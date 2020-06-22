Коронавирус: рекордный скачок заболеваемости в мире, вторая волна в Южной Корее

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption США продолжают лидировать по числу зараженных и погибших от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что за последние сутки зарегистрировано рекордно высокое число новых случаев заражения коронавирусом: во всех странах мира поставлено 183 тыс. диагнозов, более 50 тыс. из них приходятся на Бразилию. Кроме того, Южная Корея заявила о начале второй волны распространения заболевания, а на теннисном турнире, организованном Новаком Джоковичем, заболели несколько спортсменов и тренеров.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число людей, заболевших Covid-19 во всех странах мира, приближается к 9 млн, зарегистрировано около 470 тыс. летальных исходов. Около 4,4 млн человек перенесли коронавирус и выздоровели.

Основным очагом распространения инфекции сейчас стала Латинская Америка, также быстро растет число заболевших в Индии и Пакистане.

Зараженных в Бразилии и Индии все больше

В Бразилии зарегистрировано уже более 50 тыс. смертей, связанных с Covid-19, число заболевших в этой стране превысило 1 млн. Эксперты предупреждают, что пик пандемии наступит в Бразилии не раньше, чем через несколько недель.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Так выглядит кладбище в Манаусе - столице бразильского штата Амазонас

Президент Бразилии Жаир Болсонару говорил, что поддержание нормальной работы экономики страны важнее введения жестких мер социального дистанцирования. За это его неоднократно критиковали - как международные эксперты, так и жители самой Бразилии.

С начала пандемии в отставку подали уже два бразильских министра здравоохранения - оба врачи по профессии. Первого из них уволил Болсонару, а второй ушел из-за разногласий с президентом.

Несмотря на карантин, в воскресенье на улицах бразильских городов проводили акции протеста тысячи людей - как сторонники, так и противники политики Болсонару.

По числу заболевших и скончавшихся Бразилия уступает только США - там зарегистрировано 2,2 млн случаев заражения почти 120 тысяч смертей от Covid-19.

Число случаев заражения в Индии в минувшее воскресенье превысило 410 тыс., за сутки было выявлено более 15 тысяч заболевших. От Covid-19 в этой стране умерло уже больше 13,2 тыс. человек. Индия сейчас находится на четвертом месте по числу зараженных - после США, Бразилии и России.

Две недели назад индийские власти ослабили карантинный режим - и число зараженных начало расти быстрее. Эксперты прогнозируют, что пик эпидемии в Индии придется на сезон дождей, продолжающийся с июля по сентябрь.

Индия: почему умирает больше женщин?

Согласно статистике, в Индии от Covid-19 чаще умирают женщины, хотя в остальных странах соотношение совсем другое: у мужчин заболевание протекает в более тяжелой форме, чем у женщин, и они становятся жертвами коронавируса чаще.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption По статистике в Индии от коронавиурса умирает больше женщин

При этом, соотношение числа зараженных мужчин и женщин в Индии совпадает с данными из других стран: мужчин среди заболевших больше.

Сабра Кляйн из Института здравоохранения Блумберга при Университете Джонса Хопкинса ранее говорила, что принадлежность к мужскому полу является таким же фактором риска при коронавирусе, как и пожилой возраст.

Вторая волна в Южной Корее

Власти Южной Кореи в понедельник заявили, что в окрестностях Сеула зарегистрирована вторая волна заражений коронавирусной инфекцией. По данным центра по контролю и профилактике заболеваний Южной Кореи, предположительно, вторая волна началась с нескольких случаев кластерных заражений, произошедших в начале мая.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дезинфекция в Сеуле

В южнокорейском городе Тэджон ввели более жесткие меры социального дистанцирования, поскольку власти опасаются локальных вспышек инфекции. В городе закрыли спортивные залы, музеи и библиотеки.

22 церкви христианской секты "Храм скинии свидетельства Шинь-чонджи" также закрыты. В феврале церковь оказалась в центре вспышки коронавирусной инфекции, когда заразились сразу шесть тысяч членов этой религиозной общины.

Власти предупредили, что ограничения будут ужесточены, если за сутки будет зарегистрировано более 30 новых случаев заражения. В воскресенье в стране было зарегистрировано 17 новых случаев, при этом шесть из них были “завозными”.

