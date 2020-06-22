Новозеландская полиция арестовала часть "сокровищ Винника". Сколько еще осталось?

Правообладатель иллюстрации YURI MALINOV/TASS Image caption Винник в греческом суде после длительной голодовки (его выдачи долгое время добивались Россия, США и Франция)

Полиция Новой Зеландии объявила об аресте 90 млн долларов, связанных с криптобиржей BTC-e. Однако это только часть активов некогда крупнейшей русскоязычной площадки по продаже криптовалют. Эти активы по имени возможного собственника называют "сокровищами Винника".

22 июня новозеландская полиция сообщила о национальном рекорде - самой большой денежной сумме, арестованной в рамках расследования уголовного дела.

Речь идет об активах крупнейшей русскоязычной криптобиржи BTC-e. В середине 2016 года один из возможных основателей биржи - россиянин Александр Винник - был арестован на пляже в Греции по запросу ФБР. По версии американских правоохранительных органов, биржа использовалась для отмывания денежных средств различными группами кибермошенников.

Всего новозеландская полиция арестовала активов на 140 млн новозеландских долларов, или около 90 млн долларов США, следует из соответствующего сообщения.

Они находились на счетах неназванной новозеландской компании, но якобы принадлежали Виннику и сейшельской Canton Business Corporation - операторе BTC-e, по версии американских правоохранительных органов. Сторона Винника эти сообщения пока не прокомментировала.

Что такое биржа BTC-e?

Биржа по обмену криптовалютами BTC-e была основана в 2011 году. На ней можно было приобрести и продать биткоины, новакоины и другие цифровые деньги.

В отличие от многих других площадок, BTC-e не требовала серьезной авторизации: для начала торгов достаточно было указать e-mail. Для сравнения: на биржах, которые стремятся соблюдать законодательство о борьбе с отмыванием денег, нужно предоставлять не только паспортные данные, но даже коммунальные счета, чтобы доказать, что ты действительно живешь по указанному адресу.

По оценке неправительственной организации Global WItness, если в 2012 году на BTC-e было 20 тысяч пользователей, то к октябрю 2014 года - уже почти 600 тысяч. Более 20% из них были русскоговорящими. Осенью 2016 года она была третьей крупнейшей криптобиржей в мире, следует из доклада Global Witness.

Накануне краха в июне 2017 года совокупный суточный оборот площадки превышал $66 млн долларов (статистика Coinmarketcap). С каждой сделки администраторы площадки получали 0,2 - 0,5% комиссии.

Однако никто из многочисленных клиентов не знал, кто владеет этим прибыльным бизнесом.

Кто был собственником биржи?

Бенефициары BTC-e скрывались за сетью офшоров и номиналов. В 2013 году в письменном интервью отраслевому порталу CoinDesk представитель BTC-e рассказывал лишь, что площадка была основана выпускниками "Сколково" по имени Алексей и Александр.

По версии американских властей, одним из собственников биржи был 40-летний россиянин Александр Винник. Уроженец Кургана, он приехал в Москву в начале 2000-х годов и специализировался на обмене электронных денег (WebMoney и другие) на обычные, всем привычные рубли, писал журнал РБК.

Сам Винник утверждает, что лишь консультировал BTC-e.

Вторым основателем BTC-e мог быть системный администратор из Новосибирска Алексей Билюченко, писала Би-би-си.

Билюченко в своих показаниях российским правоохранительным органам рассказывал, что познакомился с Винником через интернет, а лично встретил его лишь спустя несколько лет после запуска BTC-e.

В июле 2017 года Винник и Билюченко с семьями приехали на отдых в Грецию, однако в целях конспирации жили на разных курортах. В итоге Винник был арестован по запросу американских правоохранительных органов прямо на пляже, а Билюченко успел вернуться в Россию.

Что такое "сокровища Винника"?

Согласно обвинительному заключению суда Северного округа Калифорнии, BTC-e была популярна среди кибермошеников - например, тех, кто имел отношению к хищению более 500 тысяч биткоинов с японской биржи Mt. Gox.

В США Виннику грозит 55 лет тюрьмы. С лета 2017 по начало 2020 года он находился в тюрьме греческого города Салоники, а за его выдачу сражались сразу Россия, США и Франция. В итоге он был выдан Франции, где его подозревают в связях с группой хакеров, вымогавших деньги с помощью вирусной программы Locky.

Правообладатель иллюстрации Nicolas Economou/Zuma/TASS Image caption Винник на одном из первых судов в Греции по экстрадиции в США

В рамках уголовного преследования Винника американские власти намерены взыскать с Винника и биржи около 100 млн долларов. Поиском активов BTC-e, которые в криптосреде называют "сокровищами Винника", по всему миру занимаются сотрудники департамента криминальных расследований службы внутренних доходов, писала Би-би-си. Именно в рамках взаимодействия с этой службой новозеландская полиция и провела операцию по аресту денег, связанных с BTC-e.

Собеседник, знакомый с администрацией BTC-e, удивился этому сообщению правоохранительных органов Новой Зеландии: по его словам, эти активы биржи были арестованы давно, еще когда Винник был в Греции.

В многочисленном списке офшоров, которые имели отношение к BTC-e, был и новозеландский, писал РБК. Там же накануне краха был зарегистрирован и домен биржи. Однако этой страной не ограничивался список офшорных компаний - для денежных транзакций использовались фирмы, записанные на Кипре, Британских Виргинских островах, Белизе, Сейшельских островах и даже Монголии.

А активы биржи могут превышать сумму, арестованную в Новой Зеландии: источники Би-би-си и РБК ранее называли суммы от 150 до 500 млн долларов.