Оперный фестиваль Глайндборн все-таки состоится. Без хора и под открытым небом

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Концерты и спектакли Глайндборнского оперного фестиваля, одного из самых престижных в мире, в августе пройдут под открытым небом.

Два месяца назад, в разгар пандемии коронавируса, было объявлено об отмене всего летнего сезона фестиваля, ежегодно проходящего в имении Глайндборн в английском графстве Восточный Сассекс.

Однако карантинные меры в Британии постепенно ослабляются, эпидемиологическая ситуация улучшается, и организаторы приняли решение все же провести знаменитый фестиваль, с соблюдением мер предосторожности.

Глайндборн по новым правилам

Одноактная оперетта “Дамы с рынка” Жака Оффенбаха, написанная в 1858 году по случаю открытия заново отстроенного крытого рынка в Париже, пройдет без участия хора, на сцене появятся 12 исполнителей.

Число оркестрантов сократится - вместо 40 музыкантов в оркестре будет 13 человек.

Посетителей также будет значительно меньше обычного. Спектакль смогут посмотреть не более 200 человек - вместо обычных 1200 зрителей.

Зрители будут сидеть под открытым небом с соблюдением социальной дистанции. Билеты будут стоить 100 фунтов (порядка 8630 рублей).

В Британии с ее переменчивой погодой любое мероприятие под открытым небом всегда может сорваться в последний момент. Организаторы уже попросили зрителей быть готовым к возможным отменам концертов и спектаклей, если будет плохая погода.

Опера в садах

“Живая музыка и театр - очень вдохновляющее сочетание, среда, которая в полной мере соответствует духу фестиваля Глайндборн”, - говорит художественный директор фестиваля Стивен Лангридж.

“Нам повезло, что у нас есть большая территория, окружающая театр [имение Глайндборн]. Потребовалось немного воображения, чтобы увидеть прекрасные возможности для проведения музыкальных и театральных представлений в наших садах”, - добавил Лангридж.

“Мини-фестиваль” Глайндборн начнется в середине июля. В программе - концерты Лондонского филармонического оркестра и Оркестра века Просвещения. Оперетта “Дамы с рынка” Оффенбаха в Глайндборне раньше никогда не ставилась.

На фоне постепенной отмены ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, некоторые британские театры изучают возможность возобновления работы.

В мае организаторы ежегодного музыкального фестиваля BBC Proms выразили надежду, что в последние две недели музыкального фестиваля, который проходит в течение двух месяцев, музыканты смогут выступить в лондонском Альберт-холле.