В Южной Корее с момента регистрации первого случая заражения от Covid-19 скончались 280 человек. Всего было зарегистрировано боле 12 тыс. заболевших.

Коронавирус на турнире Джоковича

Covid-19 обнаружен сразу у нескольких участников выставочного турнира (серии показательных матчей перед основными соревнованиями) Adria Tour, организованного сербским теннисистом, первой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди заразившихся - хорватский теннисист Борна Чорич

О положительном тесте на коронавирус сообщил хорватский теннисист Борна Чорич. По его словам, заболевание протекает бессимптомно. Ранее Covid-19 был подтвержден у болгарского теннисиста Григора Димитрова, а также у фитнес-тренеров Димитрова и Джоковича.

Матчи выставочного турнира проходили в сербской столице Белграде, а также в хорватском курортном городе Задар.

Как передает корреспондент Би-би-си в Сербии, Джокович и приглашенные им теннисисты не соблюдали меры социального дистанцирования во время матчей в Задаре. Они играли в баскетбол, посещали местные школы и веселились в местных ресторанах.

Это вызвало резкую критику спортсменов, которые не принимали участие в турнире. В ответ на сообщение о заболевании Чорича австралийский теннисист Ник Кирьос написал в своем "Твиттере": "Это было тупоголовое решение - проводить выставочный турнир. Желаю вам быстрого выздоровления, ребята, но так обычно и происходит, если игнорировать все инструкции. ЭТО НЕ ШУТКА".

Пропустить Twitter пост , автор: @NickKyrgios 🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️🤦🏽‍♂️ Boneheaded decision to go ahead with the ‘exhibition’ speedy recovery fellas, but that’s what happens when you disregard all protocols. This IS NOT A JOKE. https://t.co/SUdxfijkbK — Nicholas Kyrgios (@NickKyrgios) 22 июня 2020 г.

Джокович ранее говорил, что не хотел бы делать прививку от коронавируса, однако при этом отметил, что продолжает изучать эту тему и подумает, как поступить в том случае, если вакцинация станет обязательной.

Откроются ли пабы в Британии?

Власти Британии, как ожидается, во вторник объявят о возможности смягчений ограничений по соблюдению социального дистанцирования в стране.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пабы остаются закрытыми, но пиво на вынос купить уже можно

Если эти ограничения будут ослаблены, с 4 июля смогут открыться отели, рестораны и пабы. Ранее министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок говорил, что для смягчения карантина появились все необходимые условия. При этом власти страны предупредили, что в случае ухудшения эпидемиологической обстановки послабления могут быть отменены.

Богатые стали богаче, бедные - беднее

Согласно исследованию британского фонда Resolution Foundation, семьи с низкими доходами в Британии за время локдауна значительно увеличили свои долги, тогда как более состоятельным семьям удалось значительно сэкономить и повысить свое благосостояние.

Семьи с низким доходом во время локдауна тратили свои сбережения и залезали в новые долги.

Но более состоятельные семьи в среднем за время нокдауна сэкономили около 1,9 тыс. фунтов стерлингов (около 2,4 тыс. долларов) - из-за вынужденного отказа от путешествий и развлечений. Те, кто мог работать не в офисе, а удаленно, могли сэкономить порядка 4,7 тыс. фунтов стерлингов (около 5,8 тыс. долларов).

При этом опросы государственного статистического бюро Британии показали, что локдаун негативно сказался на психическом здоровье многих жителей страны.

40% респондентов, заявивших о значительных изменениях в жизни из-за эпидемиологической обстановки, признались, что за время локдауна пострадало их психическое здоровье. Об ухудшении психического здоровья говорят 42% опрошенных в возрасте 16-29 лет, 25% респондентов в возрасте 30-59 лет и 15% респондентов в возрасте 60 лет и старше.

Йога в шарах

Одна из студий йоги в Торонто придумала, как позволить людям вернуться к групповым занятиям, максимально обезопасив их. LMNTS Studio установила прозрачные шары на спортивной площадке, которые служат индивидуальными кабинками во время групповых тренировок.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Возможно, будущее йоги теперь выглядит так

На данный момент в Канаде зарегистрировано около 100 тысяч случаев заражения коронавирусной инфекцией, жертвами Covid-19 стали 8480 человек.