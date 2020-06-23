Китаю больше не нужна американская GPS. Теперь у него есть своя система навигации
Успешно запустив во вторник последний из 35 спутников навигационной системы "Бэйдоу-3", Китай сделал еще один шаг к статусу ведущей космической державы.
Система "Бэйдоу-3" с глобальным покрытием, стоимостью в 10 млрд долларов, позволит КНР больше не зависеть от принадлежащей США системы навигации GPS (Global Positioning System).
Запуск планировался на прошлую неделю, но был перенесен из-за технических неполадок ракеты-носителя, обнаруженных во время предстартовых испытаний.
Во вторник утром он успешно состоялся с космодрома Сичан в провинции Сычуань с использованием ракеты-носителя "Чанчжэн-3B".
Запуск последнего спутника китайской системы навигации произошел на фоне растущего напряжения между Пекином и Вашингтоном из-за ситуации с коронавирусом, торговых споров и Гонконга.
Третья версия китайской Beidou Navigation Satellite System (BDS) создает альтернативу российской системе ГЛОНАСС, европейской Galileo и американской GPS.
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Гонка в космосе
К 2035 году Пекин планирует запустить более доступную и интегрированную навигационную систему, ядром которой станет BDS.
Первая версия "Бэйдоу", называвшаяся "Большой ковш", была выведена из эксплуатации в 2012 году.
В последние 20 лет китайская космическая программа стремительно развивается. Пекин выделяет значительные средства на высокие технологии.
В 2003 году Китай стал третьей страной в мире, запустившей собственный космический корабль с экипажем. С тех пор КНР построила экспериментальную станцию на орбите и послала на Луну два лунохода.
Следующими этапами, как ожидается, станут орбитальная станция с постоянным экипажем, пилотируемый полет к Луне и отправка марсохода на Марс.
Если все это сбудется, Китай станет серьезным конкурентом Америки в исследовании космоса.
Натянутые отношения с США
С начала этого года отношения между Пекином и Вашингтоном ухудшились по нескольким направлениям.
Дональд Трамп и его администрация неоднократно критиковали Пекин за его поведение в связи со вспышкой коронавируса, впервые обнаруженного в Китае в декабре прошлого года.
В ответ на проталкивание Пекином нового закона о безопасности Гонконга президент США в прошлом месяце объявил о намерении отменить особый статус города в торговле и поездках.
На этой неделе американо-китайские отношения вновь привлекли к себе внимание в связи с публикацией книги бывшего помощника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Отставной чиновник утверждал в ней, что его патрон якобы просил китайского лидера Си Цзиньпина посодействовать его переизбранию.