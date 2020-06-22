Сотрудник ЦНИИМаш осужден на семь лет по делу о госизмене. Он ученик Виктора Кудрявцева

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Мособлсуд приговорил к семи годам по делу о госизмене ученика сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева. По версии ФСБ, он передавал данные секретных исследований Бельгии. ЦНИИмаш - головная научная организация корпорации "Роскосмос".

Ковалев работал заместителем заведующего кафедрой космических летательных аппаратов Московского физико-технического института (МФТИ) и начальником Центра теплообмена и аэрогазодинамики ЦНИИмаш. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Его дело сначала соединили в одно производство с делом его учителя - сотрудника ЦНИИМаш Виктора Кудрявцева, также обвиняемого в госизмене. Позже дело Ковалева выделили в отдельное производство, его рассмотрели в особом порядке, так как он признал вину.

Суть обвинений, предъявленных Ковалеву, неизвестна. Заседания по его делу проходили в закрытом режиме, так как некоторые материалы содержат гриф "секретно".

Ковалева задержали и арестовали в июне прошлого года, Виктора Кудрявцева - за год до этого. Им обоим предъявили обвинение в госизмене по статье 275 УК.

Кудрявцеву, по данным его адвокатов, вменяется передача секретных данных, которые могут быть использованы для создания новых видов вооружения, в брюссельский Фон Кармановский институт гидродинамики (Von Karman Institute for Fluid Dynamics), писал "Интерфакс". Сотрудник якобы передал секретные данные с электронной почты в двух письмах за март и октябрь 2013 года.

С брюссельским институтом ЦНИИМаш работал по программе FP7-SPACE. Кудрявцев в рамках этой программы курировал от российского института проект TRANSHYBERIAN, связанный с изучением влияния "температуры стенки на переход при гиперзвуковом обтекании конуса посредством экспериментов и численного моделирования".

Кудрявцев, в отличие от своего ученика, вину не признал. По информации его адвокатов, у него не было доступа к секретным данным более 20 лет.

В институте Фон Кармана утверждали, что, проведя расследование, не нашли "никаких следов раскрытия секретной информации группой д-ра Кудрявцева в контексте проекта TRANSHYBERIAN".

Правозащитная организация "Мемориал" признала Кудрявцева политзаключенным. В ноябре прошлого года его адвокат Иван Павлов сообщал, что ученый отказался от сделки со следствием, которая в обмен на освобождение из изолятора предполагала признание вины и оговор Ковалева. Семья ученого обратилась к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой защитить его права.

В 2019 году обвинение в госизмене предъявили еще одному бывшему старшему научному сотруднику ЦТА ЦНИИМаш Сергею Мещерякову. Суть его обвинений также не ясна из-за секретности дела.