, однако при этом написал, что на это шоу он приехал вместе со своей тогдашней девушкой Селеной Гомес. Певец опубликовал в "Твиттере" несколько сообщений со скриншотами и публикациями в прессе о том вечере 2014 года, на которых он сфотографирован с Гомес.

Бибер также утверждает, что не останавливался в гостинице Four Seasons, а вместе с друзьями снял жилье через сервис AirBnB.

Он также опубликовал скриншот твита, автор которого утверждает, что видела его в ресторане гостиницы Four Seasons 10 марта - на следующий день после вечера, в который, как уверяет его обвинительница, произошло насилие. Аккаунт с этим сообщением, похоже, был удален.

Би-би-си обратилась к Four Seasons с просьбой о комментарии.

Пропустить Twitter пост 2, автор: @justinbieber The other reason this story might say I was staying at the four seasons was because a tweet from 2014 on March 10th not the the 9th says they saw me there . This is that tweet pic.twitter.com/piTHxjajvi — Justin Bieber (@justinbieber) 22 июня 2020 г.

"Еще одной причиной, из-за которой могла появиться эта история о том, что я останавливался в Four Seasons, может быть твит, появившийся 10 марта 2014 года, а не 9-го, в котором говорится, что меня там видели. Вот этот твит".

Бибер опубликовал скриншоты электронных писем и квитанций об оплате от AirBnB и гостиницы Westin, датируемые днями, к которым относятся описываемые события. Певец утверждает, что при бронировании пользовался вымышленным именем Майк Лоуэри.

"Больше псевдоним Майк Лоури я использовать не буду", - написал он.

Музыкант также ретвитнул сообщение актера Коула Спроуса, которого наряду с другими актерами сериала "Ривердэйл" обвинили в сексуальном насилии. Обвинения также прозвучали в анонимных аккаунтах в "Твиттере". Актеры отрицают противоправные действия.

Пропустить Twitter пост , автор: @colesprouse False accusations do tremendous damage to victims of actual assault. Furthermore, I would never seek to silence anybody. I encourage that people look into the accusations themselves, as the events detailed were factually untrue. 2 — Cole M. Sprouse (@colesprouse) 22 июня 2020 г.

"Ложные обвинения очень вредят тем, кто пострадал по-настоящему. Более того, я бы никогда не стал кому-либо затыкать рот. Я призываю всех посмотреть, какими именно являются обвинения, поскольку описываемые события не соответствуют фактам", - написал Спроус.