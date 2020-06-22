В Москве у здания ФСБ задержали более 15 человек на пикетах против дела "Сети"

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS Image caption Акция у здания ФСБ против поправок в Конституцию 14 марта этого года

В Москве возле здания ФСБ на Лубянке полицейские задержали участников одиночных пикетов против приговоров по делу "Сети" и ареста Петра Верзилова.

По данным "Медиазоны", задержаны активисты "Гражданского общества" Тимофей Орехов, Арина Киселева, Мила Земцова, Мурат Мукашев, Дмитрий Луценко и несовершеннолетний участник акции. Также была задержана Валентина Вакуленко, которая не состоит в "Гражданском обществе", добавил он в комментарии "МБХ медиа".

Как пишет "ОВД-инфо", всего задержали более 15 человек.

"Тимофея Орехова при задержании ударили по ноге, отобрали телефон", - сообщил "Медиазоне" пресс-секретарь "Гражданского общества" Егор Илюшкин.

По данным "МБХ-медиа", полицейские посадили в автозак даже тех, кто не вставал с плакатами на пикет, а просто был рядом или выкрикивал что-либо.

В понедельник 22 июня в Санкт-Петербурге вынесли приговор фигурантам дела "Сети" Юлию Бояршинову и Виктору Филинкову. Их приговорили к 5,5 и 7 годам заключения соответственно, признав виновными в участии в террористическом сообществе.

В тот же день арестовали издателя "Медиазоны" и участника группы Pussy Riot Петра Верзилова за нецензурную брань в общественном месте. Он будет отбывать наказание за мелкое хулиганство в течение 15 суток. Задержали его накануне вечером - вскоре после того, как он вышел из ОВД, где его с самого утра допрашивали по "московскому делу", по которому он проходит свидетелем.