Коронавирус в мире: хадж не для всех и грядущее открытие пабов и музеев в Англии
Из-за пандемии коронавируса власти Саудовской Аравии решили в этом не году не пускать в страну иностранных паломников, желающих совершить хадж. По сообщению государственных СМИ, совершить обряд сможет лишь небольшое число людей (около тысячи человек), постоянно проживающих в стране, включая иностранных граждан,
В норме паломничество в Мекку каждый год совершали около 2 миллионов мусульман. Но с начала эпидемии Covid-19 стало ясно, что в этом году этого не случится. В исламской традиции посещение Мекки - это важнейший опыт в жизни верующего.
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Власти королевства заявили, что запрет на въезд паломников - единственный способ обезопасить людей. С начала пандемии в Саудовской Аравии было выявлено более 161 тыс. случаев заражения, скончались 1307 человек. В выходные в стране были смягчены карантинные меры.
В Англии откроют пабы
В Англии будут еще более смягчены карантинные меры, что включает в себя открытие пабов, ресторанов, музеев и кинотеатров с 4 июля. Об этом объявил в парламенте премьер-министр Борис Джонсон, который также сообщил о сокращении минимальной физической дистанции с двух метров до одного.
Пабы, рестораны и другие общественные места были закрыты в Британии с середины марта. Для возобновления работы им нужно будет обеспечить меры безопасности для посетителей и персонала.
Количество новых заражений в стране продолжает снижаться, благодаря чему власти постепенно смягчают ограничительные меры. Даунинг стрит не исключает, что меры могут вновь быть ужесточены в случае резкого роста этого показателя.
Точечный карантин в Германии
В одном из районов Германии ввели локальный карантин из-за вспышки заражений коронавирусом на мясокомбинате, где заболели более 1300 работников.
Канцлер земли Северная Рейн-Вестфалия Армин Лашет сообщил, что ограничения вводятся в районе Гютерсло, где проживает около 360 тыс. человек. По словам Лашета, карантин, который он назвал мерой предосторожности, продлится до 30 июня.
Рост новых заражений в Южной Корее
В Южной Корее выявлено 46 новых случаев заражения, сообщили власти, назвав нынешнюю ситуацию второй волной пандемии. 30 инфицированных приехали из других стран.
Накануне власти заявили, что первая волна завершилась в апреле, и с того времени количество новых случаев выросло. Однако по сравнению с другими странами показатели в стране остаются низкими. В мае там ежедневно регистрировалось по 35-50 случаев заражений.
В США количество умерших от Covid-19 перевалило за 120 тыс. Особенно быстро заболеваемость растет в южных и западных штатах, где до этого было сравнительно мало случаев. Власти Флориды призвали жителей надевать маски в общественных местах, а Техас не исключил повторного введения карантинных мер